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Военнослужащий группировки войск Центр ВС РФ совершенствует навыки стрельбы из противотанковых ракетных комплексов Корнет - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20240408/القوات-الروسية-تستخدم-تكتيك-دائرة-النار-في-أرتيوموفسك--1087792767.html
القوات الروسية تستخدم تكتيك "دائرة النار" في أرتيوموفسك
القوات الروسية تستخدم تكتيك "دائرة النار" في أرتيوموفسك
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن المدفعية الروسية استخدمت تكتيكات "دائرة النار" عندما ضربت مواقع أوكرانية على محور أرتيوموفسك. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T08:34+0000
2024-04-08T08:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية إن "أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" التابعة للواء البنادق الآلية المنفصل الرابع التابع لقوات مجموعة "الجنوب"، بتدمير مواقع مموهة ونقاط تمركز قوية لأفراد وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه أرتيموفسك".وأكدت الوزارة أن العمل المنسق والتفاعلي للصواريخ سمح للقوات الروسية بضرب تجمعات أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية بسرعة، وكذلك بدعم تحركات الوحدات الهجومية الروسية التي غطت مواقع القوات الأوكرانية بنيران كثيفة.وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أنه تم دعم دخول المجموعات العسكرية الهجومية الروسية من قبل قوات المدفعية التي قامت باستهداف المكان بصواريخ "غراد" قبل عملية الهجوم والاستيلاء على الموقع المذكور.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.الإعلام الصيني يشيد بـ"القنابل الفائقة" الروسيةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.اختبار نظام الحرب الإلكترونية الروسي "تيترايدرون" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
https://sputnikarabic.ae/20240408/-تحت-غطاء-المدرعات-مجموعة-هجومية-روسية-تسيطر-على-معقل-أوكراني-على-مشارف-تشاسوف-يار--1087789922.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

القوات الروسية تستخدم تكتيك "دائرة النار" في أرتيوموفسك

08:34 GMT 08.04.2024
© Photoالقوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية
القوات الروسية تدمر دبابة أوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Photo
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن المدفعية الروسية استخدمت تكتيكات "دائرة النار" عندما ضربت مواقع أوكرانية على محور أرتيوموفسك.
وقالت الدفاع الروسية إن "أطقم أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة "غراد" التابعة للواء البنادق الآلية المنفصل الرابع التابع لقوات مجموعة "الجنوب"، بتدمير مواقع مموهة ونقاط تمركز قوية لأفراد وحدات القوات المسلحة الأوكرانية على اتجاه أرتيموفسك".

ويتمثل تكتيك "دائرة النار" في العرف العسكري من عملية إطلاق نار متواصل على العدو بعدة صنوف من الأسلحة.

جنود القوات المسلحة الروسية الواصلون حديثاً يجرون تدريباً في ميدان للتدريب في منطقة المنطقة العسكرية الخاصة في اتجاه محور زابوروجيه - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
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وأكدت الوزارة أن العمل المنسق والتفاعلي للصواريخ سمح للقوات الروسية بضرب تجمعات أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية بسرعة، وكذلك بدعم تحركات الوحدات الهجومية الروسية التي غطت مواقع القوات الأوكرانية بنيران كثيفة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت قبل أيام، بأن عسكريين تابعين لقوات مجموعة "الجنوب" تحت مسمى "نيفسكي" نجحت بالاستيلاء على موقع تابع للقوات المسلحة الأوكرانية على محور أرتيوموفسك.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية في بيانها، إلى أنه تم دعم دخول المجموعات العسكرية الهجومية الروسية من قبل قوات المدفعية التي قامت باستهداف المكان بصواريخ "غراد" قبل عملية الهجوم والاستيلاء على الموقع المذكور.
دبابة أبرامز - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
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يذكر أن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، كان قد اعترف يوم السبت الماضي، بالوضع الصعب الذي يواجهه الجيش الأوكراني على اتجاه أرتيوموفسك بسبب الأعمال الهجومية للقوات المسلحة الروسية.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالت، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
الإعلام الصيني يشيد بـ"القنابل الفائقة" الروسية
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
اختبار نظام الحرب الإلكترونية الروسي "تيترايدرون" في منطقة العملية الخاصة... فيديو
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