https://sputnikarabic.ae/20240406/رشقة-صاروخية-تدك-قاعدة-للجيش-الأمريكي-في-حقل-للغاز-الطبيعي-شرقي-سوريا-1087749463.html
رشقة صاروخية تدك قاعدة للجيش الأمريكي في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
رشقة صاروخية تدك قاعدة للجيش الأمريكي في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
سبوتنيك عربي
دكت رشقة صاروخية، اليوم السبت، قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في ريف محافظة دير الزور الشمالي، شرقي سوريا. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T14:12+0000
2024-04-06T14:12+0000
2024-04-06T15:03+0000
حصري
تقارير سبوتنيك
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081645484_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_88e31bc44518c73c8c0407ab67f703dc.jpg
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن "رشقة صاروخية استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي بشكل مباشر، اليوم السبت 6 نيسان/ أبريل الجاري".وسُمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية، حتى اللحظة، ويعتبر هذا الهجوم هو لأول الذي تتعرض له القاعدة منذ فترة ليست بقصيرة، تصل لمدة شهر، بحسب المراسل.وتشهد المنطقة المحيطة بالقاعدة تحليقا كثيفا للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي.وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، استهدفت الفصائل المسلحة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل، كما تم استهداف حقل "كونيكو" بسرب طائرات مسيرة انتحارية.ومنذ تاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 150 هجوما على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي، منها 36 هجوما على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي.
https://sputnikarabic.ae/20240406/مقتل-8-أطفال-من-عائلة-واحدة-بانفجار-عبوة-زرعها-إرهابيون-أمام-منزلهم-في-محافظة-درعا-السورية-1087746107.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/04/1081645484_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_7bf44ac2006d274d3f164c90890be0a3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية
رشقة صاروخية تدك قاعدة للجيش الأمريكي في حقل للغاز الطبيعي شرقي سوريا
14:12 GMT 06.04.2024 (تم التحديث: 15:03 GMT 06.04.2024)
حصري
دكت رشقة صاروخية، اليوم السبت، قاعدة الجيش الأمريكي في حقل "كونيكو" للغاز في ريف محافظة دير الزور الشمالي، شرقي سوريا.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، بأن "رشقة صاروخية استهدفت القاعدة الأمريكية في حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي بشكل مباشر، اليوم السبت 6 نيسان/ أبريل الجاري".
وسُمع دوي انفجارات في منطقة القاعدة، مع تصاعد أعمدة الدخان من داخلها، تزامنا مع حالة استنفار وانتشار من قبل القوات الأمريكية، دون الحصول على معلومات مؤكدة عن سقوط خسائر بشرية، حتى اللحظة، ويعتبر هذا الهجوم هو لأول الذي تتعرض له القاعدة منذ فترة ليست بقصيرة، تصل لمدة شهر، بحسب المراسل.
وتشهد المنطقة المحيطة بالقاعدة تحليقا كثيفا للطيران المروحي والمسير التابع للجيش الأمريكي.
وفي شهر فبراير/ شباط الماضي، استهدفت الفصائل المسلحة العراقية قاعدة الجيش الأمريكي بحقل "العمر" النفطي في ريف دير الزور أكبر قاعدة أمريكية في سورية، برشقه صاروخية، حيث سقط بعض الصواريخ في القرية الخضراء القريبة من الحقل، كما تم استهداف حقل "كونيكو" بسرب طائرات مسيرة انتحارية.
ومنذ تاريخ 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تم استهداف القواعد الأمريكية في سوريا بأكثر من 150 هجوما على خلفية الحرب المستمرة على قطاع غزة، من قبل الجيش الإسرائيلي، منها 36 هجوما على قاعدة حقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور الشمالي.