الصور الفائزة في مسابقة التصوير الفوتوغرافي من خلال الهاتف المحمول

الفائز بالمركز الأول في تصوير سيمفونية الألعاب النارية بقلم فيكتور تان إذا بحثنا عن احتفال الأباطرة التسعة في تايلاند، فغالبًا ما تسلط النتائج الضوء على مهرجان فوكيت النباتي الذي يقام في مدينة فوكيت القديمة. ومع ذلك، لا يُعرف سوى القليل عن احتفال الأباطرة التسعة في مقاطعة فانغ نغا في جنوب تايلاند.