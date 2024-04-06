https://sputnikarabic.ae/20240406/قاذفات-استراتيجية-روسية-بدعم-من-سو-30-تحلق-فوق-بحر-تشوكشي-فيديو-1087745664.html
قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تحلق فوق بحر تشوكشي.. فيديو
قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تحلق فوق بحر تشوكشي.. فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لحاملتي اصواريخ استراتيجيتين من طراز "تو - 95 إم إس"، أثناء تنفيدهما رحلة مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر تشوكشي. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T12:30+0000
2024-04-06T12:30+0000
2024-04-06T12:30+0000
روسيا
العالم
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "كانت مدة الرحلة أكثر من 12 ساعة. تم توفير مرافقة القاذفتين من قبل أطقم طائرات "سو-35" التابعة لقوات الفضاء الجوي".وأكد قائد سلاح الطيران البعيد المدى في القوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق سيرغي كوبيلاش، أنه تم تنفيذ الطلعة بدقة، وفقًا للقواعد الدولية الناظمة لاستخدام المجال الجوي.وأوضح أن "طياريي الطيران البعيد المدى يطيرون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأسود وبحر البلطيق".
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تحلق فوق بحر تشوكشي.. فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لحاملتي اصواريخ استراتيجيتين من طراز "تو - 95 إم إس"، أثناء تنفيدهما رحلة مجدولة فوق المياه المحايدة لبحر تشوكشي.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "كانت مدة الرحلة أكثر من 12 ساعة. تم توفير مرافقة القاذفتين من قبل أطقم طائرات "سو-35" التابعة لقوات الفضاء الجوي".
وأكد قائد سلاح الطيران البعيد المدى في القوات الجوية الفضائية الروسية، الفريق سيرغي كوبيلاش، أنه تم تنفيذ الطلعة بدقة، وفقًا للقواعد الدولية الناظمة لاستخدام المجال الجوي.
وأوضح أن "طياريي الطيران البعيد المدى يطيرون بانتظام فوق المياه المحايدة في القطب الشمالي وشمال المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ والبحر الأسود وبحر البلطيق".