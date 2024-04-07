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https://sputnikarabic.ae/20240407/تصريحات-كلينتون-تضع-بايدن-في-موقف-محرج-قبيل-الانتخابات-الأمريكية-1087765422.html
تصريحات كلينتون تضع بايدن في موقف محرج قبيل الانتخابات الأمريكية
تصريحات كلينتون تضع بايدن في موقف محرج قبيل الانتخابات الأمريكية
سبوتنيك عربي
تسبب التصريح القاسي الذي أدلت به وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في برنامج تلفزيوني، إلى رد فعل... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T05:45+0000
2024-04-07T05:45+0000
العالم
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وجاء هذا التصريح بعدما طلب المذيع، جيمي فالون، خلال مقابلة كلينتون في برنامج "ذا تونايت شو" أن تقوم بإعطاء نصيحة لجذب الناخبين المحبطين الذين لا يريدون الاختيار مرة أخرى بين جو بايدن الممل ودونالد ترامب.وقالت كلينتون للأمريكيين: "تغلبوا على أنفسكم لن يكون الاختيار إلا بين هذين الخيارين"، مضيفة أن "بايدن يظل فعالاً ورحيماً رغم تقدمه في السن، وفي الوقت نفسه، فإن ترامب، وفقا لمنافسه ليس كبيرا في السن فحسب، بل متهم أيضا بارتكاب العديد من الجرائم".ومن جهتها، أدانت وسائل الإعلام الأمريكية بشدة دعوة كلينتون "الفظة"، حيث اتهمت قناة MSNBC كلينتون بعدم التعاطف وعدم الرغبة في فهم أسباب استياء الناخبين وتم وصف اقتراحها "للتغلب على النفس" بأنه شبه ازدراء.وعلقت صحيفة "هيل" الأمريكية على ما حصل بالقول إن تصريحات كلينتون يمكن أن تضر بشكل خطير على وضع بايدن.وفي سياق متصل، اعتبر خبراء صحفيون أن لهجة كلينتون لن تؤدي إلا إلى تنفير الناخبين الشباب من الحزب الديمقراطي.وقال مارك لونغابو، الخبير الاستراتيجي السياسي في الحزب الديمقراطي: "لست متأكدا من الطريقة الأكثر فعالية لإعادة الديمقراطيين المحبطين والناخبين الشباب إلى جو بايدن".ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
https://sputnikarabic.ae/20240403/زعيم-الأغلبية-بالشيوخ-الأمريكي-دعوة-عضو-كابينيت-الحرب-إلى-إجراء-انتخابات-اقتراح-صائب----1087664968.html
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تصريحات كلينتون تضع بايدن في موقف محرج قبيل الانتخابات الأمريكية

05:45 GMT 07.04.2024
© AP Photo / Evan Agostiniهيلاري كلينتون
هيلاري كلينتون - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AP Photo / Evan Agostini
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تسبب التصريح القاسي الذي أدلت به وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة، هيلاري كلينتون، بشأن الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة في برنامج تلفزيوني، إلى رد فعل سلبي كبير في وسائل الإعلام الأمريكية.
وجاء هذا التصريح بعدما طلب المذيع، جيمي فالون، خلال مقابلة كلينتون في برنامج "ذا تونايت شو" أن تقوم بإعطاء نصيحة لجذب الناخبين المحبطين الذين لا يريدون الاختيار مرة أخرى بين جو بايدن الممل ودونالد ترامب.
وقالت كلينتون للأمريكيين: "تغلبوا على أنفسكم لن يكون الاختيار إلا بين هذين الخيارين"، مضيفة أن "بايدن يظل فعالاً ورحيماً رغم تقدمه في السن، وفي الوقت نفسه، فإن ترامب، وفقا لمنافسه ليس كبيرا في السن فحسب، بل متهم أيضا بارتكاب العديد من الجرائم".
ومن جهتها، أدانت وسائل الإعلام الأمريكية بشدة دعوة كلينتون "الفظة"، حيث اتهمت قناة MSNBC كلينتون بعدم التعاطف وعدم الرغبة في فهم أسباب استياء الناخبين وتم وصف اقتراحها "للتغلب على النفس" بأنه شبه ازدراء.
مجلس الشيوخ الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2024
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وعلقت صحيفة "هيل" الأمريكية على ما حصل بالقول إن تصريحات كلينتون يمكن أن تضر بشكل خطير على وضع بايدن.
وفي سياق متصل، اعتبر خبراء صحفيون أن لهجة كلينتون لن تؤدي إلا إلى تنفير الناخبين الشباب من الحزب الديمقراطي.
وقال مارك لونغابو، الخبير الاستراتيجي السياسي في الحزب الديمقراطي: "لست متأكدا من الطريقة الأكثر فعالية لإعادة الديمقراطيين المحبطين والناخبين الشباب إلى جو بايدن".
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. وتظهر استطلاعات الرأي أن دونالد ترامب هو المرشح الأوفر حظا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، ومن المتوقع أن يواجه الرئيس الحالي جو بايدن. ووفقا لاستطلاعات الرأي، فإن ترامب في وضع جيد يسمح له بالفوز في انتخابات 2024.
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