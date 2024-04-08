https://sputnikarabic.ae/20240408/القوات-الروسية-تختبر-روبوت-ستالكر-المخصص-لإزالة-الألغام-في-منطقة-العملية-الخاصة-فيديو--1087829349.html
القوات الروسية تختبر روبوت "ستالكر" المخصص لإزالة الألغام في منطقة العملية الخاصة... فيديو
القوات الروسية تختبر روبوت "ستالكر" المخصص لإزالة الألغام في منطقة العملية الخاصة... فيديو
سبوتنيك عربي
اختبرت القوات الروسية، اليوم الاثنين، روبوت "ستالكر" المخصص لإزالة الألغام الآلية الثقيلة في منطقة العملية الخاصة بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T20:27+0000
2024-04-08T20:27+0000
2024-04-08T20:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأظهرت الاختبارات الأولى نجاح "ستالكر" في تطهير الممرات للقوات الروسية للتقدم في الميدان، وأكد المنتجون أنه أول مجمع آلي لإزالة الألغام الثقيلة يتم تطويره في روسيا بشكل كامل.تمثل الألغام الأرضية أحد أخطر التهديدات التي تواجه القوات البرية، إضافة إلى كونها تهديدا طويل الأمد يحصد أرواح المدنيين بعد انتهاء الحرب.وبينما يتم استخدام ألغام معينة لاستهداف أفراد المشاة وتعرف بالألغام المضادة للأفراد، يوجد نوع آخر يستهدف المركبات.
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الأخبار
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تختبر روبوت "ستالكر" المخصص لإزالة الألغام في منطقة العملية الخاصة... فيديو
اختبرت القوات الروسية، اليوم الاثنين، روبوت "ستالكر" المخصص لإزالة الألغام الآلية الثقيلة في منطقة العملية الخاصة بالقرب من أفدييفكا في دونيتسك.
وأظهرت الاختبارات الأولى نجاح "ستالكر" في تطهير الممرات للقوات الروسية للتقدم في الميدان، وأكد المنتجون أنه أول مجمع آلي لإزالة الألغام الثقيلة يتم تطويره في روسيا بشكل كامل.
تمثل الألغام الأرضية أحد أخطر التهديدات التي تواجه القوات البرية، إضافة إلى كونها تهديدا طويل الأمد يحصد أرواح المدنيين بعد انتهاء الحرب.
ويتم استخدام الألغام الأرضية لتأمين المواقع العسكرية أو لإغلاق المسارات التي يمكن للعدو أن يستخدمها لشن هجمات بصورة تعطل تقدمه أو تجبره على استخدام مسارات أخرى تسهم في إنجاح الخطة الدفاعية.
وبينما يتم استخدام ألغام معينة لاستهداف أفراد المشاة وتعرف بالألغام المضادة للأفراد، يوجد نوع آخر يستهدف المركبات.