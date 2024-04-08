الصور الفائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي من خلال الهاتف المحمول

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
وسائط متعددة
استمتع بأحدث مقاطع الفيديو والصور والرسوم المعلوماتية. "سبوتنيك" تقدم الصور والفيديو والصور الأكثر أهمية وإثارة.
https://sputnikarabic.ae/20240408/الصور-الفائزة-في-مسابقة-التصوير-الفوتوغرافي-من-خلال-الهاتف-المحمول-1087805854.html
الصور الفائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي من خلال الهاتف المحمول
الصور الفائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي من خلال الهاتف المحمول
سبوتنيك عربي
في عدد غير مسبوق من المشاركين من أكثر من 85 دولة حول العالم قاموا بتصوير فوتوغرافي عبر الهاتف المحمول، حيث حصل المواطن ياجون هو المقيم في شنغهاي والذي يلتقط... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T13:37+0000
2024-04-08T13:37+0000
وسائط متعددة
صور
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087806026_0:328:2048:1480_1920x0_80_0_0_4b3c1c2d45084455556653ad73f65ddf.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087806026_0:136:2048:1672_1920x0_80_0_0_0cbeffead13b826a17dd0a517f0b3ce6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
фото, صور
фото, صور

الصور الفائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي من خلال الهاتف المحمول

13:37 GMT 08.04.2024
تابعنا عبر
في عدد غير مسبوق من المشاركين من أكثر من 85 دولة حول العالم قاموا بتصوير فوتوغرافي عبر الهاتف المحمول، حيث حصل المواطن ياجون هو المقيم في شنغهاي والذي يلتقط صوره بهاتف Xiaomi Ultra 13 وفاز بالجائزة الكبرى في المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف.
© Photo / Yajun Hu/MPA Photographer of the Year

يسعدنا الإعلان أن ياغون هو من شنغهاي، هو الفائز بالجائزة الكبرى لعام 2023 خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

يسعدنا الإعلان أن ياغون هو من شنغهاي، هو الفائز بالجائزة الكبرى لعام 2023 خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام. - سبوتنيك عربي
1/14
© Photo / Yajun Hu/MPA Photographer of the Year

يسعدنا الإعلان أن ياغون هو من شنغهاي، هو الفائز بالجائزة الكبرى لعام 2023 خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

© Photo / Hollyn Johnson/MPA Photographer of the Year

الفائز بالمركز الأول ماكرو وتفاصيل ما وراء اللون الأخضر بقلم هولين جونسون خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

الفائز بالمركز الأول ماكرو وتفاصيل ما وراء اللون الأخضر بقلم هولين جونسون خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام. - سبوتنيك عربي
2/14
© Photo / Hollyn Johnson/MPA Photographer of the Year

الفائز بالمركز الأول ماكرو وتفاصيل ما وراء اللون الأخضر بقلم هولين جونسون خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

© Photo / Victor Tan KH/MPA Photographer of the Year

الفائز بالمركز الأول في تصوير سيمفونية الألعاب النارية بقلم فيكتور تان إذا بحثنا عن احتفال الأباطرة التسعة في تايلاند، فغالبًا ما تسلط النتائج الضوء على مهرجان فوكيت النباتي الذي يقام في مدينة فوكيت القديمة. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن احتفال الأباطرة التسعة في مقاطعة فانغ نغا في جنوب تايلاند.

الفائز بالمركز الأول في تصوير سيمفونية الألعاب النارية بقلم فيكتور تان إذا بحثنا عن احتفال الأباطرة التسعة في تايلاند، فغالبًا ما تسلط النتائج الضوء على مهرجان فوكيت النباتي الذي يقام في مدينة فوكيت القديمة. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن احتفال الأباطرة التسعة في مقاطعة فانغ نغا في جنوب تايلاند. - سبوتنيك عربي
3/14
© Photo / Victor Tan KH/MPA Photographer of the Year

الفائز بالمركز الأول في تصوير سيمفونية الألعاب النارية بقلم فيكتور تان إذا بحثنا عن احتفال الأباطرة التسعة في تايلاند، فغالبًا ما تسلط النتائج الضوء على مهرجان فوكيت النباتي الذي يقام في مدينة فوكيت القديمة. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن احتفال الأباطرة التسعة في مقاطعة فانغ نغا في جنوب تايلاند.

© Photo / Chang Nianzu/MPA Photographer of the Year

الفائز بالمركز الأول للتصوير، الشارع والصورة التي التقطت من تصوير تشانغ نيانزو.

الفائز بالمركز الأول للتصوير، الشارع والصورة التي التقطت من تصوير تشانغ نيانزو. - سبوتنيك عربي
4/14
© Photo / Chang Nianzu/MPA Photographer of the Year

الفائز بالمركز الأول للتصوير، الشارع والصورة التي التقطت من تصوير تشانغ نيانزو.

© Photo / Di Lu/MPA Photographer of the Year

الفائز بالمركز الأول في تصوير المناظر الطبيعية والحياة البرية في الجبال الذهبية بقلم دي لو.

الفائز بالمركز الأول في تصوير المناظر الطبيعية والحياة البرية في الجبال الذهبية بقلم دي لو. - سبوتنيك عربي
5/14
© Photo / Di Lu/MPA Photographer of the Year

الفائز بالمركز الأول في تصوير المناظر الطبيعية والحياة البرية في الجبال الذهبية بقلم دي لو.

© Photo / Wai Ying Kwok/MPA Photographer of the Year

صور Light Up الفوتوغرافية من تصوير واي يينغ كفوك الذي احتل المركز الأول في فئة الأبيض والأسود خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

صور Light Up الفوتوغرافية من تصوير واي يينغ كفوك الذي احتل المركز الأول في فئة الأبيض والأسود خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام. - سبوتنيك عربي
6/14
© Photo / Wai Ying Kwok/MPA Photographer of the Year

صور Light Up الفوتوغرافية من تصوير واي يينغ كفوك الذي احتل المركز الأول في فئة الأبيض والأسود خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

© Photo / Elliot Fergusan/MPA Photographer of the Year

صورة خلال منافسات من تصوير إليوت فيرغوسان، الذي حصل على المركز الأول في فئة الأشخاص خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

صورة خلال منافسات من تصوير إليوت فيرغوسان، الذي حصل على المركز الأول في فئة الأشخاص خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام. - سبوتنيك عربي
7/14
© Photo / Elliot Fergusan/MPA Photographer of the Year

صورة خلال منافسات من تصوير إليوت فيرغوسان، الذي حصل على المركز الأول في فئة الأشخاص خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

© Photo / Yuepeng Bao/MPA Photographer of the Year

صورة فوتوغرافية لشاطئ Wonder Kelingking صور Yuepeng Bao، المكان الأول في الفئة السفر والنقل خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

صورة فوتوغرافية لشاطئ Wonder Kelingking صور Yuepeng Bao، المكان الأول في الفئة السفر والنقل خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام. - سبوتنيك عربي
8/14
© Photo / Yuepeng Bao/MPA Photographer of the Year

صورة فوتوغرافية لشاطئ Wonder Kelingking صور Yuepeng Bao، المكان الأول في الفئة السفر والنقل خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

© Photo / Queenie Cheen/MPA Photographer of the Year

فيلم عودة عازف الكمان إلى المنزل ليلا من تصوير المصورة كوييني تشين والفائزة في المركز الأول من فئة بورتريه خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

فيلم عودة عازف الكمان إلى المنزل ليلا من تصوير المصورة كوييني تشين والفائزة في المركز الأول من فئة بورتريه خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام. - سبوتنيك عربي
9/14
© Photo / Queenie Cheen/MPA Photographer of the Year

فيلم عودة عازف الكمان إلى المنزل ليلا من تصوير المصورة كوييني تشين والفائزة في المركز الأول من فئة بورتريه خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

© Photo / Roy Pan/MPA Photographer of the Year

صورة تتريس التقطها المصور روي بان، الذي فاز بالمركز الأول في فئة الصور الظلية خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

صورة تتريس التقطها المصور روي بان، الذي فاز بالمركز الأول في فئة الصور الظلية خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام. - سبوتنيك عربي
10/14
© Photo / Roy Pan/MPA Photographer of the Year

صورة تتريس التقطها المصور روي بان، الذي فاز بالمركز الأول في فئة الصور الظلية خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

© Photo / Ryan Cardone/MPA Photographer of the Year

صور الشلالات التي صورها ريان كاردوني، الفائز بالمركز الأول في فئة الماء/الثلج/الجليد خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

صور الشلالات التي صورها ريان كاردوني، الفائز بالمركز الأول في فئة الماء/الثلج/الجليد خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام. - سبوتنيك عربي
11/14
© Photo / Ryan Cardone/MPA Photographer of the Year

صور الشلالات التي صورها ريان كاردوني، الفائز بالمركز الأول في فئة الماء/الثلج/الجليد خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

© Photo / Melissa Johnston/MPA Photographer of the Year

صورة فوتوغرافية Forge للمصورة الفوتوغرافية ميليسا جونستون فازت في المركز الأول عن فئة VisualFX & Digital Art خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

صورة فوتوغرافية Forge للمصورة الفوتوغرافية ميليسا جونستون فازت في المركز الأول عن فئة VisualFX &amp; Digital Art خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام. - سبوتنيك عربي
12/14
© Photo / Melissa Johnston/MPA Photographer of the Year

صورة فوتوغرافية Forge للمصورة الفوتوغرافية ميليسا جونستون فازت في المركز الأول عن فئة VisualFX & Digital Art خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

© Photo / Wei Wei/MPA Photographer of the Year

صورة فوتوغرافية The Void photo للمصور واي واي الذي احتل المركز الأول في فئة الهندسة المعمارية والحياة الساكنة خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

صورة فوتوغرافية The Void photo للمصور واي واي الذي احتل المركز الأول في فئة الهندسة المعمارية والحياة الساكنة خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام. - سبوتنيك عربي
13/14
© Photo / Wei Wei/MPA Photographer of the Year

صورة فوتوغرافية The Void photo للمصور واي واي الذي احتل المركز الأول في فئة الهندسة المعمارية والحياة الساكنة خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

© Photo / Ren Shi/MPA Photographer of the Year

صور الزهور الراقصة التي صورها رين شي التي احتلت المركز الأول في فئة الفائزين بالمقالات خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

صور الزهور الراقصة التي صورها رين شي التي احتلت المركز الأول في فئة الفائزين بالمقالات خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام. - سبوتنيك عربي
14/14
© Photo / Ren Shi/MPA Photographer of the Year

صور الزهور الراقصة التي صورها رين شي التي احتلت المركز الأول في فئة الفائزين بالمقالات خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.

العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قتلى ومصابون في سلسلة غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي غزة06:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала