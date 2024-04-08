https://sputnikarabic.ae/20240408/بضربة-قاضية-إسكندر-الروسي-يدمر-مستودعات-ومنشآت-الطاقة-للقوات-الأوكرانية-في-زابوروجيه-فيديو--1087822345.html

بضربة قاضية... "إسكندر" الروسي يدمر مستودعات ومنشآت الطاقة الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو

بضربة قاضية... "إسكندر" الروسي يدمر مستودعات ومنشآت الطاقة الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير مستودع وورشة عمل للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة زابوروجيه. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T17:26+0000

2024-04-08T17:26+0000

2024-04-08T17:26+0000

روسيا

رصد عسكري

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كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه "قصفنا مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وورش العمل ومنشآت الطاقة الأوكرانية رداً على محاولات كييف إلحاق الضرر بمنشآتنا النفطية".وأضافت الدفاع الروسية أن "صاروخ "إسكندر" حقق إصابة مباشرة بمركز مبنى إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية في زابوروجيه".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها من الدول الغربية، أوضحت من خلال الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أنها سلكت طريق الإرهاب النووي.وقالت الخارجية الروسية: "توضح أوكرانيا، بتصرفاتها الإجرامية، بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية التابعة لها، أنها شرعت في السير على طريق الإرهاب النووي".وشددت الوزارة على أن اللوم في الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وعواقبها يقع على عاتق سلطات الدول التي تزود كييف بالأسلحة والمال والاستخبارات، وتدرب الجنود الأوكرانيين وتقدم الدعم المعلوماتي الداعم لتصرفات كييف.وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المحطة وفقًا لقوانينها والتزاماتها القانونية الدولية.أفادت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه النووية، اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط مسيرة "كاميكازي" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث سقطت فوق سطح وحدة الطاقة السادسة التابعة للمحطة.وقالت الخدمة الصحفية في بيان لها: "تستمر محاولات قصف زابوروجيه من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، واليوم، تم إسقاط طائرة من دون طيار من طراز "كاميكازي" فوق المحطة، حيث سقطت على سطح وحدة الطاقة السادسة، ولم يتم تسجيل أي تهديد بانتهاك حدود السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأوضحت المحطة أنه "على الرغم من كل الدعوات الموجهة إلى القوات المسلحة الأوكرانية لوقف الأعمال الإرهابية، إلا أن قصف المحطة والبنية التحتية لها مستمر، وقد يؤثر ذلك على التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية".وجاءت تصريحات بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية ردا على سؤال بشأن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه، قال فيه: "هذا استفزاز خطير للغاية، وقد أتيحت الفرصة لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في الموقع لمشاهدة هذه الهجمات".

https://sputnikarabic.ae/20240408/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-محطة-زابوروجيه-كانت-على-وشك-التعرض-لحادث-نووي-1087820121.html

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روسيا, رصد عسكري