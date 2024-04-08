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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240408/إعلام--القوات-الروسية-تدمرعدة-منظومات-دفاعية-من-طراز-باتريوت-في-أوكرانيا-1087788938.html
إعلام: القوات الروسية تدمرعدة منظومات دفاعية من طراز باتريوت في أوكرانيا
إعلام: القوات الروسية تدمرعدة منظومات دفاعية من طراز باتريوت في أوكرانيا
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير عددا من أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني من طراز "باتريوت" التي زودها بها الغرب. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T05:14+0000
2024-04-08T05:20+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية نقلا عن مصادرها بأن القوات الروسية دمرت عددا من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي من طراز "باتريوت" التي زودها بها الغرب أوكرانيا. وفي وقت سابق، اشتكى مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، من أن القوات الروسية تتحرك بشكل نشط، ومع الوضع الحالي، أوكرانيا لن تكون قادرة على مقاومة ذلك، رافضا فكرة تجميد الصراع.وسبق أن اشتكى القائد العام للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من نقص الأسلحة من الغرب، مشيرا إلى أنه لهذا السبب تحولت القوات المسلحة الأوكرانية إلى الدفاع الاستراتيجي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sputnikarabic.ae/20240407/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-إلى-إنهاء-دعم-أوكرانيا-بسبب-انهيارها-العسكري--1087783304.html
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العالم
العالم

إعلام: القوات الروسية تدمرعدة منظومات دفاعية من طراز باتريوت في أوكرانيا

05:14 GMT 08.04.2024 (تم التحديث: 05:20 GMT 08.04.2024)
© AFP 2023 / BULENT KILICصواريخ باتريوت الأمريكية
صواريخ باتريوت الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© AFP 2023 / BULENT KILIC
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير عددا من أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني من طراز "باتريوت" التي زودها بها الغرب.
وذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية نقلا عن مصادرها بأن القوات الروسية دمرت عددا من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي من طراز "باتريوت" التي زودها بها الغرب أوكرانيا.
وفي وقت سابق، اشتكى مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، من أن القوات الروسية تتحرك بشكل نشط، ومع الوضع الحالي، أوكرانيا لن تكون قادرة على مقاومة ذلك، رافضا فكرة تجميد الصراع.
وسبق أن اشتكى القائد العام للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من نقص الأسلحة من الغرب، مشيرا إلى أنه لهذا السبب تحولت القوات المسلحة الأوكرانية إلى الدفاع الاستراتيجي.
جنود أوكرانيون يحملون نعش رفيقهم في كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
زعيم حزب فرنسي يدعو إلى إنهاء دعم أوكرانيا بسبب انهيارها العسكري
أمس, 16:22 GMT
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. "حزب الله" يستهدف عدة مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدودأمس, 23:58 GMT
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