https://sputnikarabic.ae/20240406/مركبة-سويوز-الفضائية-الروسية-تهبط-بنجاح-على-الأرض-فيديو-1087741166.html
مركبة "سويوز" الفضائية الروسية تهبط بنجاح على الأرض... فيديو
مركبة "سويوز" الفضائية الروسية تهبط بنجاح على الأرض... فيديو
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس- 24" هبطت على الأرض في كازاخستان وعلى متنها 3 رواد فضاء من روسيا وبيلاروس وأمريكا بعد إجراء رحلة إلى... 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T09:23+0000
2024-04-06T09:23+0000
2024-04-06T09:23+0000
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في الساعة 06:54 بتوقيت موسكو، انفصلت مركبة "سويوز إم إس-24" عن محطة الفضاء الدولية، وبعد ساعات قليلة بدأت المركبة "سويوز إم إس-24" هبوطها من المدار. وانفصلت مركبة "سويوز" إلى مقصورات، ودخلت مركبة الهبوط مع الطاقم إلى الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي للأرض.بالنسبة للرائد الروسي لنوفيتسكي كانت هذه هي الرحلة الرابعة، في حين كان كل من أوهارا وفاسيليفسكايا في المدار للمرة الأولى. قضى نوفيتسكي وفاسيليفسكايا 12 يومًا في المحطة، واستغرقت رحلة أوهارا 204 أيام.وأصبحت مارينا فاسيليفسكايا أول مواطن بيلاروسي يصل إلى الفضاء الخارجي."سويوز إم إس-24" عملت في الفضاء لمدة 204 أيام. وأصبحت السفينة الخامسة في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين روسكوزموس والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) بشأن الرحلات الجوية المتبادلة.
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روسيا, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, العالم
روسيا, الفضاء, محطة الفضاء الروسية, العالم
مركبة "سويوز" الفضائية الروسية تهبط بنجاح على الأرض... فيديو
أفاد مراسل "سبوتنيك" بأن مركبة الفضاء الروسية "سويوز إم إس- 24" هبطت على الأرض في كازاخستان وعلى متنها 3 رواد فضاء من روسيا وبيلاروس وأمريكا بعد إجراء رحلة إلى محطة الفضاء الدولية.
في الساعة 06:54 بتوقيت موسكو، انفصلت مركبة "سويوز إم إس-24" عن محطة الفضاء الدولية، وبعد ساعات قليلة بدأت المركبة "سويوز إم إس-24" هبوطها من المدار. وانفصلت مركبة "سويوز" إلى مقصورات، ودخلت مركبة الهبوط مع الطاقم إلى الطبقات الكثيفة للغلاف الجوي للأرض.
وعاد الرواد وهم الروسي أوليغ نوفيتسكي، والبيلاروسية مارينا فاسيليفسكايا، والأمريكي لورال أوهارا، إلى الأرض من محطة الفضاء الدولية. وتم الهبوط جنوب شرق مدينة جيزكازغان.
بالنسبة للرائد الروسي لنوفيتسكي كانت هذه هي الرحلة الرابعة، في حين كان كل من أوهارا وفاسيليفسكايا في المدار للمرة الأولى. قضى نوفيتسكي وفاسيليفسكايا 12 يومًا في المحطة، واستغرقت رحلة أوهارا 204 أيام.
وأصبحت مارينا فاسيليفسكايا أول مواطن بيلاروسي يصل إلى الفضاء الخارجي.
لا يزال طاقم البعثة الطويلة الحادية والسبعين في المحطة: الروس أوليغ كونونينكو ونيكولاي تشوب وألكسندر جريبنكين والأمريكيان تريسي دايسون وماثيو دومينيك ومايكل بارات وجانيت إبس.
"سويوز إم إس-24" عملت في الفضاء لمدة 204 أيام. وأصبحت السفينة الخامسة في إطار تنفيذ الاتفاقية المبرمة بين روسكوزموس والإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء الأمريكية (ناسا) بشأن الرحلات الجوية المتبادلة.