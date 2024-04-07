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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240407/زيلينسكي-يكشف-عن-طريقة-جديدة-للحصول-على-الأسلحة-من-الولايات-المتحدة-1087768600.html
زيلينسكي يكشف عن طريقة جديدة للحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة
زيلينسكي يكشف عن طريقة جديدة للحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بأن كييف مستعدة لتلقي المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ديون جديدة. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T08:59+0000
2024-04-07T08:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" خلال مقابلة خاصة مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال فيها "جاء أحد أعضاء مجلس الشيوخ مؤخرًا وقال هل توافق على قرض مال؟ وما هي الخيارات المتاحة؟"، مضيفا بالقول: "حسنًا، إذا أخبروك أن المال هو أموال قرض أو أنك لن تحصل عليه".وتابع زيلينسكي: "لماذا هذه الشروط إذا لم يكن هناك خيار، ولذلك سنوافق على أي خيار"، مضيفا أنه إذا عُرض على أوكرانيا اليوم أن تقدم كل شيء بالدين أو بالمجان خلال عام فسيتم الموافقة نظرا للوضع الصعب.وفي وقت سابق، اقترحت نائبة البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، بدء مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين العام الخارجي لأوكرانيا، وفقا لها، هناك حاجة إلى تأجيل المدفوعات لمدة 10-20 عاما.وقالت تيموشينكو: "الآن لدينا كل الدوافع لبدء المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون الخارجية الأوكرانية. لم ننتهك أبدا شروط مدفوعاتنا. لكننا اليوم بحاجة إلى التحدث ليس عن إفلاس البلد ولكن عن الظروف الاستثنائية التي نشأت، نحن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الديون الخارجية لدينا، وتأجيلها لمدة تتراوح بين 10 و 15 و20 سنة ".كما طلب رئيس غرفة الحسابات في أوكرانيا، فاليري باتسكان، من المنظمات المالية الدولية مراجعة سياسة الديون. ووفقا له، يبلغ الدين الخارجي لأوكرانيا حاليا 57 مليار دولار.هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20220403/أوكرانيا-تقترح-بدء-مفاوضات-حول-تأجيل-سداد-ديونها-الخارجية-لمدة-10-20-سنة-1060803748.html
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العالم
العالم

زيلينسكي يكشف عن طريقة جديدة للحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة

08:59 GMT 07.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKYالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
© AFP 2023 / SERGEI SUPINSKY
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بأن كييف مستعدة لتلقي المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ديون جديدة.
ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" خلال مقابلة خاصة مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال فيها "جاء أحد أعضاء مجلس الشيوخ مؤخرًا وقال هل توافق على قرض مال؟ وما هي الخيارات المتاحة؟"، مضيفا بالقول: "حسنًا، إذا أخبروك أن المال هو أموال قرض أو أنك لن تحصل عليه".
وتابع زيلينسكي: "لماذا هذه الشروط إذا لم يكن هناك خيار، ولذلك سنوافق على أي خيار"، مضيفا أنه إذا عُرض على أوكرانيا اليوم أن تقدم كل شيء بالدين أو بالمجان خلال عام فسيتم الموافقة نظرا للوضع الصعب.
البرلمان الأوكراني رادا - سبوتنيك عربي, 1920, 03.04.2022
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
أوكرانيا تقترح بدء مفاوضات حول تأجيل سداد ديونها الخارجية لمدة 10-20 سنة
3 أبريل 2022, 13:22 GMT
وفي وقت سابق، اقترحت نائبة البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، بدء مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين العام الخارجي لأوكرانيا، وفقا لها، هناك حاجة إلى تأجيل المدفوعات لمدة 10-20 عاما.
وقالت تيموشينكو: "الآن لدينا كل الدوافع لبدء المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون الخارجية الأوكرانية. لم ننتهك أبدا شروط مدفوعاتنا. لكننا اليوم بحاجة إلى التحدث ليس عن إفلاس البلد ولكن عن الظروف الاستثنائية التي نشأت، نحن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الديون الخارجية لدينا، وتأجيلها لمدة تتراوح بين 10 و 15 و20 سنة ".
كما طلب رئيس غرفة الحسابات في أوكرانيا، فاليري باتسكان، من المنظمات المالية الدولية مراجعة سياسة الديون. ووفقا له، يبلغ الدين الخارجي لأوكرانيا حاليا 57 مليار دولار.
هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
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