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https://sputnikarabic.ae/20240407/إذاعة-الجيش-الإسرائيلي-تعلن-انسحاب-فرقة-عسكرية-كاملة-من-قطاع-غزة-1087769472.html
إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن انسحاب فرقة عسكرية كاملة من قطاع غزة
إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن انسحاب فرقة عسكرية كاملة من قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T09:25+0000
2024-04-07T09:25+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه "انسحبت الليلة الماضية كافة الوحدات التابعة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بما فيها الفرقة 98 بألويتها الثلاثة من خان يونس، وتبقى في قطاع غزة لواء الناحال العامل في ممر نتساريم الذي يفصل بين مناطق شمال غزة ومناطق الوسط والجنوب".وذكرت أن "لواء ناحال بقي داخل القطاع ومهمته منع عودة الغزيين إلى شمالي القطاع".وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك تقليص كبير في القوات في غزة، مشيرة إلى أنه لم يبق في القطاع الآن سوى لواء ناحال، وهو لواء ضعيف.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240407/الجيش-الإسرائيلي-يكشف-عن-أعداد-قتلاه-العسكريين-منذ-بداية-حرب-غزة-1087766328.html
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العالم, طوفان الأقصى
العالم, طوفان الأقصى

إذاعة الجيش الإسرائيلي تعلن انسحاب فرقة عسكرية كاملة من قطاع غزة

09:25 GMT 07.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، انسحاب جميع الوحدات التابعة للفرقة 98 بالجيش الإسرائيلي من منطقة خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأشارت إذاعة الجيش إلى أنه "انسحبت الليلة الماضية كافة الوحدات التابعة للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، بما فيها الفرقة 98 بألويتها الثلاثة من خان يونس، وتبقى في قطاع غزة لواء الناحال العامل في ممر نتساريم الذي يفصل بين مناطق شمال غزة ومناطق الوسط والجنوب".
وذكرت أن "لواء ناحال بقي داخل القطاع ومهمته منع عودة الغزيين إلى شمالي القطاع".
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن هناك تقليص كبير في القوات في غزة، مشيرة إلى أنه لم يبق في القطاع الآن سوى لواء ناحال، وهو لواء ضعيف.
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
الجيش الإسرائيلي يكشف عن أعداد قتلاه العسكريين منذ بداية حرب غزة
07:21 GMT
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر 2023، حينما أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و75 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني كافة مناطق قطاع غزة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع التي يتخبط فيها سكان غزة مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
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