https://sputnikarabic.ae/20240407/أنظمة-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-293-طائرة-أوكرانية-مسيرة-و4-صواريخ-هيمارس-وأوراغان-خلال-24-ساعة-1087772325.html
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 293 طائرة أوكرانية مسيرة و4 صواريخ "هيمارس" و"أوراغان" خلال 24 ساعة
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 293 طائرة أوكرانية مسيرة و4 صواريخ "هيمارس" و"أوراغان" خلال 24 ساعة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها دمرت مستودع زوارق مسيرة نقلتها دول من حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أوكرانيا. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T11:35+0000
2024-04-07T11:35+0000
2024-04-07T11:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075185012_0:0:3204:1802_1920x0_80_0_0_ace2a07c876037054182fa9e3ad7ea70.jpg
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية مستودعًا لقوارب مسيرة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات أس-300 ورادار كشف وتتبع الأهداف الجوية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240407/الجيش-الروسي-يدمر-منظومتي-إس---300-لنظام-كييف-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087771897.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075185012_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_c226caba1078bcb4383482651fc2552b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط 293 طائرة أوكرانية مسيرة و4 صواريخ "هيمارس" و"أوراغان" خلال 24 ساعة
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن قواتها دمرت مستودع زوارق مسيرة نقلتها دول من حلف شمال الأطلسي "الناتو" إلى أوكرانيا.
وذكرت وزارة الدفاع الروسية في بيانها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية مستودعًا لقوارب مسيرة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات أس-300 ورادار كشف وتتبع الأهداف الجوية".
وأضافت أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 293 طائرة أوكرانية مسيرة و4 صواريخ هيمارس وأوراغان خلال 24 ساعة".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.