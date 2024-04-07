https://sputnikarabic.ae/20240407/السيسي-للشعب-المصري-أنا-قلبي-حديد-فيديو-1087769909.html
السيسي للشعب المصري: "أنا قلبي حديد"... فيديو
السيسي للشعب المصري: "أنا قلبي حديد"... فيديو
سبوتنيك عربي
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديره وامتنانه للشعب المصري، لافتا إلى أنه يتحمل الصعاب ويواجه الكثير من التحديات ولكن دون الإساءة إلى قيادته. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T09:48+0000
2024-04-07T09:48+0000
2024-04-07T09:48+0000
مصر
أخبار مصر الآن
الرئيس عبدالفتاح السيسي
العالم العربي
الأخبار
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/07/1050071756_0:0:1948:1097_1920x0_80_0_0_d8e27d50732a869c339440b571f60da8.jpg
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إفطار الأسرة المصرية، أمس السبت.وقال السيسي: "أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجة وابنه قدمت الأب والأخ والابن والزوج شهيدا كي تهب لنا الأمان والوطن".وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أضاف أن فهم الناس للنواحي الاقتصادية، يجعلهم أكثر قدرة على الصمود والصبر تجاه الدولة.وتابع: "منذ تولي المسؤولية وأنا أعمل معكم وليس عليكم، وأنا أعمل بكل شفافية ولا أخفي أي شيء عن المواطنين، فالمواطن المصري البسيط ذكي ومسؤول، ولابد أن يفهم كل كبيرة وصغيرة في البلد".وواصل: "ربنا أزاح عنا غمة الإرهاب، ويا رب ما يرجعها تاني، فيه دول بتكافح الإرهاب 20 سنة ومنجحتش، لكن في وسط ده ملقتش مرة خلال لقاءاتي، سيدة مصرية زوجة كانت أو أم، وجت قالت لي كلمة تؤلمني على سقوط ابنها شهيد أو مصاب محصلش".
https://sputnikarabic.ae/20240406/السيسي-نتضامن-مع-الأشقاء-في-غزة-ولا-نتوانى-عن-بذل-الجهود-لإيقاف-القتال-1087742068.html
مصر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/07/1050071756_0:0:1792:1344_1920x0_80_0_0_2fc12e499f6cb7d5e6160b1e621bb736.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار
السيسي للشعب المصري: "أنا قلبي حديد"... فيديو
أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديره وامتنانه للشعب المصري، لافتا إلى أنه يتحمل الصعاب ويواجه الكثير من التحديات ولكن دون الإساءة إلى قيادته.
جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إفطار الأسرة المصرية، أمس السبت.
وقال السيسي
: "أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجة وابنه قدمت الأب والأخ والابن والزوج شهيدا كي تهب لنا الأمان والوطن".
وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أضاف أن فهم الناس للنواحي الاقتصادية، يجعلهم أكثر قدرة على الصمود والصبر تجاه الدولة.
وتابع: "منذ تولي المسؤولية وأنا أعمل معكم وليس عليكم، وأنا أعمل بكل شفافية ولا أخفي أي شيء عن المواطنين، فالمواطن المصري البسيط ذكي ومسؤول، ولابد أن يفهم كل كبيرة وصغيرة في البلد".
وتفاعل الرئيس المصري مع إحدى السيدات هتفت قائلة "جمد قلبك"، ليرد السيسي قائلا: "أنا معكم، وقلبي حديد، وأنتم السبب".
وواصل: "ربنا أزاح عنا غمة الإرهاب، ويا رب ما يرجعها تاني، فيه دول بتكافح الإرهاب 20 سنة ومنجحتش، لكن في وسط ده ملقتش مرة خلال لقاءاتي، سيدة مصرية زوجة كانت أو أم، وجت قالت لي كلمة تؤلمني على سقوط ابنها شهيد أو مصاب محصلش".
وأوضح: "القلب الحديد جاي من هنا، أنا إنسان لو لقيت أهلي غير داعمين، وبيجرحوني ويزعقولي وبيلوموني على واقع نعيشه هتأثر، أسجل اعتزازي وامتناني لكل مصري ومصرية".