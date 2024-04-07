القوات الروسية تستخدم نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة

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عرب بوينت بودكاست
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الإنسان والثقافة
واقع الحضور الثقافي الروسي في الساحة العربية بين اليوم والأمس
09:30 GMT
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كواليس السينما
السينما بين الأفول وتحديات الإستمرار
10:03 GMT
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ميكروبات البلاستيك والانفجار الكوني الأكبر وخرافات شائعة التصقت بالعلم
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29 د
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ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
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مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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عالم سبوتنيك
بايدن يدعو قطر ومصر للضغط على “حماس” لإبرام اتفاق تهدئة
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شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:03 GMT
30 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
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خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
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ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
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ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
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مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240407/القوات-الروسية-تستخدم-نظام-الدفاع-الجوي-البحري-بانتسير-إم-لأول-مرة-في-منطقة-العملية-الخاصة-1087770849.html
القوات الروسية تستخدم نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة
القوات الروسية تستخدم نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة
سبوتنيك عربي
أعلن أوليغ ريازانتسيف، المدير العام للشركة القابضة "المجمعات عالية الدقة" (جزء من" روستيخ")، أنه تم استخدام نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T10:24+0000
2024-04-07T10:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وقال ريازانتسيف على الهواء في برنامج الاستخدام العسكري على قناة "زفيزدأ": "أصابت السفينة صواريخ "ستورم شادو"، أثناء قيامها بمهمة قتالية. وهذا يعني أنه يمكننا التحدث عن أول استخدام فعال وناجح للنظام "بانتسير-إم"".وفقًا للبيانات المفتوحة، فإن سفينة الصواريخ الصغيرة "تسيكلون" من مشروع 22800، هي السفينة الوحيدة لأسطول البحر الأسود المزودة بمظام "بانتسير-إم"ستورم شادو: هو صاروخ كروز يتم إطلاقه من الجو، من الطائرات. مدى التدمير من 250 إلى 560 كيلومترًا حسب التعديل. تم تطويره بشكل مشترك في فرنسا والمملكة المتحدة (في فرنسا كان يسمى "سكالب" وتم إنتاجه بواسطة شركة MBDA). تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية "ستورم شادو" بنشاط منذ العام الماضي، بما في ذلك لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم.
https://sputnikarabic.ae/20240407/دي-30-تدمر-مواقع-مموهة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1087767140.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تستخدم نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة

10:24 GMT 07.04.2024
© Sputnik . Aleksander Melnikov / الانتقال إلى بنك الصورانطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض "آيدكس 2019" في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019
انطلاق فعاليات الملتقى والمؤتمر العالمي للصناعات الدفاعية - معرض آيدكس 2019 في أبو ظبي، الإمارات 17 فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© Sputnik . Aleksander Melnikov
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تابعنا عبر
أعلن أوليغ ريازانتسيف، المدير العام للشركة القابضة "المجمعات عالية الدقة" (جزء من" روستيخ")، أنه تم استخدام نظام الدفاع الجوي البحري "بانتسير-إم" لأول مرة في منطقة العملية الخاصة.
وقال ريازانتسيف على الهواء في برنامج الاستخدام العسكري على قناة "زفيزدأ": "أصابت السفينة صواريخ "ستورم شادو"، أثناء قيامها بمهمة قتالية. وهذا يعني أنه يمكننا التحدث عن أول استخدام فعال وناجح للنظام "بانتسير-إم"".
مدفع دي-30 التابع لقوات الجيش الروسي في إتجاه محور سفاتوف، جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"دي-30" تدمر مواقع مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
07:58 GMT
وفقًا للبيانات المفتوحة، فإن سفينة الصواريخ الصغيرة "تسيكلون" من مشروع 22800، هي السفينة الوحيدة لأسطول البحر الأسود المزودة بمظام "بانتسير-إم"
ستورم شادو: هو صاروخ كروز يتم إطلاقه من الجو، من الطائرات. مدى التدمير من 250 إلى 560 كيلومترًا حسب التعديل. تم تطويره بشكل مشترك في فرنسا والمملكة المتحدة (في فرنسا كان يسمى "سكالب" وتم إنتاجه بواسطة شركة MBDA). تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية "ستورم شادو" بنشاط منذ العام الماضي، بما في ذلك لضرب أهداف في شبه جزيرة القرم.
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