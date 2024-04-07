https://sputnikarabic.ae/20240407/محلل-بريطاني-يكشف-الهدف-الخفي-من-محادثات-وزيري-الدفاع-الروسي-والفرنسي-1087765559.html
محلل بريطاني يكشف الهدف الخفي من محادثات وزيري الدفاع الروسي والفرنسي
محلل بريطاني يكشف الهدف الخفي من محادثات وزيري الدفاع الروسي والفرنسي
سبوتنيك عربي
أعلن المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اتصل بنظيره الروسي سيرغي شويغو من أجل إقناع موسكو بمراجعة موقفها بشأن... 07.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-07T06:22+0000
2024-04-07T06:22+0000
2024-04-07T06:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات المحلل البريطاني ميركوريس خلال مقابلة مع قناة "دوران" على يوتيوب قال فيها:. "أعتقد أنهم أرادوا معرفة ما إذا كان بإمكان الروس تخفيف موقفهم بشأن نشر القوات الفرنسية في أوكرانيا بعدما حذر الروس من أنه سيتم استهداف الفرنسيين وهم يخشون ذلك".وبحسب ميركوريس، فإن فرنسا تدرك جيدًا الطبيعة الكارثية للوضع في أوكرانيا والآفاق القاتمة للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة. واعتبر المحلل البريطاني أن الهدف الخفي من محادثات ليكورنو هو جس النبض من أجل التوصل إلى نوع من الاتفاق مع روسيا من شأنه أن يضمن تجميد الصراع، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن أعرب بوضوح عن موقفه بشأن محاولات إغراء البلاد بالدخول في مفاوضات بشأن تجميد الصراع في أوكرانيا.وجرت محادثة هاتفية بين وزيري الدفاع الفرنسي والروسي، ليكورنو وشويغو، بمبادرة من باريس، خلال الأسبوع الماضي. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعرب في محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي عن ثقته في معاقبة جميع المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في "كروكوس".وجاء في البيان: "أكد سيرغي شويغو أن التحقيق الذي بدأ فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس سيكتمل بالتأكيد، وستتم معاقبة جميع المسؤولين".وذكرت وزارة الدفاع أن هناك معلومات عن تورط أوكراني في تنظيم هذا الهجوم الإرهابي.ونقلت الوزارة عن شويغو قوله: "إن نظام كييف لا يفعل شيئًا دون موافقة القيمين الغربيين، ونأمل في هذه الحالة ألا تكون أجهزة المخابرات الفرنسية وراء ذلك".قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن باريس تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.وحسبما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الأربعاء، أنه "بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو في 22 مارس/ آذار الفائت، استذكر الوزير إدانتنا الشديدة (للهجوم)".وأكد وزير الدفاع الفرنسي لنظيره الروسي، أن باريس ليس لديها أي معلومات حول صلة أوكرانيا بالهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس".وقال الوزير الفرنسي إن باريس تعرب عن تضامنها مع ضحايا الهجوم الإرهابي وعائلاتهم.
https://sputnikarabic.ae/20240403/شويغو-في-محادثة-مع-نظيره-الفرنسي-هناك-معلومات-حول-الأثر-الأوكراني-في-الهجوم-الإرهابي-على-كروكوس-1087664301.html
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العالم
محلل بريطاني يكشف الهدف الخفي من محادثات وزيري الدفاع الروسي والفرنسي
أعلن المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان ليكورنو، اتصل بنظيره الروسي سيرغي شويغو من أجل إقناع موسكو بمراجعة موقفها بشأن الوحدة الغربية وإيجاد صيغة "لتجميد" الصراع الأوكراني.
وجاءت تصريحات المحلل البريطاني ميركوريس خلال مقابلة مع قناة "دوران" على يوتيوب قال فيها:. "أعتقد أنهم أرادوا معرفة ما إذا كان بإمكان الروس تخفيف موقفهم بشأن نشر القوات الفرنسية في أوكرانيا بعدما حذر الروس من أنه سيتم استهداف الفرنسيين وهم يخشون ذلك".
وبحسب ميركوريس، فإن فرنسا تدرك جيدًا الطبيعة الكارثية للوضع في أوكرانيا والآفاق القاتمة للقوات المسلحة الأوكرانية في ساحة المعركة.
واعتبر المحلل البريطاني أن الهدف الخفي من محادثات ليكورنو هو جس النبض من أجل التوصل إلى نوع من الاتفاق مع روسيا من شأنه أن يضمن تجميد الصراع، مشيرا إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سبق أن أعرب بوضوح عن موقفه بشأن محاولات إغراء البلاد بالدخول في مفاوضات بشأن تجميد الصراع في أوكرانيا.
وجرت محادثة هاتفية بين وزيري الدفاع الفرنسي والروسي، ليكورنو وشويغو، بمبادرة من باريس، خلال الأسبوع الماضي. وذكرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأربعاء، أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أعرب في محادثة هاتفية مع نظيره الفرنسي عن ثقته في معاقبة جميع المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في "كروكوس".
وجاء في البيان: "أكد سيرغي شويغو أن التحقيق الذي بدأ فيما يتعلق بالهجوم الإرهابي في قاعة مدينة كروكوس سيكتمل بالتأكيد، وستتم معاقبة جميع المسؤولين".
وذكرت وزارة الدفاع أن هناك معلومات عن تورط أوكراني في تنظيم هذا الهجوم الإرهابي.
ونقلت الوزارة عن شويغو قوله: "إن نظام كييف لا يفعل شيئًا دون موافقة القيمين الغربيين، ونأمل في هذه الحالة ألا تكون أجهزة المخابرات الفرنسية وراء ذلك".
قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في محادثة مع وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، إن باريس تدين بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع في "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.
وحسبما أفادت وزارة الدفاع الفرنسية يوم الأربعاء، أنه "بعد الهجوم الإرهابي الذي وقع بالقرب من موسكو في 22 مارس/ آذار الفائت، استذكر الوزير إدانتنا الشديدة (للهجوم)".
وأكد وزير الدفاع الفرنسي لنظيره الروسي، أن باريس ليس لديها أي معلومات حول صلة أوكرانيا بالهجوم الإرهابي على مجمع "كروكوس".
وقال الوزير الفرنسي إن باريس تعرب عن تضامنها مع ضحايا الهجوم الإرهابي وعائلاتهم.