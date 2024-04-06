https://sputnikarabic.ae/20240406/شيخ-الأزهر-ما-نشهده-في-غزة-يثبت-أن-عالمنا-المعاصر-فقد-القيادة-الرشيدة-الحكيمة-1087741376.html

شيخ الأزهر: ما نشهده في غزة يثبت أن عالمنا المعاصر فقد القيادة الرشيدة الحكيمة

شيخ الأزهر: ما نشهده في غزة يثبت أن عالمنا المعاصر فقد القيادة الرشيدة الحكيمة

سبوتنيك عربي

دعا شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد الطيب، اليوم السبت، إلى وحدة العرب لاستعادة القدرة على النهوض ‏والتقدم ومواجهة الأزمات ‏وتجاوزها. 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T09:32+0000

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2024-04-06T09:32+0000

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وقال شيخ الأزهر، خلال احتفالية وزارة الأوقاف بليلة القدر، إن "ما تشهده غزة الآن يثبت أن عالمنا المعاصر فقد القيادة الرشيدة الحكيمة وبات يندفع نحو هاوية لا يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل".وأضاف: "كل ما يعرفه شعب غزة المحاصر هو أن يلقى ربه شهيدا وشاهدا على جرائم الإبادة والمحرقة الجماعية من طغاة القرن الحادي والعشرين"، مؤكدا أن "المؤسسات الدولية وقفت عاجزة ومشلولة بعد إجهاض قراراتها بشأن غزة من خلال تدخلات سافرة من قوة مستبدة".وأكد شيخ الأزهر، أن " شعب غزة الأعزل يواجه القتل والإبادة على أيدي جيش مسلح من الطغاة بأقوى الأسلحة".ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف القطاع، منذ 6 أشهر، حيث دمر أحياء بكاملها، وتسبّب بنزوح 1.7 من أصل 2.4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية بحسب الأمم المتحدة.وفي 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شنّ مقاتلون من "حماس" هجوما على جنوبي إسرائيل، أدى لمقتل 1200 إسرائيلي، وفقا لبيانات إسرائيلية رسمية.وردًا على هجوم حماس، تعهدت إسرائيل بـ"القضاء" على الحركة، وشنت هجوما كبيرا على غزة، أودى بحياة أكثر من 33 ألف فلسطيني حتى الآن، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في قطاع غزة.

https://sputnikarabic.ae/20240406/بايدن-يطالب-الرئيس-المصري-وأمير-قطر-بالضغط-على-حماس-لإبرام-اتفاق-مع-إسرائيل-1087738381.html

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