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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240407/الجيش-الروسي-يدمر-منظومتي-إس---300-لنظام-كييف-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087771897.html
الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس - 300" لنظام كييف في منطقة العملية الخاصة
الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس - 300" لنظام كييف في منطقة العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للقوارب المسيرة، ومنظومتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 300"، ومحطة رادار لكشف... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T11:24+0000
2024-04-07T11:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعًا للقوارب المسيرة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 300"، ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي – 18"، وألحقت أضرارًا أيضًا بالقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 107 منطقة".وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي لها، وهزمت تشكيلات اللواء "31" من الحرس الوطني الأوكراني، ولواء الدفاع "128" في مناطق نيكولسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 135 عسكريًا ودبابة وست مركبات ومدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إم 777" وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" النار على تجمعات القوى العاملة من الألوية الآلية "28" و"65" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "126" في مناطق رابوتينو وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، ونوفوتياجينكا وإيفانوفكا، في مقاطعة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240407/القوات-الروسية-تستخدم-نظام-الدفاع-الجوي-البحري-بانتسير-إم-لأول-مرة-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087770849.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس - 300" لنظام كييف في منطقة العملية الخاصة

11:24 GMT 07.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للقوارب المسيرة، ومنظومتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 300"، ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي – 18".
وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعًا للقوارب المسيرة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 300"، ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي – 18"، وألحقت أضرارًا أيضًا بالقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 107 منطقة".
وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي لها، وهزمت تشكيلات اللواء "31" من الحرس الوطني الأوكراني، ولواء الدفاع "128" في مناطق نيكولسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم صد هجوم مضاد شنته المجموعة الهجومية التابعة للواء المشاة الآلي رقم "58" التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوروزهاينوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 135 عسكريًا ودبابة وست مركبات ومدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إم 777" وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تستخدم نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة
10:24 GMT
وفي اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" النار على تجمعات القوى العاملة من الألوية الآلية "28" و"65" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "126" في مناطق رابوتينو وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، ونوفوتياجينكا وإيفانوفكا، في مقاطعة خيرسون.

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 25 عسكريًا وثلاث مركبات.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوع
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
المدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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