https://sputnikarabic.ae/20240407/الجيش-الروسي-يدمر-منظومتي-إس---300-لنظام-كييف-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087771897.html

الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس - 300" لنظام كييف في منطقة العملية الخاصة

الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس - 300" لنظام كييف في منطقة العملية الخاصة

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت مستودعا للقوارب المسيرة، ومنظومتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 300"، ومحطة رادار لكشف... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T11:24+0000

2024-04-07T11:24+0000

2024-04-07T11:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيان لها: "دمر الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية مستودعًا للقوارب المسيرة نقلتها دول الناتو إلى أوكرانيا، وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات "إس – 300"، ومحطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية "بي – 18"، وألحقت أضرارًا أيضًا بالقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 107 منطقة".وفي اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية من خلال الإجراءات النشطة بتحسين الوضع التكتيكي لها، وهزمت تشكيلات اللواء "31" من الحرس الوطني الأوكراني، ولواء الدفاع "128" في مناطق نيكولسكوي وستارومايورسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 135 عسكريًا ودبابة وست مركبات ومدفع "هاوتزر" أمريكي الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إم 777" وبالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع الذخيرة التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وفي اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" النار على تجمعات القوى العاملة من الألوية الآلية "28" و"65" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "126" في مناطق رابوتينو وميرنوي في مقاطعة زابوروجيه، ونوفوتياجينكا وإيفانوفكا، في مقاطعة خيرسون.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240407/القوات-الروسية-تستخدم-نظام-الدفاع-الجوي-البحري-بانتسير-إم-لأول-مرة-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087770849.html

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روسيا, رصد عسكري