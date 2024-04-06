https://sputnikarabic.ae/20240406/مقتل-8-أطفال-من-عائلة-واحدة-بانفجار-عبوة-زرعها-إرهابيون-أمام-منزلهم-في-محافظة-درعا-السورية-1087746107.html
مقتل 8 أطفال من عائلة واحدة بانفجار عبوة زرعها إرهابيون أمام منزلهم في محافظة درعا السورية
مقتل 8 أطفال من عائلة واحدة بانفجار عبوة زرعها إرهابيون أمام منزلهم في محافظة درعا السورية
سبوتنيك عربي
قضى 8 أطفال نحبهم، وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون عند مدخل أحد المنازل في مدينة الصنمين بريف محافظة درعا الشمالي، جنوبي سوريا. 06.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-06T12:50+0000
2024-04-06T12:50+0000
2024-04-06T12:50+0000
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وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، أن 8 أطفال من عائلة "اللباد" قضوا، وأصيب آخرون بينهم طفل تاسع في حالة حرجة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام منزل المواطن أيمن عصام اللباد في الحي الجنوبي "حي المجبل" من مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي.وأشارت المراسلة إلى أن الأطفال الذين قضوا بالانفجار هم الأشقاء ريماس أيمن اللباد، عماد أيمن اللباد، عبير أيمن اللباد، حلا أيمن اللباد، محمد فراس اللباد، وأبناء عمومتهم منير محمد اللباد، وسيم عماد اللباد.ومن بين الضحايا أشلاء طفل لم يتم التعرف عليه حتى الآن.كما أسفر التفجير الإرهابي عن إصابة أطفال آخرين، بينهم الطفل محمد أحمد اللباد، الذي أصيب بشظايا خطيرة في العين، وتم نقله إلى مشافي دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240402/سوريا-تطالب-الأمم-المتحدة-بتحمل-مسؤولياتها-وإدانة-الاعتداءات-الإسرائيلية-المتكررة-عليها-1087633217.html
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تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, حصري
تقارير سبوتنيك, أخبار سوريا اليوم, حصري
مقتل 8 أطفال من عائلة واحدة بانفجار عبوة زرعها إرهابيون أمام منزلهم في محافظة درعا السورية
حصري
قضى 8 أطفال نحبهم، وأصيب آخرون بانفجار عبوة ناسفة زرعها إرهابيون عند مدخل أحد المنازل في مدينة الصنمين بريف محافظة درعا الشمالي، جنوبي سوريا.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في درعا، أن 8 أطفال من عائلة "اللباد" قضوا، وأصيب آخرون بينهم طفل تاسع في حالة حرجة، إثر انفجار عبوة ناسفة زرعها مجهولون أمام منزل المواطن أيمن عصام اللباد في الحي الجنوبي "حي المجبل" من مدينة الصنمين في ريف درعا الشمالي.
وأشارت المراسلة إلى أن الأطفال الذين قضوا بالانفجار هم الأشقاء ريماس أيمن اللباد، عماد أيمن اللباد، عبير أيمن اللباد، حلا أيمن اللباد، محمد فراس اللباد، وأبناء عمومتهم منير محمد اللباد، وسيم عماد اللباد.
ومن بين الضحايا أشلاء طفل لم يتم التعرف عليه حتى الآن.
كما أسفر التفجير الإرهابي عن إصابة أطفال آخرين، بينهم الطفل محمد أحمد اللباد، الذي أصيب بشظايا خطيرة في العين، وتم نقله إلى مشافي دمشق.