https://sputnikarabic.ae/20240408/القوات-الروسية-تحسن-أماكن-تموضعها-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-وتتقدم-في-أفدييفكا--1087803586.html
القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على جبهة جمهورية دونيتسك وتتقدم في أفدييفكا
القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على جبهة جمهورية دونيتسك وتتقدم في أفدييفكا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسنت من أماكن تموضعها في جمهورية دونيتسك وتحرز تقدما ملحوظا في أفدييفكا. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T12:21+0000
2024-04-08T12:21+0000
2024-04-08T12:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "على جبهة دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين "67" و "93" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وعلى اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت خمس هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية جايغر "24" و"47" و"74" و"115" و"68" من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وعلى محور جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بنيران وحدات من اللواء الميكانيكي "58" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "128" في من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا ودبابة وثلاث سيارات ومدفع ذاتي الدفع "إم 109" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إف إتش – 70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا وثلاث دبابات وأربع سيارات ومدفع ذاتي الدفع من طراز "إم 109" عيار 155 ملم ومدفعين هاوتزر "إم 119" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدفع 122 ملم هاوتزر "دي – 30".ووفقا للدفاع الروسية، هزم الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة التابعة لروسيا الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 منطقة.القوات الروسية تستخدم تكتيك "دائرة النار" في أرتيوموفسكأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 291 طائرة أوكرانية من دون طيار، وثلاث قنابل موجهة لطائرات هامر مصنوعة في فرنسا، وأربعة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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https://sputnikarabic.ae/20240408/الإعلام-الصيني-يشيد-بـالقنابل-الفائقة-الروسية-1087789788.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على جبهة جمهورية دونيتسك وتتقدم في أفدييفكا
12:21 GMT 08.04.2024 (تم التحديث: 12:58 GMT 08.04.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسنت من أماكن تموضعها في جمهورية دونيتسك وتحرز تقدما ملحوظا في أفدييفكا.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "على جبهة دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين "67" و "93" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 460 فردًا عسكريًا، ودبابتين، ومركبتي مشاة قتالية، وثماني سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع "أكاتسيا" ذاتي الدفع عيار 152 ملم، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم "غفوزديكا"، ومحطتي رادار مضادة للبطارية مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية "آه إن / تي بي كيو – 36".
وعلى اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت خمس هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية جايغر "24" و"47" و"74" و"115" و"68" من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفقد العدو ما يصل إلى 325 عسكريًا وست مركبات قتالية مدرعة وخمس مركبات ومدفع هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديما" عيار 122 ملم.
وعلى محور جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بنيران وحدات من اللواء الميكانيكي "58" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "128" في من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا ودبابة وثلاث سيارات ومدفع ذاتي الدفع "إم 109" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إف إتش – 70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا.
وعلى اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" النار على مجموعات من القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الهجوم الجبلي الميكانيكي رقم 65 ورقم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق رابوتينو وستيبوفو وبافلوفكا في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا وثلاث دبابات وأربع سيارات ومدفع ذاتي الدفع من طراز "إم 109" عيار 155 ملم ومدفعين هاوتزر "إم 119" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدفع 122 ملم هاوتزر "دي – 30".
وعلى اتجاه كوبيانسك، ألحقت الإجراءات النشطة لوحدات من مجموعة "الغرب" أضرارًا بالنيران بوحدات من اللواء 32 الميكانيكي واللواء 95 للهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق سينكوفكا ومنطقة خاركوف وتيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية.
ووفقا للدفاع الروسية، هزم الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة التابعة لروسيا الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 منطقة.
أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 291 طائرة أوكرانية من دون طيار، وثلاث قنابل موجهة لطائرات هامر مصنوعة في فرنسا، وأربعة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".
في اتجاه كوبيانسك، ألحقت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة "الغرب" أضرارًا بالنيران بوحدات من اللواء 32 الميكانيكي واللواء 95 للهجوم الجوي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق مستوطنات سينكوفكا ومنطقة خاركوف وتيرني، جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف "الناتو" وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية
الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.