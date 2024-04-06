https://sputnikarabic.ae/20240406/بايدن-يطالب-الرئيس-المصري-وأمير-قطر-بالضغط-على-حماس-لإبرام-اتفاق-مع-إسرائيل-1087738381.html
بايدن يطالب الرئيس المصري وأمير قطر بالضغط على "حماس" لإبرام اتفاق مع إسرائيل
بايدن يطالب الرئيس المصري وأمير قطر بالضغط على "حماس" لإبرام اتفاق مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادة مصر وقطر على المساعدة في "إقناع حماس بالموافقة على إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن المحتجزين في غزة"، وذلك قبيل بدء مفاوضات بهذا... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T06:55+0000
2024-04-06T06:55+0000
2024-04-06T06:55+0000
طوفان الأقصى
غزة
قطاع غزة
مصر
قطر
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
جو بايدن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني
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ونقلت وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله، إن "الرئيس الأمريكي بعث برسالتين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس، أن المفاوضات ستجري خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية في القاهرة، بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز مع رئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.وتجري الولايات المتحدة وقطر ومصر محادثات خلف الكواليس سعيا لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة يتيح الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.وتشهد المحادثات تعثراً منذ أسابيع، حيث تتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات "بالمراوغة" و"التشدد".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.
https://sputnikarabic.ae/20240406/بايدن-يهدد-نتنياهو-بقطع-المساعدات-1087736978.html
غزة
قطاع غزة
مصر
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طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, مصر, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, جو بايدن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , بنيامين نتنياهو, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
طوفان الأقصى, غزة, قطاع غزة, مصر, قطر, الولايات المتحدة الأمريكية, إسرائيل, جو بايدن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني , بنيامين نتنياهو, حركة حماس, العالم, العالم العربي, الأخبار
بايدن يطالب الرئيس المصري وأمير قطر بالضغط على "حماس" لإبرام اتفاق مع إسرائيل
حث الرئيس الأمريكي جو بايدن، قادة مصر وقطر على المساعدة في "إقناع حماس بالموافقة على إبرام اتفاق مع إسرائيل بشأن المحتجزين في غزة"، وذلك قبيل بدء مفاوضات بهذا الشأن في القاهرة.
ونقلت
وسائل إعلام أمريكية، أمس الجمعة، عن مسؤول كبير في إدارة بايدن قوله، إن "الرئيس الأمريكي بعث برسالتين إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني".
وأوضح المسؤول أن "الرسالتين بخصوص مفاوضات الهدنة، حيث طلب بايدن من القاهرة والدوحة، المساعدة في إقناع حماس بالموافقة على الاتفاق والالتزام به".
وكان البيت الأبيض قد أعلن أمس، أن المفاوضات ستجري خلال عطلة نهاية الأسبوع الحالية في القاهرة، بمشاركة مدير وكالة الاستخبارات المركزية ويليام بيرنز مع رئيس الموساد ديفيد برنياع ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبدالرحمن آل ثاني ورئيس المخابرات المصرية عباس كامل.
وتجري الولايات المتحدة وقطر ومصر محادثات خلف الكواليس سعيا لإبرام اتفاق هدنة في قطاع غزة يتيح الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين مقابل إطلاق معتقلين فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.
وتشهد المحادثات تعثراً منذ أسابيع، حيث تتبادل حماس وإسرائيل الاتهامات "بالمراوغة" و"التشدد".
ويواصل الجيش الإسرائيلي
قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.
وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.
وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة
.