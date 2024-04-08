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https://sputnikarabic.ae/20240408/تركيا-تتقدم-بطلب-للمشاركة-في-المحطة-القمرية-الروسية-1087799605.html
تركيا تتقدم بطلب للمشاركة في المحطة القمرية الروسية
تركيا تتقدم بطلب للمشاركة في المحطة القمرية الروسية
سبوتنيك عربي
أعلن مدير معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أناتولي بيتروكوفيتش، أن تركيا ودول أخرى ترغب في الانضمام إلى المشروع الروسي الصيني للمحطة القمرية... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T11:02+0000
2024-04-08T11:02+0000
مجتمع
روسيا
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وجاءت تصريحات بيتروكوفيتش خلال مؤتمر صحفي عقده في وكالة "سبوتنيك"، قال فيه إنه من المخطط أيضًا مشاركة دول أخرى في المحطة القمرية الدولية، وهذه ليست محطة روسية صينية أو صينية روسية فقط، هناك طلبات للمشاركة في المحطة من تركيا على سبيل المثال، ومن دول أخرى".ووفقا له، يوجد في منطقة آسيا العديد من الدول الكبيرة الطموحة ذات الميزانيات المناسبة والمهتمة بأبحاث الفضاء من منظور طويل المدى. وتخطط موسكو وبكين لإطلاق إنشاء محطة قمرية علمية دولية مشتركة على مرحلتين ابتداءً من عام 2025.وسيشمل المشروع وحدات بحثية وطاقة وإقلاع وهبوط ومدارية وتجريبية، بالإضافة إلى مركز قيادة وقمر صناعي للإرسال ومحطة اتصالات ووحدات للتحقق والمراقبة التكنولوجية.يذكر أن الهدف من المشروع هو إجراء أعمال بحثية متعددة التخصصات ومتعددة الأغراض، بما في ذلك استكشاف القمر واستخدامه.
https://sputnikarabic.ae/20240408/روسيا-والصين-تناقشان-عملية-الاستكشاف-المشترك-للمريخ-1087793463.html
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روسيا
روسيا

تركيا تتقدم بطلب للمشاركة في المحطة القمرية الروسية

11:02 GMT 08.04.2024
CC0 / pixabay / محطة الفضاء الدولية
محطة الفضاء الدولية - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
CC0 / pixabay /
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أعلن مدير معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، أناتولي بيتروكوفيتش، أن تركيا ودول أخرى ترغب في الانضمام إلى المشروع الروسي الصيني للمحطة القمرية العلمية الدولية.
وجاءت تصريحات بيتروكوفيتش خلال مؤتمر صحفي عقده في وكالة "سبوتنيك"، قال فيه إنه من المخطط أيضًا مشاركة دول أخرى في المحطة القمرية الدولية، وهذه ليست محطة روسية صينية أو صينية روسية فقط، هناك طلبات للمشاركة في المحطة من تركيا على سبيل المثال، ومن دول أخرى".
ووفقا له، يوجد في منطقة آسيا العديد من الدول الكبيرة الطموحة ذات الميزانيات المناسبة والمهتمة بأبحاث الفضاء من منظور طويل المدى.
كوكب المريخ - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
مجتمع
روسيا والصين تناقشان عملية الاستكشاف المشترك للمريخ
09:02 GMT
وتخطط موسكو وبكين لإطلاق إنشاء محطة قمرية علمية دولية مشتركة على مرحلتين ابتداءً من عام 2025.
وسيشمل المشروع وحدات بحثية وطاقة وإقلاع وهبوط ومدارية وتجريبية، بالإضافة إلى مركز قيادة وقمر صناعي للإرسال ومحطة اتصالات ووحدات للتحقق والمراقبة التكنولوجية.
يذكر أن الهدف من المشروع هو إجراء أعمال بحثية متعددة التخصصات ومتعددة الأغراض، بما في ذلك استكشاف القمر واستخدامه.
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