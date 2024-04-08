https://sputnikarabic.ae/20240408/أقوى-الزلازل-في-العامين-الماضيين-1087798879.html
أقوى الزلازل في العامين الماضيين
أقوى الزلازل في العامين الماضيين
سبوتنيك عربي
أقوى الزلازل في العامين الماضيين
2024-04-08T10:24+0000
2024-04-08T10:24+0000
2024-04-08T10:24+0000
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وقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).أفادت وسائل إعلام يابانية، الأربعاء الماضي، بأن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.اقرأ أيضا - أكبر الزلازل التي ضربت العالم في عامي 2023 و2024
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أقوى الزلازل في العامين الماضيين
أقوى الزلازل في العامين الماضيين
أقوى الزلازل في العامين الماضيين
وقع زلزال في 5 أبريل/ أبريل في نيويورك، مما أدى إلى انقطاع اجتماع لمجلس الأمن الدولي. ووفقا للخبراء الأمريكيين، يعد هذا أكبر زلزال تشهده هذه المنطقة في السنوات الأخيرة. يوضح الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك" بالزلازل الكبرى التي حدثت في العامين الماضيين حول العالم.
وقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة شينجيانغ الويغورية
ذاتية الحكم في الصين، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).
أفادت وسائل إعلام يابانية، الأربعاء الماضي، بأن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان
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