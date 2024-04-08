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بضربة قاضية... "إسكندر" الروسي يدمر مستودعات ومنشآت الطاقة الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو
بضربة قاضية... "إسكندر" الروسي يدمر مستودعات ومنشآت الطاقة الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير مستودع وورشة عمل للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة زابوروجيه. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T17:26+0000
2024-04-08T17:26+0000
روسيا
رصد عسكري
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كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه "قصفنا مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وورش العمل ومنشآت الطاقة الأوكرانية رداً على محاولات كييف إلحاق الضرر بمنشآتنا النفطية".وأضافت الدفاع الروسية أن "صاروخ "إسكندر" حقق إصابة مباشرة بمركز مبنى إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية في زابوروجيه".وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها من الدول الغربية، أوضحت من خلال الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أنها سلكت طريق الإرهاب النووي.وقالت الخارجية الروسية: "توضح أوكرانيا، بتصرفاتها الإجرامية، بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية التابعة لها، أنها شرعت في السير على طريق الإرهاب النووي".وشددت الوزارة على أن اللوم في الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وعواقبها يقع على عاتق سلطات الدول التي تزود كييف بالأسلحة والمال والاستخبارات، وتدرب الجنود الأوكرانيين وتقدم الدعم المعلوماتي الداعم لتصرفات كييف.وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المحطة وفقًا لقوانينها والتزاماتها القانونية الدولية.أفادت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه النووية، اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط مسيرة "كاميكازي" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث سقطت فوق سطح وحدة الطاقة السادسة التابعة للمحطة.وقالت الخدمة الصحفية في بيان لها: "تستمر محاولات قصف زابوروجيه من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، واليوم، تم إسقاط طائرة من دون طيار من طراز "كاميكازي" فوق المحطة، حيث سقطت على سطح وحدة الطاقة السادسة، ولم يتم تسجيل أي تهديد بانتهاك حدود السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".وأوضحت المحطة أنه "على الرغم من كل الدعوات الموجهة إلى القوات المسلحة الأوكرانية لوقف الأعمال الإرهابية، إلا أن قصف المحطة والبنية التحتية لها مستمر، وقد يؤثر ذلك على التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية".وجاءت تصريحات بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية ردا على سؤال بشأن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه، قال فيه: "هذا استفزاز خطير للغاية، وقد أتيحت الفرصة لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في الموقع لمشاهدة هذه الهجمات".
https://sputnikarabic.ae/20240408/الوكالة-الدولية-للطاقة-الذرية-محطة-زابوروجيه-كانت-على-وشك-التعرض-لحادث-نووي-1087820121.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

بضربة قاضية... "إسكندر" الروسي يدمر مستودعات ومنشآت الطاقة الأوكرانية في زابوروجيه... فيديو

17:26 GMT 08.04.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationتدمير مستودع وورشة عمل للقوات المسلحة الأوكرانية
تدمير مستودع وورشة عمل للقوات المسلحة الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، لقطات لتدمير مستودع وورشة عمل للقوات المسلحة الأوكرانية في مدينة زابوروجيه.
كما ذكرت وزارة الدفاع الروسية، أنه "قصفنا مؤسسات المجمع الصناعي العسكري الأوكراني وورش العمل ومنشآت الطاقة الأوكرانية رداً على محاولات كييف إلحاق الضرر بمنشآتنا النفطية".
وأضافت الدفاع الروسية أن "صاروخ "إسكندر" حقق إصابة مباشرة بمركز مبنى إنتاج الطائرات المسيرة الأوكرانية في زابوروجيه".
وأكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن أوكرانيا، وبدعم من الولايات المتحدة الأمريكية وأتباعها من الدول الغربية، أوضحت من خلال الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية، أنها سلكت طريق الإرهاب النووي.
وقالت الخارجية الروسية: "توضح أوكرانيا، بتصرفاتها الإجرامية، بدعم من الولايات المتحدة والدول الغربية التابعة لها، أنها شرعت في السير على طريق الإرهاب النووي".
وأوضحت الخارجية الروسية أن "مهمة المجتمع الدولي، وكذلك المنظمات الدولية، وفي المقام الأول الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي حرمان كييف من فرصة تنفيذ هجمات إرهابية على المنشآت النووية".
وشددت الوزارة على أن اللوم في الهجمات على محطة زابوروجيه للطاقة النووية وعواقبها يقع على عاتق سلطات الدول التي تزود كييف بالأسلحة والمال والاستخبارات، وتدرب الجنود الأوكرانيين وتقدم الدعم المعلوماتي الداعم لتصرفات كييف.
وشددت الخارجية الروسية على أن موسكو "تعتزم تحديد هوية المسؤولين عن الهجمات على المنشآت النووية الروسية ومحاكمتهم، بغض النظر عن مكان وجود هؤلاء الأفراد".
وأشارت الوزارة أيضًا إلى أن روسيا تبذل قصارى جهدها لضمان سلامة المحطة وفقًا لقوانينها والتزاماتها القانونية الدولية.
أفادت الخدمة الصحفية لمحطة زابوروجيه النووية، اليوم الاثنين، أنه تم إسقاط مسيرة "كاميكازي" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، حيث سقطت فوق سطح وحدة الطاقة السادسة التابعة للمحطة.
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي خلال زيارته إلى محطة الطاقة النووية زابوروجيه في إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: محطة زابوروجيه كانت على وشك التعرض لحادث نووي
16:12 GMT
وقالت الخدمة الصحفية في بيان لها: "تستمر محاولات قصف زابوروجيه من قبل القوات المسلحة الأوكرانية، واليوم، تم إسقاط طائرة من دون طيار من طراز "كاميكازي" فوق المحطة، حيث سقطت على سطح وحدة الطاقة السادسة، ولم يتم تسجيل أي تهديد بانتهاك حدود السلامة في محطة زابوروجيه للطاقة النووية".
وأوضحت المحطة أنه "على الرغم من كل الدعوات الموجهة إلى القوات المسلحة الأوكرانية لوقف الأعمال الإرهابية، إلا أن قصف المحطة والبنية التحتية لها مستمر، وقد يؤثر ذلك على التشغيل الآمن لمحطة الطاقة النووية".
وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، تعليقًا على القصف الأخير لمحطة زابوروجيه للطاقة النووية، أن هذا استفزاز خطير للغاية وله عواقب سلبية.
وجاءت تصريحات بيسكوف خلال إحاطته الإعلامية ردا على سؤال بشأن الهجوم الأوكراني على محطة زابوروجيه، قال فيه: "هذا استفزاز خطير للغاية، وقد أتيحت الفرصة لموظفي الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموجودين في الموقع لمشاهدة هذه الهجمات".
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