https://sputnikarabic.ae/20240408/القوات-الروسية-تحسن-أماكن-تموضعها-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-وتتقدم-في-أفدييفكا--1087803586.html

القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على جبهة جمهورية دونيتسك وتتقدم في أفدييفكا

القوات الروسية تحسن أماكن تموضعها على جبهة جمهورية دونيتسك وتتقدم في أفدييفكا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسنت من أماكن تموضعها في جمهورية دونيتسك وتحرز تقدما ملحوظا في أفدييفكا. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T12:21+0000

2024-04-08T12:21+0000

2024-04-08T12:58+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/03/04/1086650755_0:0:3065:1725_1920x0_80_0_0_06227cc08bd36b50001625d57d007cb9.jpg

وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "على جبهة دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين "67" و "93" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وعلى اتجاه أفدييفكا، قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وصدت خمس هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية جايغر "24" و"47" و"74" و"115" و"68" من القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق نوفغورودسكوي ونوفوكالينوفو وبيرديتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية".وعلى محور جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بنيران وحدات من اللواء الميكانيكي "58" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "128" في من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا ودبابة وثلاث سيارات ومدفع ذاتي الدفع "إم 109" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع هاوتزر "إف إتش – 70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 50 عسكريًا وثلاث دبابات وأربع سيارات ومدفع ذاتي الدفع من طراز "إم 109" عيار 155 ملم ومدفعين هاوتزر "إم 119" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى مدفع 122 ملم هاوتزر "دي – 30".ووفقا للدفاع الروسية، هزم الطيران العملياتي التكتيكي والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة التابعة لروسيا الأفراد والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 117 منطقة.القوات الروسية تستخدم تكتيك "دائرة النار" في أرتيوموفسكأسقطت أنظمة الدفاع الجوي الروسية 291 طائرة أوكرانية من دون طيار، وثلاث قنابل موجهة لطائرات هامر مصنوعة في فرنسا، وأربعة أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تدمر 5 مقاتلات هجومية أوكرانية في مطاراتها خلال أسبوعالمدفعية الروسية تمطر تحصينات قوات كييف بوابل من القذائف على جبهة سيفرسكي... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240408/إعلام--القوات-الروسية-تدمرعدة-منظومات-دفاعية-من-طراز-باتريوت-في-أوكرانيا-1087788938.html

https://sputnikarabic.ae/20240408/الإعلام-الصيني-يشيد-بـالقنابل-الفائقة-الروسية-1087789788.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, رصد عسكري