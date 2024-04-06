https://sputnikarabic.ae/20240406/راجمات-غراد-تمطر-معاقل-القوات-الأوكرانية-بالصواريخ-فيديو-1087740581.html
راجمات "غراد" تمطر معاقل القوات الأوكرانية بالصواريخ... فيديو
راجمات "غراد" تمطر معاقل القوات الأوكرانية بالصواريخ... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام أطقم راجمات الصواريخ "غراد"، التابعة للقوات الروسية بإطلاق ضربات صاروخية على معاقل القوات المسلحة... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T08:50+0000
2024-04-06T08:50+0000
2024-04-06T08:50+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقالت الدفاع الروسية: "شنت أطقم "غراد" التابعة لمجموعة قوات "الشرق" هجمات صاروخية على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
راجمات "غراد" تمطر معاقل القوات الأوكرانية بالصواريخ... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مقطع فيديو يظهر قيام أطقم راجمات الصواريخ "غراد"، التابعة للقوات الروسية بإطلاق ضربات صاروخية على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية، في اتجاه جنوب دونيتسك.
وقالت الدفاع الروسية: "شنت أطقم "غراد" التابعة لمجموعة قوات "الشرق" هجمات صاروخية على معاقل القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه جنوب دونيتسك".
وأشارت الدفاع إلى أنه "وفقا لمجموعات الاستطلاع، تم تأكيد ضرب الأهداف المحددة وتدمير المعدات والقوى البشرية الأوكرانية، وتم إحباط محاولة لتناوب وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.