إصابة 3 من العاملين بمحطة زابوروجيه النووية نتيجة الهجوم الأوكراني الأخير
15:46 GMT 07.04.2024 (تم التحديث: 15:57 GMT 07.04.2024)
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزيارة صحفيين من من إيطاليا وألمانيا وأمريكا اللاتينية وروس إلى منطقة محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار، 6 مارس 2023
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أعلنت مؤسسة "روساتوم" الحكومية الروسية، أن محطة زابوروجيه النووية لم تتعرض لأضرار جسيمة نتيجة الهجوم الأوكراني عليها بالطائرات المسيرة، اليوم الأحد، لكن أُصيب 3 من العاملين بها.
وجاء في بيان لمؤسسة "روساتوم"، أنه "في 7 نيسان/أبريل 2024، شنت القوات المسلحة الأوكرانية سلسلة غير مسبوقة من الهجمات على محطة زابوروجيه النووية، وعند الساعة 11:38 أصاب الهجوم منطقة مجاورة للمطعم، وأصيب نتيجة ذلك 3 موظفين إصابة أحدهم خطرة".
وأضاف البيان: "بعد نصف ساعة، هاجمت طائرة مسيرة منطقةرصيف الشحن، ثم هاجمت طائرة مسيرة وحدة الطاقة السادسة بالمحطة، وأصيبت قبتها".
وتابع البيان أنه "لحسن الحظ، ليست هناك أضرار جسيمة أو خسائر، والحالة الإشعاعية في المحطة والمنطقة المحيطة بها لم تتغير ولم تزد عن المعدلات الطبيعية".
وأفادت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، اليوم الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت قبة وحدة الطاقة السادسة في المحطة، ولم تقع أضرار جسيمة أو إصابات.
وقالت الخدمة الصحفية، في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا يوجد أضرار جسيمة أو إصابات، ولم تكن هناك تهديدات بانتهاك حدود السلامة".
وأوضحت الخدمة أن الإشعاع الخلفي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية لم يتغير وهو عند مستوى يتوافق مع التشغيل العادي.
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، عمدًا، وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة.
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.