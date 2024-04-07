https://sputnikarabic.ae/20240407/دي-30-تدمر-مواقع-مموهة-للقوات-المسلحة-الأوكرانية-فيديو-1087767140.html
"دي-30" تدمر مواقع مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
"دي-30" تدمر مواقع مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية على قناتها على "تلغرام" أن أطقم مدافع الهاوتزر "دي-30" التابعة لقوات مجموعة "الغرب" دمرت مواقع مموهة وقوة بشرية للقوات المسلحة... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T07:58+0000
2024-04-07T07:58+0000
2024-04-07T07:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079337212_0:114:2598:1575_1920x0_80_0_0_797eef258831e9032a2946fcf174b959.jpg
وقالت الوزارة: "دمرت أطقم مدافع الهاوتزر من طراز "دي-30" التابعة لمجموعة "الغرب" مواقع مموهة وقوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك، لم يحتاج الجنود أكثر من دقيقتين من وقت تلقي الهدف إلى إطلاق النار".ويشار إلى أن المقاتلين يستخدمون أيضاً الطائرات المسيرة للاستطلاع وتحديد الأهداف الجديدة، وضبط القصف المدفعي في حال اتخاذ قرار بالضرب.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
"دي-30" تدمر مواقع مموهة للقوات المسلحة الأوكرانية... فيديو
أفادت وزارة الدفاع الروسية على قناتها على "تلغرام" أن أطقم مدافع الهاوتزر "دي-30" التابعة لقوات مجموعة "الغرب" دمرت مواقع مموهة وقوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك.
وقالت الوزارة: "دمرت أطقم مدافع الهاوتزر من طراز "دي-30" التابعة لمجموعة "الغرب" مواقع مموهة وقوة بشرية للقوات المسلحة الأوكرانية على محور كوبيانسك، لم يحتاج الجنود أكثر من دقيقتين من وقت تلقي الهدف إلى إطلاق النار".
ويشار إلى أن المقاتلين يستخدمون أيضاً الطائرات المسيرة للاستطلاع وتحديد الأهداف الجديدة، وضبط القصف المدفعي في حال اتخاذ قرار بالضرب.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.