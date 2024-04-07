https://sputnikarabic.ae/20240407/بعد-حادثة-كروكوس-تركيا-تتخذ-إجراءات-بشأن-دخول-مواطني-طاجيكستان-إلى-أراضيها-1087767315.html
بعد حادثة "كروكوس"... تركيا تتخذ إجراءات بشأن دخول مواطني طاجيكستان إلى أراضيها
بعد حادثة "كروكوس"... تركيا تتخذ إجراءات بشأن دخول مواطني طاجيكستان إلى أراضيها
سبوتنيك عربي
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الطاجيكستانية، صباح اليوم الأحد، بأن السلطات التركية ستطبق نظام التأشيرات لمواطني طاجيكستان اعتبارًا من 20 أبريل/ نيسان المقبل. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T08:06+0000
2024-04-07T08:06+0000
2024-04-07T08:06+0000
العالم
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وجاءت تصريحات المتحدث باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك" قال فيها إن تركيا ستطبق نظام التأشيرات لمواطني طاجيكستان اعتبارًا من 20 أبريل 2024، مضيفا أن أنقرة أبلغت طاجيكستان رسميًا بهذا الإجراء في 6 أبريل الماضي عبر القنوات الدبلوماسية".يذكر أنه منذ عام 2021، كان بإمكان مواطني طاجيكستان دخول تركيا دون تأشيرة والبقاء هناك لمدة 90 يوما.واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الماضي، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الماضي، يوم حداد وطني، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.وأدان الرئيس الروسي الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.كشف تفاصيل جديدة حول هجوم "كروكوس" الإرهابيكما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.
https://sputnikarabic.ae/20240406/مجلس-الأمن-الروسي-المنظمون-الحقيقيون-لهجوم-كروكوس-هم-مسؤولون-في-أوكرانيا-النازية-1087748560.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
بعد حادثة "كروكوس"... تركيا تتخذ إجراءات بشأن دخول مواطني طاجيكستان إلى أراضيها
صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الطاجيكستانية، صباح اليوم الأحد، بأن السلطات التركية ستطبق نظام التأشيرات لمواطني طاجيكستان اعتبارًا من 20 أبريل/ نيسان المقبل.
وجاءت تصريحات المتحدث باسم الوزارة لوكالة "سبوتنيك" قال فيها إن تركيا ستطبق نظام التأشيرات لمواطني طاجيكستان اعتبارًا من 20 أبريل 2024، مضيفا أن أنقرة أبلغت طاجيكستان رسميًا بهذا الإجراء في 6 أبريل الماضي عبر القنوات الدبلوماسية".
يذكر أنه منذ عام 2021، كان بإمكان مواطني طاجيكستان دخول تركيا دون تأشيرة والبقاء هناك لمدة 90 يوما.
واقتحم 4 مسلحين قاعة مجمع "كروكوس سيتي" في العاصمة الروسية موسكو، مساء يوم الجمعة 22 مارس الماضي، وأطلقوا النار على الناس من مسافة قريبة وألقوا قنابل حارقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أعلن يوم 24 مارس الماضي، يوم حداد وطني
، وذلك خلال كلمة للمواطنين الروس ألقاها، يوم السبت في الـ23 من الشهر ذاته.
وأدان الرئيس الروسي
الهجوم، قائلًا إنه "عمل إرهابي همجي"، متوعدًا جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها بالعقاب.
كما أدانت دول عربية وغربية هذا الهجوم وأعربت عن تعازيها لحكومة وشعب روسيا، مع تأكيدها رفضها التام واستنكارها لجميع أشكال العنف والإرهاب.
كما أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أن المتورطين في هجوم "كروكوس" الإرهابي خططوا لعبور الحدود الروسية الأوكرانية، وكانوا على تواصل مع أشخاص على الجانب الأوكراني.