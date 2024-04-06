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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240406/مستشار-نمساوي-دون-روسيا-لن-يكون-هناك-حل-سلمي-1087737263.html
مستشار نمساوي: دون روسيا لن يكون هناك حل سلمي
مستشار نمساوي: دون روسيا لن يكون هناك حل سلمي
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار النمساوي، كارل نيهامر، بأن الحوار بين كييف وموسكو ضروري، لأن التسوية السلمية دون مشاركة روسيا مستحيلة. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T05:40+0000
2024-04-06T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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وقال نيهامر في مقابلة مع صحيفة "فيغارو": "من الصعب الحل في الوضع الراهن، ولكن استئناف الحوار عندما يحين الوقت لذلك هو ضرورة".ووفقًا للمستشار، فإن بدء عملية التفاوض ضروري لتحديد الخيارات الممكنة لحل النزاع.وشدد في الوقت نفسه على استحالة التوصل إلى تسوية سلمية دون حوار بين كييف وموسكو، موضحا:وأعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20240405/نائبة-رئيس-الوزراء-الأوكراني-واشنطن-وبرلين-تعارضان-دعوة-كييف-للانضمام-إلى-الناتو-1087734293.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

مستشار نمساوي: دون روسيا لن يكون هناك حل سلمي

05:40 GMT 06.04.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورالعلم الروسي فوق مبنى بلدية خيرسون
العلم الروسي فوق مبنى بلدية خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
© Sputnik . РИА Новости
/
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تابعنا عبر
أفاد المستشار النمساوي، كارل نيهامر، بأن الحوار بين كييف وموسكو ضروري، لأن التسوية السلمية دون مشاركة روسيا مستحيلة.
وقال نيهامر في مقابلة مع صحيفة "فيغارو": "من الصعب الحل في الوضع الراهن، ولكن استئناف الحوار عندما يحين الوقت لذلك هو ضرورة".
ووفقًا للمستشار، فإن بدء عملية التفاوض ضروري لتحديد الخيارات الممكنة لحل النزاع.
وشدد في الوقت نفسه على استحالة التوصل إلى تسوية سلمية دون حوار بين كييف وموسكو، موضحا:
"دون روسيا، لن يكون هناك سلام".
العلم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نائبة رئيس الوزراء الأوكراني: واشنطن وبرلين تعارضان دعوة كييف للانضمام إلى الناتو
أمس, 20:38 GMT
وأعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
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