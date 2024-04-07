https://sputnikarabic.ae/20240407/أمريكا-تدق-ناقوس-الخطر-بشأن-حالة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1087777569.html

أمريكا تدق ناقوس الخطر بشأن حالة القوات المسلحة الأوكرانية

أمريكا تدق ناقوس الخطر بشأن حالة القوات المسلحة الأوكرانية

سبوتنيك عربي

كشف الضابط سابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، أن أوكرانيا تواجه انهيارا سريعا بسبب نقص الذخيرة والأفراد العسكريين لديها، وهذا... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T13:12+0000

2024-04-07T13:12+0000

2024-04-07T13:12+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وجاءت تصريحات جونسون، خلال مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على منصة "يوتيوب"، قال فيها: "عندما يأتي الانهيار، وأعتقد أنه سيكون انهيارا وليس استسلاما تدريجيا، سيكون مشابها لانهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور، عندما اصطدمت به سفينة"، معتبرا أن ذلك سيكون "أمرا صعبا".وأضاف جونسون، بالقول:"يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يعتقد أنه سيلحق به هذا الانهيار لاحقا".وخلص جونسون، بالقول إن "ذخيرتهم وقذائف المدفعية تنفد منهم (من قوات نظام كييف)، وهم مجبرون على الاستجداء والتسول من الولايات المتحدة الأمريكية، وواشنطن بالكاد لديها ما يكفي لمدة يومين أو ثلاثة أيام".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240407/4-سيناريوهات-مختلفة-لمشاركة-القوات-الفرنسية-في-الصراع-الأوكراني-1087776967.html

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