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السفير الإيراني لدى روسيا: لا نريد توسيع الصراع وسنحدد شكل الرد على استهداف قنصليتنا
السفير الإيراني لدى روسيا: لا نريد توسيع الصراع وسنحدد شكل الرد على استهداف قنصليتنا
سبوتنيك عربي
صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، بأن إيران لا تريد توسيع منطقة الصراع بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، لكنها تحتفظ بحق الرد... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T11:55+0000
2024-04-08T11:55+0000
روسيا
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وقال جلالي خلال مؤتمر صحفي عقده في المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "نحن نحتفظ بحق الرد، وأشار السفير الإيراني، فإن الصفعة على الوجه ستوجه (لإسرائيل) في الوقت المناسب. وكما قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، على وجه التحديد، فإن المبادرة ستكون في أيدي الشعب والقوات المسلحة الإيرانية. الوقت والتاريخ وكيف سنرد - هذا ما ستحدده إيران".وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
https://sputnikarabic.ae/20240408/صحيفة-واشنطن-تعهدت-بإقناع-إسرائيل-بوقف-هجماتها-في-سوريا-ولبنان-مقابل-عدم-رد-طهران-على-غارة-دمشق-1087789237.html
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روسيا

السفير الإيراني لدى روسيا: لا نريد توسيع الصراع وسنحدد شكل الرد على استهداف قنصليتنا

11:55 GMT 08.04.2024
© Sputnik . Nina Zotina / الانتقال إلى بنك الصورالسفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي
السفير الإيراني في روسيا كاظم جلالي - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik . Nina Zotina
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
صرح السفير الإيراني لدى روسيا، كاظم جلالي، بأن إيران لا تريد توسيع منطقة الصراع بعد الهجوم الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق، لكنها تحتفظ بحق الرد وستحدد بنفسها شكل هذا الرد.
وقال جلالي خلال مؤتمر صحفي عقده في المجموعة الإعلامية الدولية "روسيا سيغودنيا": "نحن نحتفظ بحق الرد، وأشار السفير الإيراني، فإن الصفعة على الوجه ستوجه (لإسرائيل) في الوقت المناسب. وكما قال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة، على وجه التحديد، فإن المبادرة ستكون في أيدي الشعب والقوات المسلحة الإيرانية. الوقت والتاريخ وكيف سنرد - هذا ما ستحدده إيران".

وأضاف جلالي بالقول: "أثبتنا حتى الآن أننا لا نريد توسيع منطقة الصراع والحرب".

تداعيات قصف الطيران الحربي الإسرائيلي لمبنى القنصلية الإيرانية في دمشق، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
صحيفة: واشنطن تعهدت بإقناع إسرائيل بوقف هجماتها في سوريا ولبنان مقابل عدم رد طهران على غارة دمشق
06:27 GMT
وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله.
من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.
وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.
وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.
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