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https://sputnikarabic.ae/20240407/بعد-حادثة-كروكوس-تركيا-تتخذ-إجراءات-بشأن-دخول-مواطني-طاجيكستان-إلى-أراضيها-1087767315.html
بعد حادثة "كروكوس"... تركيا تتخذ إجراءات بشأن دخول مواطني طاجيكستان إلى أراضيها
بعد حادثة "كروكوس"... تركيا تتخذ إجراءات بشأن دخول مواطني طاجيكستان إلى أراضيها
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الطاجيكستانية، صباح اليوم الأحد، بأن السلطات التركية ستطبق نظام التأشيرات لمواطني طاجيكستان اعتبارًا من 20 أبريل/ نيسان المقبل. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T08:06+0000
2024-04-07T08:06+0000
العالم
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وجاءت تصريحات المتحدث باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك" قال فيها إن تركيا ستطبق نظام التأشيرات لمواطني طاجيكستان اعتبارًا من 20 أبريل 2024، مضيفا أن أنقرة أبلغت طاجيكستان رسميًا بهذا الإجراء في 6 أبريل الماضي عبر القنوات الدبلوماسية".يذكر أنه منذ عام 2021، كان بإمكان مواطني طاجيكستان دخول تركيا دون تأشيرة والبقاء هناك لمدة 90 يوما.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الماضي، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الماضي، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابيكما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240406/مجلس-الأمن-الروسي-المنظمون-الحقيقيون-لهجوم-كروكوس-هم-مسؤولون-في-أوكرانيا-النازية-1087748560.html
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العالم
العالم

بعد حادثة "كروكوس"... تركيا تتخذ إجراءات بشأن دخول مواطني طاجيكستان إلى أراضيها

08:06 GMT 07.04.2024
© Fotolia / badahosعلم تركيا
علم تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© Fotolia / badahos
تابعنا عبر
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الطاجيكستانية، صباح اليوم الأحد، بأن السلطات التركية ستطبق نظام التأشيرات لمواطني طاجيكستان اعتبارًا من 20 أبريل/ نيسان المقبل.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك" قال فيها إن تركيا ستطبق نظام التأشيرات لمواطني طاجيكستان اعتبارًا من 20 أبريل 2024، مضيفا أن أنقرة أبلغت طاجيكستان رسميًا بهذا الإجراء في 6 أبريل الماضي عبر القنوات الدبلوماسية".
يذكر أنه منذ عام 2021، كان بإمكان مواطني طاجيكستان دخول تركيا دون تأشيرة والبقاء هناك لمدة 90 يوما.
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الماضي، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
إزالة الأنقاض من قبل طواقم وزارة الطوارئ الروسية في قاعة كروكوس سيتي في موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
مجلس الأمن الروسي: المنظمون الحقيقيون لهجوم "كروكوس" هم مسؤولون في أوكرانيا النازية
أمس, 14:08 GMT
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الماضي، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابي
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
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