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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240408/القوات-الروسية-تختبر-روبوت-ستالكر-المخصص-لإزالة-الألغام-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو--1087829349.html
القوات الروسية تختبر روبوت "ستالكر" المخصص لإزالة الألغام في منطقة العملية الخاصة... فيديو
القوات الروسية تختبر روبوت "ستالكر" المخصص لإزالة الألغام في منطقة العملية الخاصة... فيديو
سبوتنيك عربي
اختبرت القوات الروسية، اليوم الاثنين، روبوت "ستالكر" المخصص لإزالة الألغام الآلية الثقيلة في منطقة العملية الخاصة بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T20:27+0000
2024-04-08T20:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت الاختبارات الأولى نجاح "ستالكر" في تطهير الممرات للقوات الروسية للتقدم في الميدان، وأكد المنتجون أنه أول مجمع آلي لإزالة الألغام الثقيلة يتم تطويره في روسيا بشكل كامل.تمثل الألغام الأرضية أحد أخطر التهديدات التي تواجه القوات البرية، إضافة إلى كونها تهديدا طويل الأمد يحصد أرواح المدنيين بعد انتهاء الحرب.وبينما يتم استخدام ألغام معينة لاستهداف أفراد المشاة وتعرف بالألغام المضادة للأفراد، يوجد نوع آخر يستهدف المركبات.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تختبر روبوت "ستالكر" المخصص لإزالة الألغام في منطقة العملية الخاصة... فيديو

20:27 GMT 08.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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تابعنا عبر
اختبرت القوات الروسية، اليوم الاثنين، روبوت "ستالكر" المخصص لإزالة الألغام الآلية الثقيلة في منطقة العملية الخاصة بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك.
وأظهرت الاختبارات الأولى نجاح "ستالكر" في تطهير الممرات للقوات الروسية للتقدم في الميدان، وأكد المنتجون أنه أول مجمع آلي لإزالة الألغام الثقيلة يتم تطويره في روسيا بشكل كامل.
تمثل الألغام الأرضية أحد أخطر التهديدات التي تواجه القوات البرية، إضافة إلى كونها تهديدا طويل الأمد يحصد أرواح المدنيين بعد انتهاء الحرب.
ويتم استخدام الألغام الأرضية لتأمين المواقع العسكرية أو لإغلاق المسارات التي يمكن للعدو أن يستخدمها لشن هجمات بصورة تعطل تقدمه أو تجبره على استخدام مسارات أخرى تسهم في إنجاح الخطة الدفاعية.
وبينما يتم استخدام ألغام معينة لاستهداف أفراد المشاة وتعرف بالألغام المضادة للأفراد، يوجد نوع آخر يستهدف المركبات.
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