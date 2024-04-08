https://sputnikarabic.ae/20240408/أردوغان-يؤكد-لولي-العهد-السعودي-ضرورة-وحدة-العالم-الإسلامي-من-أجل-إنهاء-هجمات-إسرائيل-على-فلسطين-1087829166.html
أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي ضرورة وحدة العالم الإسلامي من أجل إنهاء هجمات إسرائيل على فلسطين
أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي ضرورة وحدة العالم الإسلامي من أجل إنهاء هجمات إسرائيل على فلسطين
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T20:14+0000
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أخبار السعودية اليوم
رجب طيب أردوغان
ولي العهد محمد بن سلمان
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وأكد أردوغان، في اتصاله مع ابن سلمان، على "ضرورة وحدة العالم الإسلامي لإنهاء هجمات إسرائيل على فلسطين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20240408/مندوب-فلسطين-بالأمم-المتحدة-إسرائيل-تستخدم-الجوع-كسلاح-في-غزة-1087820782.html
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غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رجب طيب أردوغان, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم
غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار تركيا اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, رجب طيب أردوغان, ولي العهد محمد بن سلمان, أخبار العالم الآن, العالم
أردوغان يؤكد لولي العهد السعودي ضرورة وحدة العالم الإسلامي من أجل إنهاء هجمات إسرائيل على فلسطين
بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مساء اليوم الاثنين، في اتصال هاتفي العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية وعالمية.
وأكد أردوغان، في اتصاله مع ابن سلمان، على "ضرورة وحدة العالم الإسلامي لإنهاء هجمات إسرائيل على فلسطين وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار"، حسب وكالة "الأناضول" التركية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأسفر الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة، حتى الآن، عن سقوط أكثر من 33 ألف قتيل و نحو 76 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وذلك ممن وصلوا إلى المستشفيات، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف المتواصل في أنحاء القطاع.
وتعاني مناطق قطاع غزة كافة أزمة كبيرة في المياه والغذاء، جراء تدمير الجيش الإسرائيلي
للبنى التحتية وخطوط ومحطات تحلية المياه، فيما حذرت الأمم المتحدة من تداعيات أزمة الجوع، التي يعاني منها سكان غزة، مع استمرار الحرب بين حركة حماس وإسرائيل.