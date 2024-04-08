الصور الفائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي من خلال الهاتف المحمول

يسعدنا الإعلان أن ياغون هو من شنغهاي، هو الفائز بالجائزة الكبرى لعام 2023 خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
يسعدنا الإعلان أن ياغون هو من شنغهاي، هو الفائز بالجائزة الكبرى لعام 2023 خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
الفائز بالمركز الأول ماكرو وتفاصيل ما وراء اللون الأخضر بقلم هولين جونسون خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
الفائز بالمركز الأول ماكرو وتفاصيل ما وراء اللون الأخضر بقلم هولين جونسون خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
الفائز بالمركز الأول في تصوير سيمفونية الألعاب النارية بقلم فيكتور تان إذا بحثنا عن احتفال الأباطرة التسعة في تايلاند، فغالبًا ما تسلط النتائج الضوء على مهرجان فوكيت النباتي الذي يقام في مدينة فوكيت القديمة. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن احتفال الأباطرة التسعة في مقاطعة فانغ نغا في جنوب تايلاند.
الفائز بالمركز الأول في تصوير سيمفونية الألعاب النارية بقلم فيكتور تان إذا بحثنا عن احتفال الأباطرة التسعة في تايلاند، فغالبًا ما تسلط النتائج الضوء على مهرجان فوكيت النباتي الذي يقام في مدينة فوكيت القديمة. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن احتفال الأباطرة التسعة في مقاطعة فانغ نغا في جنوب تايلاند.
الفائز بالمركز الأول للتصوير، الشارع والصورة التي التقطت من تصوير تشانغ نيانزو.
الفائز بالمركز الأول للتصوير، الشارع والصورة التي التقطت من تصوير تشانغ نيانزو.
الفائز بالمركز الأول في تصوير المناظر الطبيعية والحياة البرية في الجبال الذهبية بقلم دي لو.
الفائز بالمركز الأول في تصوير المناظر الطبيعية والحياة البرية في الجبال الذهبية بقلم دي لو.
صور Light Up الفوتوغرافية من تصوير واي يينغ كفوك الذي احتل المركز الأول في فئة الأبيض والأسود خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صور Light Up الفوتوغرافية من تصوير واي يينغ كفوك الذي احتل المركز الأول في فئة الأبيض والأسود خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صورة خلال منافسات من تصوير إليوت فيرغوسان، الذي حصل على المركز الأول في فئة الأشخاص خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صورة خلال منافسات من تصوير إليوت فيرغوسان، الذي حصل على المركز الأول في فئة الأشخاص خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صورة فوتوغرافية لشاطئ Wonder Kelingking صور Yuepeng Bao، المكان الأول في الفئة السفر والنقل خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صورة فوتوغرافية لشاطئ Wonder Kelingking صور Yuepeng Bao، المكان الأول في الفئة السفر والنقل خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
فيلم عودة عازف الكمان إلى المنزل ليلا من تصوير المصورة كوييني تشين والفائزة في المركز الأول من فئة بورتريه خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
فيلم عودة عازف الكمان إلى المنزل ليلا من تصوير المصورة كوييني تشين والفائزة في المركز الأول من فئة بورتريه خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صورة تتريس التقطها المصور روي بان، الذي فاز بالمركز الأول في فئة الصور الظلية خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صورة تتريس التقطها المصور روي بان، الذي فاز بالمركز الأول في فئة الصور الظلية خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صور الشلالات التي صورها ريان كاردوني، الفائز بالمركز الأول في فئة الماء/الثلج/الجليد خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صور الشلالات التي صورها ريان كاردوني، الفائز بالمركز الأول في فئة الماء/الثلج/الجليد خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صورة فوتوغرافية Forge للمصورة الفوتوغرافية ميليسا جونستون فازت في المركز الأول عن فئة VisualFX & Digital Art خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صورة فوتوغرافية Forge للمصورة الفوتوغرافية ميليسا جونستون فازت في المركز الأول عن فئة VisualFX & Digital Art خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صورة فوتوغرافية The Void photo للمصور واي واي الذي احتل المركز الأول في فئة الهندسة المعمارية والحياة الساكنة خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صورة فوتوغرافية The Void photo للمصور واي واي الذي احتل المركز الأول في فئة الهندسة المعمارية والحياة الساكنة خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صور الزهور الراقصة التي صورها رين شي التي احتلت المركز الأول في فئة الفائزين بالمقالات خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.
صور الزهور الراقصة التي صورها رين شي التي احتلت المركز الأول في فئة الفائزين بالمقالات خلال المسابقة الثالثة عشرة للتصوير الفوتوغرافي عبر الهاتف هذا العام.