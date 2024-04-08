https://sputnikarabic.ae/20240408/تركيا-تتقدم-بطلب-للمشاركة-في-المحطة-القمرية-الروسية-1087799605.html
تركيا تتقدم بطلب للمشاركة في المحطة القمرية الروسية
تركيا تتقدم بطلب للمشاركة في المحطة القمرية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن مدير معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أناتولي بيتروكوفيتش، أن تركيا ودول أخرى ترغب في الانضمام إلى المشروع الروسي الصيني للمحطة القمرية... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T11:02+0000
2024-04-08T11:02+0000
2024-04-08T11:02+0000
مجتمع
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103700/11/1037001141_0:103:1920:1183_1920x0_80_0_0_8f61566438a5747064e5e12e12a4fa57.jpg
وجاءت تصريحات بيتروكوفيتش خلال مؤتمر صحفي عقده في وكالة "سبوتنيك"، قال فيه إنه من المخطط أيضًا مشاركة دول أخرى في المحطة القمرية الدولية، وهذه ليست محطة روسية صينية أو صينية روسية فقط، هناك طلبات للمشاركة في المحطة من تركيا على سبيل المثال، ومن دول أخرى".ووفقا له، يوجد في منطقة آسيا العديد من الدول الكبيرة الطموحة ذات الميزانيات المناسبة والمهتمة بأبحاث الفضاء من منظور طويل المدى. وتخطط موسكو وبكين لإطلاق إنشاء محطة قمرية علمية دولية مشتركة على مرحلتين ابتداءً من عام 2025.وسيشمل المشروع وحدات بحثية وطاقة وإقلاع وهبوط ومدارية وتجريبية، بالإضافة إلى مركز قيادة وقمر صناعي للإرسال ومحطة اتصالات ووحدات للتحقق والمراقبة التكنولوجية.يذكر أن الهدف من المشروع هو إجراء أعمال بحثية متعددة التخصصات ومتعددة الأغراض، بما في ذلك استكشاف القمر واستخدامه.
https://sputnikarabic.ae/20240408/روسيا-والصين-تناقشان-عملية-الاستكشاف-المشترك-للمريخ-1087793463.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103700/11/1037001141_104:0:1817:1285_1920x0_80_0_0_cd88a8aa8c78194a9eac11ff2638d811.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
تركيا تتقدم بطلب للمشاركة في المحطة القمرية الروسية
أعلن مدير معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أناتولي بيتروكوفيتش، أن تركيا ودول أخرى ترغب في الانضمام إلى المشروع الروسي الصيني للمحطة القمرية العلمية الدولية.
وجاءت تصريحات بيتروكوفيتش خلال مؤتمر صحفي عقده في وكالة "سبوتنيك"، قال فيه إنه من المخطط أيضًا مشاركة دول أخرى في المحطة القمرية الدولية، وهذه ليست محطة روسية صينية أو صينية روسية فقط، هناك طلبات للمشاركة في المحطة من تركيا على سبيل المثال، ومن دول أخرى".
ووفقا له، يوجد في منطقة آسيا العديد من الدول الكبيرة الطموحة ذات الميزانيات المناسبة والمهتمة بأبحاث الفضاء من منظور طويل المدى.
وتخطط موسكو وبكين لإطلاق إنشاء محطة قمرية علمية دولية مشتركة على مرحلتين ابتداءً من عام 2025.
وسيشمل المشروع وحدات بحثية وطاقة وإقلاع وهبوط ومدارية وتجريبية، بالإضافة إلى مركز قيادة وقمر صناعي للإرسال ومحطة اتصالات ووحدات للتحقق والمراقبة التكنولوجية.
يذكر أن الهدف من المشروع هو إجراء أعمال بحثية متعددة التخصصات ومتعددة الأغراض، بما في ذلك استكشاف القمر واستخدامه.