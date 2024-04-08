https://sputnikarabic.ae/20240408/إعلام--القوات-الروسية-تدمرعدة-منظومات-دفاعية-من-طراز-باتريوت-في-أوكرانيا-1087788938.html

إعلام: القوات الروسية تدمرعدة منظومات دفاعية من طراز باتريوت في أوكرانيا

إعلام: القوات الروسية تدمرعدة منظومات دفاعية من طراز باتريوت في أوكرانيا

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم الإثنين، بأن القوات المسلحة الروسية نجحت بتدمير عددا من أنظمة الدفاع الجوي الأوكراني من طراز "باتريوت" التي زودها بها الغرب. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T05:14+0000

2024-04-08T05:14+0000

2024-04-08T05:20+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

العالم

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101513/87/1015138729_0:219:4256:2613_1920x0_80_0_0_83562018d7c58a901be76a9c72028708.jpg

وذكرت مجلة "الإيكونوميست" البريطانية نقلا عن مصادرها بأن القوات الروسية دمرت عددا من أنظمة الدفاع الجوي الأمريكي من طراز "باتريوت" التي زودها بها الغرب أوكرانيا. وفي وقت سابق، اشتكى مستشار رئيس مكتب فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، في مقابلة مع صحيفة "بيلد"، من أن القوات الروسية تتحرك بشكل نشط، ومع الوضع الحالي، أوكرانيا لن تكون قادرة على مقاومة ذلك، رافضا فكرة تجميد الصراع.وسبق أن اشتكى القائد العام للقوات الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، من نقص الأسلحة من الغرب، مشيرا إلى أنه لهذا السبب تحولت القوات المسلحة الأوكرانية إلى الدفاع الاستراتيجي.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات. وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف. ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240407/زعيم-حزب-فرنسي-يدعو-إلى-إنهاء-دعم-أوكرانيا-بسبب-انهيارها-العسكري--1087783304.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم