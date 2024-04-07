https://sputnikarabic.ae/20240407/زيلينسكي-سنخسر-الحرب-ما-لم-يقر-الكونغرس-الأمريكي-حزمة-المساعدات--1087780135.html

زيلينسكي: "سنخسر الحرب" ما لم يقر الكونغرس الأمريكي حزمة المساعدات

زيلينسكي: "سنخسر الحرب" ما لم يقر الكونغرس الأمريكي حزمة المساعدات

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أنه من دون دعم الكونغرس الأمريكي فيما يتعلق بتخصيص حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا، سيكون الأمر صعبا للغاية بالنسبة لكييف... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T14:50+0000

2024-04-07T14:50+0000

2024-04-07T14:50+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وأضاف زيلينسكي، خلال لقاء عبر الإنترنت، مع المشاركين في المبادرة الدولية لدعم أوكرانيا: "من دون هذا الدعم من الكونغرس، سيكون من الصعب علينا ليس فقط الفوز بل حتى البقاء، وعلينا أن نقول للكونغرس على وجه التحديد إذا لم تساعد أوكرانيا، فسوف تخسر أوكرانيا الحرب".وأعرب رئيس مجلس النواب الأمريكي، مايك جونسون، في وقت سابق، عن أمله في أن يتمكن المشرعون في أمريكا من البدء في النظر في مشروع قانون لمساعدة كييف، عند عودتهم من إجازتهم، في 9 أبريل/ نيسان الجاري.ويعتقد أن جونسون معرض لخطر التمرد من قبل زملائه أعضاء الحزب غير الراضين عن المساعدة المقدمة لأوكرانيا، من حيث المبدأ، وقد يحاولون إجباره على الاستقالة من منصبه إذا تم التصويت على مشروع القانون.وتعتقد روسيا أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع التسوية، وتشرك دول حلف شمال الأطلسي بشكل مباشر في الصراع و"تلعب بالنار".وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا، ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.

https://sputnikarabic.ae/20240407/4-سيناريوهات-مختلفة-لمشاركة-القوات-الفرنسية-في-الصراع-الأوكراني-1087776967.html

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