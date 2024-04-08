https://sputnikarabic.ae/20240408/إسقاط-طائرة-مسيرة-أوكرانية-على-وحدة-الطاقة-السادسة-في-محطة-زابوروجيه-النووية-1087800425.html

إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية على وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه النووية

إسقاط طائرة مسيرة أوكرانية على وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه النووية

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه النووية، اليوم الإثنين، أنه تم إسقاط مسيرة "كاميكازي" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث سقطت فوق سطح وحدة الطاقة... 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T12:00+0000

2024-04-08T12:00+0000

2024-04-08T12:00+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

محطة زابوروجيه للطاقة النووية

روسيا

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وقالت الخدمة الصحفية في بيان لها: "تستمر محاولات قصف زابوروجيه من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، واليوم، تم إسقاط طائرة من دون طيار من طراز "كاميكازي" فوق المحطة، حيث سقطت على سطح وحدة الطاقة السادسة، ولم يتم تسجيل أي تهديد بانتهاك حدود السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأوضحت المحطة أنه "على الرغم من كل الدعوات الموجهة إلى القوات المسلحة الأوكرانية لوقف الأعمال الإرهابية، إلا أن قصف المحطة والبنية التحتية لها مستمر، وقد يؤثر ذلك على التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية".وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقا على القصف الأخير لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، أن هذا استفزاز خطير للغاية وله عواقب سلبية.وأفادت الخدمة الصحفية لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه، يوم أمس الأحد، أن القوات المسلحة الأوكرانية، هاجمت قبة وحدة الطاقة السادسة في المحطة، ولم تقع أضرار جسيمة أو إصابات.وقالت الخدمة الصحفية، في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "هاجمت القوات المسلحة الأوكرانية، قبة وحدة الطاقة السادسة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية، ولا يوجد أضرار جسيمة أو إصابات، ولم تكن هناك تهديدات بانتهاك حدود السلامة".وتقع محطة زابوروجيه للطاقة النووية على الضفة اليسرى لنهر دنيبر بالقرب من مدينة إنرغودار. وتواصل القوات المسلحة الأوكرانية قصف محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، عمدًا، وتعمل على تنظيم الاستفزازات المتكررة.وفي نهاية شهر فبراير/ شباط الماضي، تم إغلاق جميع وحدات محطة الطاقة النووية في زابوروجيه، خمس منها كانت في حالة "التوقف البارد"، وواحدة كانت في حالة "التوقف الساخن"، وتتم صيانة المعدات، وفقًا لجميع اللوائح اللازمة وتحت رقابة صارمة على معايير السلامة الإشعاعية.الخارجية الروسية: الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه عمل إرهابي نووي

https://sputnikarabic.ae/20240408/الكرملين-قصف-محطة-زابوروجيه-للطاقة-النووية-استفزاز-خطير-1087793873.html

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محطة زابوروجيه للطاقة النووية, روسيا