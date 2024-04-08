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الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
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الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
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المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
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18:00 GMT
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أقوى الزلازل في العامين الماضيين
أقوى الزلازل في العامين الماضيين
سبوتنيك عربي
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وقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).أفادت وسائل إعلام يابانية، الأربعاء الماضي، بأن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.اقرأ أيضا - أكبر الزلازل التي ضربت العالم في عامي 2023 و2024
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أقوى الزلازل في العامين الماضيين
أقوى الزلازل في العامين الماضيين

أقوى الزلازل في العامين الماضيين

10:24 GMT 08.04.2024
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وقع زلزال في 5 أبريل/ أبريل في نيويورك، مما أدى إلى انقطاع اجتماع لمجلس الأمن الدولي. ووفقا للخبراء الأمريكيين، يعد هذا أكبر زلزال تشهده هذه المنطقة في السنوات الأخيرة. يوضح الرسم البياني الذي أعدته "سبوتنيك" بالزلازل الكبرى التي حدثت في العامين الماضيين حول العالم.
أقوى الزلازل في العامين الماضيين - سبوتنيك عربي
أقوى الزلازل في العامين الماضيين - سبوتنيك عربي
وقع زلزال بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر جنوب منطقة شينجيانغ الويغورية ذاتية الحكم في الصين، حسبما أفاد مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC).
أفادت وسائل إعلام يابانية، الأربعاء الماضي، بأن زلزالا بقوة 7.5 درجة وقع قبالة جنوب غرب اليابان.
اقرأ أيضا - أكبر الزلازل التي ضربت العالم في عامي 2023 و2024
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