https://sputnikarabic.ae/20240407/السيسي-للشعب-المصري-أنا-قلبي-حديد-فيديو-1087769909.html

السيسي للشعب المصري: "أنا قلبي حديد"... فيديو

السيسي للشعب المصري: "أنا قلبي حديد"... فيديو

سبوتنيك عربي

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن تقديره وامتنانه للشعب المصري، لافتا إلى أنه يتحمل الصعاب ويواجه الكثير من التحديات ولكن دون الإساءة إلى قيادته. 07.04.2024, سبوتنيك عربي

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جاء ذلك خلال كلمته في احتفالية إفطار الأسرة المصرية، أمس السبت.وقال السيسي: "أوجه كل تقدير وامتنان لكل أم مصرية وزوجة وابنه قدمت الأب والأخ والابن والزوج شهيدا كي تهب لنا الأمان والوطن".وفيما يتعلق بالوضع الاقتصادي، أضاف أن فهم الناس للنواحي الاقتصادية، يجعلهم أكثر قدرة على الصمود والصبر تجاه الدولة.وتابع: "منذ تولي المسؤولية وأنا أعمل معكم وليس عليكم، وأنا أعمل بكل شفافية ولا أخفي أي شيء عن المواطنين، فالمواطن المصري البسيط ذكي ومسؤول، ولابد أن يفهم كل كبيرة وصغيرة في البلد".وواصل: "ربنا أزاح عنا غمة الإرهاب، ويا رب ما يرجعها تاني، فيه دول بتكافح الإرهاب 20 سنة ومنجحتش، لكن في وسط ده ملقتش مرة خلال لقاءاتي، سيدة مصرية زوجة كانت أو أم، وجت قالت لي كلمة تؤلمني على سقوط ابنها شهيد أو مصاب محصلش".

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مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, العالم العربي, الأخبار