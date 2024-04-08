https://sputnikarabic.ae/20240408/إعلام-يكشف-عن-افتقار-الغرب-لعنصر-مفصلي-في-صناعة-الذخيرة---1087792616.html

إعلام يكشف عن افتقار الغرب لعنصر "مفصلي" يدخل في صناعة الذخيرة

إعلام يكشف عن افتقار الغرب لعنصر "مفصلي" يدخل في صناعة الذخيرة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، أن الصناعات العسكرية والدفاعية الأوروبية تعاني من نقص في المواد اللازمة لصناعة الأسلحة والذخيرة. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T08:22+0000

2024-04-08T08:22+0000

2024-04-08T08:24+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

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وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية نقلا عن مصدر عسكري غربي أن الدول الأوروبية تعاني من نقص خطير في المواد اللازمة لصناعة الأسلحة والذخيرة، مما يؤدي إلى صعوبات داخل المؤسسات العسكرية الصناعية".وأشارت الصحيفة في تقريرها، أن بين المواد التي تحتاجها المصانع العسكرية هي مادة النيتروسليلوز، التي يتم استخدامها لإنتاج المتفجرات والبارود ووقود الصواريخ الصلب.وفقًا للصحيفة، فإن أوروبا تحصل على "أكثر من 70% من لب القطن المستخدم لإنتاج النيتروسليلوز من الصين، لافتة إلى أن هناك خطر من أن تحتفظ الصين بلب القطن "لأسباب جيوسياسية".وفي وقت سابق، صرح المستشار السابق لدى البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية)، دوغلاس ماكغريغور، بأنه إذا تصاعدت وتيرة الصراع الأوكراني لتصل إلى حرب بين روسيا والدول الغربية، فإن الغرب سيخسر بسبب نقص القذائف والأسلحة.وقال ماكغريغور في مقابلة على موقع "يوتيوب": "الروس يعتزمون إنهاء هذه (الأزمة في أوكرانيا) بشروطهم الخاصة، إنهم لا يريدون لهذه الحرب أن تنتشر إقليميا، ولكن إذا واصلنا، فسوف يقاتلون وينتصرون. ماذا سنرسل إلى الحرب؟".وأوضح ماكغريغور، أن الدول الغربية قد تخلت منذ فترة طويلة عن ذخيرتها، وستستغرق عملية تجديد الاحتياطيات سنوات عدة.

https://sputnikarabic.ae/20240406/مستشار-سابق-في-البنتاغون-يكشف-عن-سبب-عجز-الغرب-على-هزيمة-روسيا---1087758351.html

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