https://sputnikarabic.ae/20240407/كاسحة-جليد-نووية-تعبر-بجوار-عسكريين-بالقرب-من-خليج-ينيسي-فيديو-1087771032.html
كاسحة جليد نووية تعبر بجوار عسكريين بالقرب من خليج ينيسي... فيديو
كاسحة جليد نووية تعبر بجوار عسكريين بالقرب من خليج ينيسي... فيديو
سبوتنيك عربي
مرت كاسحة الجليد النووية على بعد بضع عشرات من الأمتار من وحدات القطب الشمالي التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة خليج ينيسي. 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T11:01+0000
2024-04-07T11:01+0000
2024-04-07T11:01+0000
رصد عسكري
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كان الطريق يمتد من قرية تازوفسكي في منطقة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي إلى قرية ديكسون في أقصى شمال روسيا. استمرت الرحلة الاستكشافية الفريدة لكاسحة الجليد لمدة 12 يومًا. وقطع المشاركون خلال هذه المدة أكثر من 2.6 ألف كيلومتر في أصعب الظروف المناخية، حسب قناة "زفيزدا". اندهش الجنود كثيرا، عندما مرت كاسحة الجليد في مكان قريب، والتي كانت تسحب أيضًا ناقلة عملاقة. وفي الفيديو، يمكن سماع الجنود وهم يهتفون.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
كاسحة جليد نووية تعبر بجوار عسكريين بالقرب من خليج ينيسي... فيديو
مرت كاسحة الجليد النووية على بعد بضع عشرات من الأمتار من وحدات القطب الشمالي التابعة للقوات المسلحة الروسية في منطقة خليج ينيسي.
كان الطريق يمتد من قرية تازوفسكي في منطقة يامالو-نينيتس المتمتعة بالحكم الذاتي إلى قرية ديكسون في أقصى شمال روسيا.
استمرت الرحلة الاستكشافية الفريدة لكاسحة الجليد لمدة 12 يومًا. وقطع المشاركون خلال هذه المدة أكثر من 2.6 ألف كيلومتر في أصعب الظروف المناخية، حسب قناة "زفيزدا"
.
اندهش الجنود كثيرا، عندما مرت كاسحة الجليد في مكان قريب، والتي كانت تسحب أيضًا ناقلة عملاقة.
وفي الفيديو، يمكن سماع الجنود وهم يهتفون.