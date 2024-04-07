https://sputnikarabic.ae/20240407/غالانت-إسرائيل-أكملت-استعداداتها-لمواجهة-محتملة-مع-إيران-1087768285.html
غالانت: إسرائيل أكملت استعداداتها لمواجهة محتملة مع إيران
غالانت: إسرائيل أكملت استعداداتها لمواجهة محتملة مع إيران
سبوتنيك عربي
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور ضد إيران. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T08:56+0000
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وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن تصريحات غالانت جاءت عقب تقييم أجراه مع رئيس هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك، ورئيس المخابرات العسكرية أهارون حاليفا.وتهدد إيران بالرد على هجوم نسب لإسرائيل وأسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.ودخلت إسرائيل، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران. وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.
https://sputnikarabic.ae/20240405/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-رجالنا-سيعاقبون-إسرائيل-1087709851.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, إيران, طوفان الأقصى, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
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غالانت: إسرائيل أكملت استعداداتها لمواجهة محتملة مع إيران
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، اليوم الأحد، إن إسرائيل أكملت الاستعدادات للرد على أي سيناريو قد يتطور ضد إيران.
وذكرت
صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أن تصريحات غالانت جاءت عقب تقييم أجراه مع رئيس هيئة العمليات في الجيش الإسرائيلي عوديد باسيوك، ورئيس المخابرات العسكرية أهارون حاليفا.
وتهدد إيران بالرد على هجوم نسب لإسرائيل وأسفر عن مقتل قيادات في الحرس الثوري الإيراني في دمشق في وقت سابق من الأسبوع.
وكان الحرس الثوري الإيراني، قد أعلن الاثنين الماضي، مقتل اثنين من مستشاريه العسكريين
و5 ضباط من مرافقيهم في سوريا، إثر غارة إسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
ودخلت إسرائيل
، في حالة التأهب القصوى، استعداداً لهجوم انتقامي محتمل من جانب إيران.
وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أنه عزز استعداده العسكري من خلال تعليق الإجازات مؤقتاً لوحداته القتالية، وقالت إسرائيل إنها سترد بقوة على أي هجوم إيراني خلال الأيام المقبلة.