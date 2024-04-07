https://sputnikarabic.ae/20240407/إعلام-ترامب-يعلن-أنه-يستطيع-إنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1087778757.html

إعلام: ترامب يعلن أنه يستطيع إنهاء الصراع في أوكرانيا

إعلام: ترامب يعلن أنه يستطيع إنهاء الصراع في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، بأن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، صرح سرًا بأنه "يستطيع وضع حد للصراع في أوكرانيا، وذلك من خلال الضغط على كييف... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T14:02+0000

2024-04-07T14:02+0000

2024-04-07T14:02+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، نقلا عن مصادر خاصة، أن الرئيس الأمريكي السابق ترامب، قال سرا خلال إحدى الجلسات البعيدة عن الإعلام، إنه قادر على إنهاء الصراع في أوكرانيا، وذلك من خلال الضغط على كييف للتخلي عن بعض الأراضي.ووعد ترامب، مراراً وتكراراً، خلال حملته الرئاسية بحل الوضع في أوكرانيا من خلال الفوز في الانتخابات، مضيفا أنه سيفعل ذلك حتى قبل التنصيب.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240407/أمريكا-تدق-ناقوس-الخطر-بشأن-حالة-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1087777569.html

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