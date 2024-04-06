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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240406/راجمات-غراد-تمطر-معاقل-القوات-الأوكرانية-بالصواريخ-فيديو-1087740581.html
راجمات "غراد" تمطر معاقل القوات الأوكرانية بالصواريخ... فيديو
راجمات "غراد" تمطر معاقل القوات الأوكرانية بالصواريخ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام أطقم راجمات الصواريخ "غراد"، التابعة للقوات الروسية بإطلاق ضربات صاروخية على معاقل القوات المسلحة... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T08:50+0000
2024-04-06T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "شنت أطقم "غراد" التابعة لمجموعة قوات "الشرق" هجمات صاروخية على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

راجمات "غراد" تمطر معاقل القوات الأوكرانية بالصواريخ... فيديو

08:50 GMT 06.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورالقوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة "غراد" مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة
القوات المسلحة الروسية تقصف بواسطة غراد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور كراسني ليمان، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام أطقم راجمات الصواريخ "غراد"، التابعة للقوات الروسية بإطلاق ضربات صاروخية على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية: "شنت أطقم "غراد" التابعة لمجموعة قوات "الشرق" هجمات صاروخية على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".

وأشارت الدفاع إلى أنه "وفقا لمجموعات الاستطلاع، تم تأكيد ضرب الأهداف المحددة وتدمير المعدات والقوى البشرية الأوكرانية، وتم إحباط محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوع

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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