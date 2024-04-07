https://sputnikarabic.ae/20240407/القوات-الروسية-تستخدم-نظام-الدفاع-الجوي-البحري-بانتسير-إم-لأول-مرة-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087770849.html
القوات الروسية تستخدم نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة
القوات الروسية تستخدم نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلن أوليغ ريازانتسيف، المدير العام للشركة القابضة "المجمعات عالية الدقة" (جزء من" روستيخ")، أنه تم استخدام نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T10:24+0000
2024-04-07T10:24+0000
2024-04-07T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103912/16/1039121652_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_488a1665c01cd88328b9dd2d05b6db62.jpg
وقال ريازانتسيف على الهواء في برنامج الاستخدام العسكري على قناة "زفيزدأ": "أصابت السفينة صواريخ "ستورم شادو"، أثناء قيامها بمهمة قتالية. وهذا يعني أنه يمكننا التحدث عن أول استخدام فعال وناجح للنظام "بانتسير-إم"".وفقًا للبيانات المفتوحة، فإن سفينة الصواريخ الصغيرة "تسيكلون" من مشروع 22800، هي السفينة الوحيدة لأسطول البحر الأسود المزودة بمظام "بانتسير-إم"ستورم شادو: هو صاروخ كروز يتم إطلاقه من الجو، من الطائرات. مدى التدمير من 250 إلى 560 كيلومترًا حسب التعديل. تم تطويره بشكل مشترك في فرنسا والمملكة المتحدة (في فرنسا كان يسمى "سكالب" وتم إنتاجه بواسطة شركة MBDA). تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية "ستورم شادو" بنشاط منذ العام الماضي، بما في ذلك لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20240407/دي-30-تدمر-مواقع-مموهة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1087767140.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تستخدم نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة
أعلن أوليغ ريازانتسيف، المدير العام للشركة القابضة "المجمعات عالية الدقة" (جزء من" روستيخ")، أنه تم استخدام نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة.
وقال ريازانتسيف على الهواء في برنامج الاستخدام العسكري على قناة "زفيزدأ": "أصابت السفينة صواريخ "ستورم شادو"، أثناء قيامها بمهمة قتالية. وهذا يعني أنه يمكننا التحدث عن أول استخدام فعال وناجح للنظام "بانتسير-إم"".
وفقًا للبيانات المفتوحة، فإن سفينة الصواريخ الصغيرة "تسيكلون" من مشروع 22800، هي السفينة الوحيدة لأسطول البحر الأسود المزودة بمظام "بانتسير-إم"
ستورم شادو: هو صاروخ كروز يتم إطلاقه من الجو، من الطائرات. مدى التدمير من 250 إلى 560 كيلومترًا حسب التعديل. تم تطويره بشكل مشترك في فرنسا والمملكة المتحدة (في فرنسا كان يسمى "سكالب" وتم إنتاجه بواسطة شركة MBDA). تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية "ستورم شادو" بنشاط منذ العام الماضي، بما في ذلك لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم.