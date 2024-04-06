https://sputnikarabic.ae/20240406/مستشار-نمساوي-دون-روسيا-لن-يكون-هناك-حل-سلمي-1087737263.html

مستشار نمساوي: دون روسيا لن يكون هناك حل سلمي

مستشار نمساوي: دون روسيا لن يكون هناك حل سلمي

سبوتنيك عربي

أفاد المستشار النمساوي، كارل نيهامر، بأن الحوار بين كييف وموسكو ضروري، لأن التسوية السلمية دون مشاركة روسيا مستحيلة. 06.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-06T05:40+0000

2024-04-06T05:40+0000

2024-04-06T05:40+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقال نيهامر في مقابلة مع صحيفة "فيغارو": "من الصعب الحل في الوضع الراهن، ولكن استئناف الحوار عندما يحين الوقت لذلك هو ضرورة".ووفقًا للمستشار، فإن بدء عملية التفاوض ضروري لتحديد الخيارات الممكنة لحل النزاع.وشدد في الوقت نفسه على استحالة التوصل إلى تسوية سلمية دون حوار بين كييف وموسكو، موضحا:وأعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

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