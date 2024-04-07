https://sputnikarabic.ae/20240407/زيلينسكي-يكشف-عن-طريقة-جديدة-للحصول-على-الأسلحة-من-الولايات-المتحدة-1087768600.html

زيلينسكي يكشف عن طريقة جديدة للحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة

زيلينسكي يكشف عن طريقة جديدة للحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بأن كييف مستعدة لتلقي المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ديون جديدة. 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T08:59+0000

2024-04-07T08:59+0000

2024-04-07T08:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" خلال مقابلة خاصة مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال فيها "جاء أحد أعضاء مجلس الشيوخ مؤخرًا وقال هل توافق على قرض مال؟ وما هي الخيارات المتاحة؟"، مضيفا بالقول: "حسنًا، إذا أخبروك أن المال هو أموال قرض أو أنك لن تحصل عليه".وتابع زيلينسكي: "لماذا هذه الشروط إذا لم يكن هناك خيار، ولذلك سنوافق على أي خيار"، مضيفا أنه إذا عُرض على أوكرانيا اليوم أن تقدم كل شيء بالدين أو بالمجان خلال عام فسيتم الموافقة نظرا للوضع الصعب.وفي وقت سابق، اقترحت نائبة البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، بدء مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين العام الخارجي لأوكرانيا، وفقا لها، هناك حاجة إلى تأجيل المدفوعات لمدة 10-20 عاما.وقالت تيموشينكو: "الآن لدينا كل الدوافع لبدء المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون الخارجية الأوكرانية. لم ننتهك أبدا شروط مدفوعاتنا. لكننا اليوم بحاجة إلى التحدث ليس عن إفلاس البلد ولكن عن الظروف الاستثنائية التي نشأت، نحن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الديون الخارجية لدينا، وتأجيلها لمدة تتراوح بين 10 و 15 و20 سنة ".كما طلب رئيس غرفة الحسابات في أوكرانيا، فاليري باتسكان، من المنظمات المالية الدولية مراجعة سياسة الديون. ووفقا له، يبلغ الدين الخارجي لأوكرانيا حاليا 57 مليار دولار.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

https://sputnikarabic.ae/20220403/أوكرانيا-تقترح-بدء-مفاوضات-حول-تأجيل-سداد-ديونها-الخارجية-لمدة-10-20-سنة-1060803748.html

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