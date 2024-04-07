https://sputnikarabic.ae/20240407/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-إلى-إنهاء-دعم-أوكرانيا-بسبب-انهيارها-العسكري--1087783304.html
زعيم حزب فرنسي يدعو إلى إنهاء دعم أوكرانيا بسبب انهيارها العسكري
زعيم حزب فرنسي يدعو إلى إنهاء دعم أوكرانيا بسبب انهيارها العسكري
سبوتنيك عربي
دعا زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى إنهاء الدعم الغربي المقدم لأوكرانيا بسبب انهيارها العسكري. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T16:22+0000
2024-04-07T16:22+0000
2024-04-07T16:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084285234_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f29c9118b4c3569d7cf346fb19d06cdb.jpg
وأضاف السياسي الفرنسي عبر منصة "إكس": "تتنافس وسائل الإعلام الغربية مع بعضها بعضا بشأن الانهيار العسكري لأوكرانيا وزيلينسكي! في ظل هذه الظروف، فإن الاستمرار في تمويل وتسليح أوكرانيا يعني قيادة الناس عمداً إلى موت محقق! أوقفوا كل هذا!".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240407/زيلينسكي-سنخسر-الحرب-ما-لم-يقر-الكونغرس-الأمريكي-حزمة-المساعدات--1087780135.html
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روسيا
زعيم حزب فرنسي يدعو إلى إنهاء دعم أوكرانيا بسبب انهيارها العسكري
16:22 GMT 07.04.2024 (تم التحديث: 16:23 GMT 07.04.2024)
دعا زعيم حزب "الوطنيين" الفرنسي، فلوريان فيليبو، إلى إنهاء الدعم الغربي المقدم لأوكرانيا بسبب انهيارها العسكري.
وأضاف السياسي الفرنسي عبر منصة "إكس": "تتنافس وسائل الإعلام الغربية مع بعضها بعضا بشأن الانهيار العسكري لأوكرانيا وزيلينسكي! في ظل هذه الظروف، فإن الاستمرار في تمويل وتسليح أوكرانيا يعني قيادة الناس عمداً إلى موت محقق! أوقفوا كل هذا!".
وبحسب السياسي الفرنسي، من الضروري وقف المساعدات المالية والعسكرية المقدمة لنظام كييف.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.