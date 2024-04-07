https://sputnikarabic.ae/20240407/المستشار-السابق-لوزير-الدفاع-الأوكراني-جيشنا-يتكبد-خسائر-فادحة-في-دونباس--1087785859.html

المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني: جيشنا يتكبد خسائر فادحة في دونباس

المستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني: جيشنا يتكبد خسائر فادحة في دونباس

سبوتنيك عربي

صرح يوري بوتوسوف، الصحفي والمستشار السابق لوزير الدفاع الأوكراني، بأن القوات المسلحة الأوكرانية تتكبد خسائر فادحة في دونباس، بسبب نقص التحصينات. 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T19:48+0000

2024-04-07T19:48+0000

2024-04-07T20:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف بوتوسوف، في مقابلة تلفزيونية، أن "روسيا تتقدم للأمام، وتكتسب موطئ قدم، وتبني تحصينات لكيلومترات عدة من خطوط الدفاع، ولكن أوكرانيا لا تفعل ذلك، ولهذا السبب، وبسبب الافتقار إلى الهياكل الدفاعية، لدينا خسائر كبيرة في الجنود".ووفقا لبوتوسوف، بدأت القوات المسلحة الأوكرانية في تنفيذ أعمال التحصين في دونباس، لأول مرة منذ ثلاث سنوات، ومع ذلك، فإن التحصينات غير مناسبة على الإطلاق لحماية الأفراد، حيث لا يتم تزويدهم بملاجئ خرسانية أو تمويه.وصرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، في وقت سابق من اليوم الأحد، أنه من دون دعم الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بتخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، سيكون الأمر صعبا للغاية بالنسبة لكييف وستخسر في الصراع.وأعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في وقت سابق، عن أمله في أن يتمكن المشرعون في أمريكا من البدء في النظر في مشروع قانون لمساعدة كييف، عند عودتهم من إجازتهم، في 9 أبريل/ نيسان الجاري.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الجيش الروسي يدمر منظومتي "إس - 300" لنظام كييف في منطقة العملية الخاصة

https://sputnikarabic.ae/20240407/السفير-الأوكراني-السابق-لدى-أمريكا-يجب-على-زيلينسكي-أن-يبقى-صامتا-لأن-خطاباته-تثير-التشاؤم--1087785230.html

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