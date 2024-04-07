https://sputnikarabic.ae/20240407/السفير-الأوكراني-السابق-لدى-أمريكا-يجب-على-زيلينسكي-أن-يبقى-صامتا-لأن-خطاباته-تثير-التشاؤم--1087785230.html

السفير الأوكراني السابق لدى أمريكا: يجب على زيلينسكي أن يبقى "صامتا" لأن خطاباته تثير التشاؤم

السفير الأوكراني السابق لدى أمريكا: يجب على زيلينسكي أن يبقى "صامتا" لأن خطاباته تثير التشاؤم

سبوتنيك عربي

صرح السفير الأوكراني السابق لدى الولايات المتحدة الأمريكية، يوري شيرباك، أنه يجب على الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، أن يبقى صامتا لأن خطاباته تثير... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T18:58+0000

2024-04-07T18:58+0000

2024-04-07T18:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف شيرباك عبر قناة "برياموي" التلفزيونية، أن "رئيس نظام كييف يحاول إثارة الخوف والقلق في المجتمع الغربي من خلال الحديث عن الوضع في أوكرانيا، لكنه من خلال قيامه بذلك يحدث تأثيرًا سلبيًا داخل البلاد".وأردف بالقول: "هذا الأمر يؤثر بشكل مباشر على مجتمعنا ومزاجه ويثير تشاؤما هائلا. نحن جميعا في حالة اكتئاب بالفعل، الشعب بأكمله. نتوق إلى بعض الأخبار الجيدة، ولكن لا يوجد شيء".وأشار الدبلوماسي السابق إلى أنه "على الرئيس (الأوكراني) إما أن يبقى صامتا أو لا يعلن علنا ​​عن مثل هذه الأمور".وأضاف زيلينسكي، خلال لقاء عبر الإنترنت مع المشاركين في المبادرة الدولية لـ"دعم" أوكرانيا: "من دون هذا الدعم من الكونغرس، سيكون من الصعب علينا ليس فقط الفوز بل حتى البقاء، وعلينا أن نقول للكونغرس على وجه التحديد إذا لم تساعد أوكرانيا، فسوف تخسر أوكرانيا الحرب".وأعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في وقت سابق، عن أمله في أن يتمكن المشرعون في أمريكا من البدء في النظر في مشروع قانون لمساعدة كييف، عند عودتهم من إجازتهم، في 9 أبريل/ نيسان الجاري.

https://sputnikarabic.ae/20240407/زيلينسكي-سنخسر-الحرب-ما-لم-يقر-الكونغرس-الأمريكي-حزمة-المساعدات--1087780135.html

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