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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240408/إعلام-يكشف-عن-افتقار-الغرب-لعنصر-مفصلي-في-صناعة-الذخيرة---1087792616.html
إعلام يكشف عن افتقار الغرب لعنصر "مفصلي" يدخل في صناعة الذخيرة
إعلام يكشف عن افتقار الغرب لعنصر "مفصلي" يدخل في صناعة الذخيرة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن الصناعات العسكرية والدفاعية الأوروبية تعاني من نقص في المواد اللازمة لصناعة الأسلحة والذخيرة. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T08:22+0000
2024-04-08T08:24+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر عسكري غربي أن الدول الأوروبية تعاني من نقص خطير في المواد اللازمة لصناعة الأسلحة والذخيرة، مما يؤدي إلى صعوبات داخل المؤسسات العسكرية الصناعية".وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن بين المواد التي تحتاجها المصانع العسكرية هي مادة النيتروسليلوز، التي يتم استخدامها لإنتاج المتفجرات والبارود ووقود الصواريخ الصلب.وفقًا للصحيفة، فإن أوروبا تحصل على "أكثر من 70% من لب القطن المستخدم لإنتاج النيتروسليلوز من الصين، لافتة إلى أن هناك خطر من أن تحتفظ الصين بلب القطن "لأسباب جيوسياسية".وفي وقت سابق، صرح المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأنه إذا تصاعدت وتيرة الصراع الأوكراني لتصل إلى حرب بين روسيا والدول الغربية، فإن الغرب سيخسر بسبب نقص القذائف والأسلحة.وقال ماكغريغور في مقابلة على موقع "يوتيوب": "الروس يعتزمون إنهاء هذه (الأزمة في أوكرانيا) بشروطهم الخاصة، إنهم لا يريدون لهذه الحرب أن تنتشر إقليميا، ولكن إذا واصلنا، فسوف يقاتلون وينتصرون. ماذا سنرسل إلى الحرب؟".وأوضح ماكغريغور، أن الدول الغربية قد تخلت منذ فترة طويلة عن ذخيرتها، وستستغرق عملية تجديد الاحتياطيات سنوات عدة.
https://sputnikarabic.ae/20240406/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-سبب-عجز-الغرب-على-هزيمة-روسيا---1087758351.html
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العالم
العالم

إعلام يكشف عن افتقار الغرب لعنصر "مفصلي" يدخل في صناعة الذخيرة

08:22 GMT 08.04.2024 (تم التحديث: 08:24 GMT 08.04.2024)
© AFP 2023 / Petras Malukasدبابة أبرامز
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© AFP 2023 / Petras Malukas
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن الصناعات العسكرية والدفاعية الأوروبية تعاني من نقص في المواد اللازمة لصناعة الأسلحة والذخيرة.
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر عسكري غربي أن الدول الأوروبية تعاني من نقص خطير في المواد اللازمة لصناعة الأسلحة والذخيرة، مما يؤدي إلى صعوبات داخل المؤسسات العسكرية الصناعية".
وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن بين المواد التي تحتاجها المصانع العسكرية هي مادة النيتروسليلوز، التي يتم استخدامها لإنتاج المتفجرات والبارود ووقود الصواريخ الصلب.
وفقًا للصحيفة، فإن أوروبا تحصل على "أكثر من 70% من لب القطن المستخدم لإنتاج النيتروسليلوز من الصين، لافتة إلى أن هناك خطر من أن تحتفظ الصين بلب القطن "لأسباب جيوسياسية".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مستشار سابق في البنتاغون يكشف عن سبب عجز الغرب على "هزيمة" روسيا
6 أبريل, 17:54 GMT
وفي وقت سابق، صرح المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأنه إذا تصاعدت وتيرة الصراع الأوكراني لتصل إلى حرب بين روسيا والدول الغربية، فإن الغرب سيخسر بسبب نقص القذائف والأسلحة.
وقال ماكغريغور في مقابلة على موقع "يوتيوب": "الروس يعتزمون إنهاء هذه (الأزمة في أوكرانيا) بشروطهم الخاصة، إنهم لا يريدون لهذه الحرب أن تنتشر إقليميا، ولكن إذا واصلنا، فسوف يقاتلون وينتصرون. ماذا سنرسل إلى الحرب؟".
وأوضح ماكغريغور، أن الدول الغربية قد تخلت منذ فترة طويلة عن ذخيرتها، وستستغرق عملية تجديد الاحتياطيات سنوات عدة.
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