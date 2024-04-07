أمريكا تدق ناقوس الخطر بشأن حالة القوات المسلحة الأوكرانية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
تصريح السيد نصرالله
خلال يوم القدس العالمي
06:07 GMT
1 د
تصريح السيد نصرالله
خلال يوم القدس العالمي
06:08 GMT
1 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - اعادة
06:32 GMT
149 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات الرقمية وجه آخر للإدمان
08:48 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
30 د
كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
بايدن يدعو قطر ومصر للضغط على “حماس” لإبرام اتفاق تهدئة
15:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
16:34 GMT
26 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
17:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240407/أمريكا-تدق-ناقوس-الخطر-بشأن-حالة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1087777569.html
أمريكا تدق ناقوس الخطر بشأن حالة القوات المسلحة الأوكرانية
أمريكا تدق ناقوس الخطر بشأن حالة القوات المسلحة الأوكرانية
سبوتنيك عربي
كشف الضابط سابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، أن أوكرانيا تواجه انهيارا سريعا بسبب نقص الذخيرة والأفراد العسكريين لديها، وهذا... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T13:12+0000
2024-04-07T13:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_85922b186de81da4bf1029f2c7f6df51.jpg
وجاءت تصريحات جونسون، خلال مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على منصة "يوتيوب"، قال فيها: "عندما يأتي الانهيار، وأعتقد أنه سيكون انهيارا وليس استسلاما تدريجيا، سيكون مشابها لانهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور، عندما اصطدمت به سفينة"، معتبرا أن ذلك سيكون "أمرا صعبا".وأضاف جونسون، بالقول:"يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يعتقد أنه سيلحق به هذا الانهيار لاحقا".وخلص جونسون، بالقول إن "ذخيرتهم وقذائف المدفعية تنفد منهم (من قوات نظام كييف)، وهم مجبرون على الاستجداء والتسول من الولايات المتحدة الأمريكية، وواشنطن بالكاد لديها ما يكفي لمدة يومين أو ثلاثة أيام".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240407/4-سيناريوهات-مختلفة-لمشاركة-القوات-الفرنسية-في-الصراع-الأوكراني-1087776967.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/01/11/1085115099_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6fdf34b8024ddd8dd1fe35462ed3d2f9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم
العالم

أمريكا تدق ناقوس الخطر بشأن حالة القوات المسلحة الأوكرانية

13:12 GMT 07.04.2024
© ROMAN PILIPEYجنود أوكرانيون
جنود أوكرانيون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© ROMAN PILIPEY
تابعنا عبر
كشف الضابط سابق في الاستخبارات المركزية الأمريكية (سي آي أيه)، لاري جونسون، أن أوكرانيا تواجه انهيارا سريعا بسبب نقص الذخيرة والأفراد العسكريين لديها، وهذا يشكل خطرا على الدول الحليفة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية.
وجاءت تصريحات جونسون، خلال مقابلة مع قناة "ديالوغ ووركس" على منصة "يوتيوب"، قال فيها: "عندما يأتي الانهيار، وأعتقد أنه سيكون انهيارا وليس استسلاما تدريجيا، سيكون مشابها لانهيار جسر "فرانسيس سكوت كي" في بالتيمور، عندما اصطدمت به سفينة"، معتبرا أن ذلك سيكون "أمرا صعبا".
وأضاف جونسون، بالقول:"يتعين على حلف شمال الأطلسي أن يعتقد أنه سيلحق به هذا الانهيار لاحقا".

ووفقا للخبير الأمريكي، فإن الضباط المدربين والأفراد العاديين في القوات المسلحة الأوكرانية، قد قتلوا وأصيبوا بالفعل، موضحا أنه في الوقت ذاته، تعاني القوات المسلحة الأوكرانية من نقص حاد في الدبابات والأسلحة وذخائر المدفعية.

وخلص جونسون، بالقول إن "ذخيرتهم وقذائف المدفعية تنفد منهم (من قوات نظام كييف)، وهم مجبرون على الاستجداء والتسول من الولايات المتحدة الأمريكية، وواشنطن بالكاد لديها ما يكفي لمدة يومين أو ثلاثة أيام".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
4 سيناريوهات مختلفة لمشاركة القوات الفرنسية في الصراع الأوكراني
12:45 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Израильские военные во наземной операции в секторе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. مقتل 600 عسكري إسرائيلي منذ بداية الحرب في غزة14:11 GMTВоеннослужащий ВС РФ с антидроновым ружьем у танка Т-62 2-го армейского корпуса группировки войск Юг - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:14 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تسمح بزيادة المساعدات الإنسانية إلى غزة.. فيديو وصور5 أبريل, 21:51 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала