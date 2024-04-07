https://sputnikarabic.ae/20240407/ضابطان-في-الشرطة-الروسية-يتعرضان-لهجوم-أدى-إلى-مقتل-أحدهما-1087782076.html

إصابة 3 من العاملين بمحطة زابوروجيه النووية نتيجة الهجوم الأوكراني الأخير

إصابة 3 من العاملين بمحطة زابوروجيه النووية نتيجة الهجوم الأوكراني الأخير

سبوتنيك عربي

أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أن محطة زابوروجيه النووية لم تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة الهجوم الأوكراني عليها بالطائرات المسيرة، اليوم الأحد، لكن أُصيب... 07.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-07T15:46+0000

2024-04-07T15:46+0000

2024-04-07T15:57+0000

روسيا

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وجاء في بيان لمؤسسة "روساتوم"، أنه "في 7 نيسان/أبريل 2024، شنت القوات المسلحة الأوكرانية سلسلة غير مسبوقة من الهجمات على محطة زابوروجيه النووية، وعند الساعة 11:38 أصاب الهجوم منطقة مجاورة للمطعم، وأصيب نتيجة ذلك 3 موظفين إصابة أحدهم خطرة".وأضاف البيان: "بعد نصف ساعة، هاجمت طائرة مسيرة منطقةرصيف الشحن، ثم هاجمت طائرة مسيرة وحدة الطاقة السادسة بالمحطة، وأصيبت قبتها".وأفادت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت قبة وحدة الطاقة السادسة في المحطة، ولم تقع أضرار جسيمة أو إصابات.وأوضحت الخدمة أن الإشعاع الخلفي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لم يتغير وهو عند مستوى يتوافق مع التشغيل العادي.وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.

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