https://sputnikarabic.ae/20240407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-3-بنى-تحتية-لـحزب-الله-في-بعلبك--1087765302.html
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 3 بنى تحتية لـ"حزب الله" في بعلبك
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 3 بنى تحتية لـ"حزب الله" في بعلبك
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه نفذ غارات في عمق لبنان على منطقة بعلبك، استهدفت 3 بنى تحتية تابعة لوحدة الدفاع الجوي الخاصة بـ"حزب الله" اللبناني. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T04:58+0000
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وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له إن "جيش الدفاع أغار في عمق لبنان في منطقة بعلبك على ثلاث بنى تحتية إرهابية تابعة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله".وأضاف أدرعي: "شنت طائرات حربية الليلة الماضية غارات استهدفت مجمعا عسكريا وثلاث بنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك، وذلك ردا على إسقاط طائرة مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في الأجواء اللبنانية أمس".وأوضح أدرعي أن "طائرات حربية أغارت خلال يوم أمس على بنى تحتية إرهابية ومبنى عسكري لحزب الله في عينا الشعب والعديسة في جنوب لبنان بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف يوم أمس منطقة ياطر".وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.
https://sputnikarabic.ae/20240406/حزب-الله-يعلن-إسقاط-طائرة-مسيرة-مسلحة-إسرائيلية-فوق-الأراضي-اللبنانية-1087761465.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف 3 بنى تحتية لـ"حزب الله" في بعلبك
أعلن الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، أنه نفذ غارات في عمق لبنان على منطقة بعلبك، استهدفت 3 بنى تحتية تابعة لوحدة الدفاع الجوي الخاصة بـ"حزب الله" اللبناني.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في بيان له إن "جيش الدفاع أغار في عمق لبنان في منطقة بعلبك على ثلاث بنى تحتية إرهابية تابعة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله".
وأضاف أدرعي: "شنت طائرات حربية الليلة الماضية غارات استهدفت مجمعا عسكريا وثلاث بنى تحتية عسكرية أخرى تابعة لوحدة الدفاع الجوي التابعة لحزب الله في منطقة بعلبك، وذلك ردا على إسقاط طائرة مسيرة لسلاح الجو الإسرائيلي كانت تعمل في الأجواء اللبنانية أمس".
وأوضح أدرعي أن "طائرات حربية أغارت خلال يوم أمس على بنى تحتية إرهابية ومبنى عسكري لحزب الله في عينا الشعب والعديسة في جنوب لبنان بالإضافة إلى قصف مدفعي استهدف يوم أمس منطقة ياطر".
وتتواصل المعارك في جنوب لبنان بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من خمسة أشهر ونصف، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان والتي فرضها واقع الميدان العسكري.