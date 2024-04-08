https://sputnikarabic.ae/20240408/القدرات-القتالية-لأسطول-حاملات-الطائرات-الصينية-1087824494.html
القدرات القتالية لأسطول حاملات الطائرات الصينية
القدرات القتالية لأسطول حاملات الطائرات الصينية
سبوتنيك عربي
تبني الصين أسطولا ضخما من حاملات الطائرات يثير قلق الجيش الأمريكي، لأن تنامي قوة الأسطول الصيني يعكس رغبة بكين توسيع نفوذها العسكري في منطقة المحيطين الهندي... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T18:21+0000
2024-04-08T18:21+0000
2024-04-08T18:21+0000
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يشمل التوسع الصيني في هذا المجال بناء أسطول ضخم يضم 4 حاملات الطائرات 3 منها في الخدمة وهي "لياونينغ"، و"شاندونغ" و"فوجيان"، إضافة إلى حاملة الطائرات الرابعة التي يتم تطويرها حاليا من طراز "تايب - 004".
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انفوجرافيك, инфографика
القدرات القتالية لأسطول حاملات الطائرات الصينية
تبني الصين أسطولا ضخما من حاملات الطائرات يثير قلق الجيش الأمريكي، لأن تنامي قوة الأسطول الصيني يعكس رغبة بكين توسيع نفوذها العسكري في منطقة المحيطين الهندي والهادئ بصورة خاصة وعلى المستوى العالمي بصورة عامة.
يشمل التوسع الصيني في هذا المجال بناء أسطول ضخم يضم 4 حاملات الطائرات 3 منها في الخدمة وهي "لياونينغ"، و"شاندونغ" و"فوجيان"، إضافة إلى حاملة الطائرات الرابعة التي يتم تطويرها حاليا من طراز "تايب - 004".