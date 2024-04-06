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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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رشقة صاروخية تدك قاعدة للجيش الأمريكي في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
رشقة صاروخية تدك قاعدة للجيش الأمريكي في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
دكت رشقة صاروخية، اليوم السبت، قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في ريف محافظة دير الزور الشمالي، شرقي سوريا. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T14:12+0000
2024-04-06T15:03+0000
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وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن "رشقة صاروخية استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي بشكل مباشر، اليوم السبت 6 نيسان/ أبريل الجاري".وسُمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية، حتى اللحظة، ويعتبر هذا الهجوم هو لأول الذي تتعرض له القاعدة منذ فترة ليست بقصيرة، تصل لمدة شهر، بحسب المراسل.وتشهد المنطقة المحيطة بالقاعدة تحليقا كثيفا للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي.وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، استهدفت الفصائل المسلحة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل، كما تم استهداف حقل "كونيكو" بسرب طائرات مسيرة انتحارية.ومنذ تاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 150 هجوما على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي، منها 36 هجوما على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي.
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية

رشقة صاروخية تدك قاعدة للجيش الأمريكي في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا

14:12 GMT 06.04.2024 (تم التحديث: 15:03 GMT 06.04.2024)
© Sputnikمسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات "قسد" شرقي سوريا
مسيرة تابعة لسلاح الجو التركي تقصف بعدة صواريخ موقعاً عسكرياً لقوات قسد شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
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دكت رشقة صاروخية، اليوم السبت، قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في ريف محافظة دير الزور الشمالي، شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن "رشقة صاروخية استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي بشكل مباشر، اليوم السبت 6 نيسان/ أبريل الجاري".
وسُمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية، حتى اللحظة، ويعتبر هذا الهجوم هو لأول الذي تتعرض له القاعدة منذ فترة ليست بقصيرة، تصل لمدة شهر، بحسب المراسل.
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وتشهد المنطقة المحيطة بالقاعدة تحليقا كثيفا للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي.
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، استهدفت الفصائل المسلحة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل، كما تم استهداف حقل "كونيكو" بسرب طائرات مسيرة انتحارية.
ومنذ تاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 150 هجوما على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي، منها 36 هجوما على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي.
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