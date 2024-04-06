https://sputnikarabic.ae/20240406/مستشار-نمساوي-دون-روسيا-لن-يكون-هناك-حل-سلمي-1087737263.html
مستشار نمساوي: دون روسيا لن يكون هناك حل سلمي
مستشار نمساوي: دون روسيا لن يكون هناك حل سلمي
سبوتنيك عربي
أفاد المستشار النمساوي، كارل نيهامر، بأن الحوار بين كييف وموسكو ضروري، لأن التسوية السلمية دون مشاركة روسيا مستحيلة. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T05:40+0000
2024-04-06T05:40+0000
2024-04-06T05:40+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/19/1066822414_0:0:1207:679_1920x0_80_0_0_1c5f29417a8ae64fe701156968ea90c9.jpg
وقال نيهامر في مقابلة مع صحيفة "فيغارو": "من الصعب الحل في الوضع الراهن، ولكن استئناف الحوار عندما يحين الوقت لذلك هو ضرورة".ووفقًا للمستشار، فإن بدء عملية التفاوض ضروري لتحديد الخيارات الممكنة لحل النزاع.وشدد في الوقت نفسه على استحالة التوصل إلى تسوية سلمية دون حوار بين كييف وموسكو، موضحا:وأعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20240405/نائبة-رئيس-الوزراء-الأوكراني-واشنطن-وبرلين-تعارضان-دعوة-كييف-للانضمام-إلى-الناتو-1087734293.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/08/19/1066822414_101:0:1026:694_1920x0_80_0_0_9ab55a5bcc95eb7b06b7878f80ad1f2c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
مستشار نمساوي: دون روسيا لن يكون هناك حل سلمي
أفاد المستشار النمساوي، كارل نيهامر، بأن الحوار بين كييف وموسكو ضروري، لأن التسوية السلمية دون مشاركة روسيا مستحيلة.
وقال نيهامر في مقابلة مع صحيفة "فيغارو": "من الصعب الحل في الوضع الراهن، ولكن استئناف الحوار عندما يحين الوقت لذلك هو ضرورة".
ووفقًا للمستشار، فإن بدء عملية التفاوض ضروري لتحديد الخيارات الممكنة لحل النزاع.
وشدد في الوقت نفسه على استحالة التوصل إلى تسوية سلمية دون حوار بين كييف وموسكو، موضحا:
"دون روسيا، لن يكون هناك سلام".
وأعربت روسيا، مرارا وتكرارا، عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي، في حين أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.