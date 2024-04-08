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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240408/إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-على-وحدة-الطاقة-السادسة-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1087800425.html
إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية على وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه النووية
إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية على وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه النووية
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه النووية، اليوم الإثنين، أنه تم إسقاط مسيرة "كاميكازي" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث سقطت فوق سطح وحدة الطاقة... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T12:00+0000
2024-04-08T12:00+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
محطة زابوروجيه للطاقة النووية
روسيا
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وقالت الخدمة الصحفية في بيان لها: "تستمر محاولات قصف زابوروجيه من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، واليوم، تم إسقاط طائرة من دون طيار من طراز "كاميكازي" فوق المحطة، حيث سقطت على سطح وحدة الطاقة السادسة، ولم يتم تسجيل أي تهديد بانتهاك حدود السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأوضحت المحطة أنه "على الرغم من كل الدعوات الموجهة إلى القوات المسلحة الأوكرانية لوقف الأعمال الإرهابية، إلا أن قصف المحطة والبنية التحتية لها مستمر، وقد يؤثر ذلك على التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على القصف الأخير لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، أن هذا استفزاز خطير للغاية وله عواقب سلبية.وأفادت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، يوم أمس الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت قبة وحدة الطاقة السادسة في المحطة، ولم تقع أضرار جسيمة أو إصابات.وقالت الخدمة الصحفية، في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا يوجد أضرار جسيمة أو إصابات، ولم تكن هناك تهديدات بانتهاك حدود السلامة".وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، عمدًا، وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة.وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه عمل إرهابي نووي
https://sputnikarabic.ae/20240408/الكرملين-قصف-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-استفزاز-خطير-1087793873.html
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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا
محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا

إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية على وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه النووية

12:00 GMT 08.04.2024
© Sputnik . РИА Новости / الانتقال إلى بنك الصورمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه
محطة الطاقة النووية في زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik . РИА Новости
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تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه النووية، اليوم الإثنين، أنه تم إسقاط مسيرة "كاميكازي" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث سقطت فوق سطح وحدة الطاقة السادسة التابعة للمحطة.
وقالت الخدمة الصحفية في بيان لها: "تستمر محاولات قصف زابوروجيه من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، واليوم، تم إسقاط طائرة من دون طيار من طراز "كاميكازي" فوق المحطة، حيث سقطت على سطح وحدة الطاقة السادسة، ولم يتم تسجيل أي تهديد بانتهاك حدود السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأوضحت المحطة أنه "على الرغم من كل الدعوات الموجهة إلى القوات المسلحة الأوكرانية لوقف الأعمال الإرهابية، إلا أن قصف المحطة والبنية التحتية لها مستمر، وقد يؤثر ذلك على التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على القصف الأخير لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، أن هذا استفزاز خطير للغاية وله عواقب سلبية.
وجاءت تصريحات بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية ردا على سؤال بشأن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه قال فيه: "هذا استفزاز خطير للغاية، وقد أتيحت الفرصة لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في الموقع لمشاهدة هذه الهجمات".
الكرملين موسكو، روسيا 2 مارس 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
الكرملين: قصف محطة زابوروجيه للطاقة النووية استفزاز خطير
09:41 GMT

وأضاف بيسكوف قائلا: "لذا فهذه ممارسة خطيرة للغاية ولها عواقب سيئة للغاية وسلبية في المستقبل".

وأفادت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، يوم أمس الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت قبة وحدة الطاقة السادسة في المحطة، ولم تقع أضرار جسيمة أو إصابات.
وقالت الخدمة الصحفية، في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا يوجد أضرار جسيمة أو إصابات، ولم تكن هناك تهديدات بانتهاك حدود السلامة".
وأوضحت الخدمة أن الإشعاع الخلفي في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، لم يتغير وهو عند مستوى يتوافق مع التشغيل العادي.
وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، عمدًا، وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة.
وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.
الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه عمل إرهابي نووي
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