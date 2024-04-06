https://sputnikarabic.ae/20240406/سو-25-الروسية-تدمر-مواقع-ومعدات-أوكرانية-فيديو-1087745040.html
"سو-25" الروسية تدمر مواقع ومعدات أوكرانية.. فيديو
"سو-25" الروسية تدمر مواقع ومعدات أوكرانية.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأطقم طائرات "سو-25" وهي تقوم بتنفيذ غارات جوية على المواقع والمعدات العسكرية الأوكرانية. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T11:57+0000
2024-04-06T11:57+0000
2024-04-06T11:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/02/1062985134_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_618f05a7580f231a904a5cf3733c0123.jpg
وبحسب الفيديو المنشور يقوم طاقم الطائرات "سو-25" بشن ضربات جوية على مواقع أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف على اتجاه سيفيرودونيتسك.ووفقا لوزاة الدفاع الروسية، فإن أطقم الطائرات الهجومية "سو-25" الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية.وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي دمر قاذفتين أوكرانيتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات الفرنسي الإيطالي "سامب-تي" في مقاطعة خاركوف.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240406/القوات-الروسية-تدمر-منظومتين-سامب-تي-بالقرب-من-خاركوف-1087744002.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
"سو-25" الروسية تدمر مواقع ومعدات أوكرانية.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لأطقم طائرات "سو-25" وهي تقوم بتنفيذ غارات جوية على المواقع والمعدات العسكرية الأوكرانية.
وبحسب الفيديو المنشور يقوم طاقم الطائرات "سو-25" بشن ضربات جوية على مواقع أوكرانية ومعدات عسكرية تابعة لنظام كييف على اتجاه سيفيرودونيتسك.
ووفقا لوزاة الدفاع الروسية، فإن أطقم الطائرات الهجومية "سو-25" الروسية دمرت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية.
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الجيش الروسي دمر قاذفتين أوكرانيتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات الفرنسي الإيطالي "سامب-تي" في مقاطعة خاركوف.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.