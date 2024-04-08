https://sputnikarabic.ae/20240408/خبير-روسيا-قادرة-على-تحقيق-جميع-أهدافها-على-الجبهة-بفضل-الموارد-المتفوقة-التي-تمتلكها-1087828561.html

خبير: روسيا قادرة على تحقيق جميع أهدافها على الجبهة بفضل الموارد المتفوقة التي تمتلكها

خبير: روسيا قادرة على تحقيق جميع أهدافها على الجبهة بفضل الموارد المتفوقة التي تمتلكها

سبوتنيك عربي

ذكر المحلل البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن روسيا ستكون قادرة على تحقيق جميع أهدافها على الجبهة بفضل الموارد المتفوقة التي تمتلكها. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T20:18+0000

2024-04-08T20:18+0000

2024-04-08T20:18+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وأضاف ميركوريس على قناته في "يوتيوب"، أن "المعركة الرئيسية تجري الآن في تشاسوف يار، وكما قلت عدة مرات، وهذا ينطبق على أماكن أخرى حيث وقع القتال في ماريوبول، سيفيرودونيتسك، ليسيتشانسك، باخموت، أفدييفكا، على الرغم من مقاومة أوكرانيا، فإن النتيجة النهائية هي الانتصار الروسي".ووفقاً لميركوريس، تمتلك روسيا الموارد والأفراد والمدفعية والقنابل والطائرات دون طيار التي ستسمح لها بالسيطرة على جميع الأراضي اللازمة، بغض النظر عن المدة التي يستغرقها ذلك.وذكرت مجلة أمريكية أنه بسبب ضعف الدفاع الجوي الأوكراني، يقوم الطيارون الروس بضرب مواقع القوات المسلحة الأوكرانية من مسافة أقرب بكثير، دون خوف على أنفسهم.وأضافت المجلة: "يطير بعض المقاتلين الروس على مسافة أقرب بكثير من خط المواجهة ويهاجمون بصواريخ قصيرة المدى".وكما تشير المجلة، أصبح النقص في قذائف المدفعية وصواريخ الدفاع الجوي المشكلة الرئيسية للحامية الأوكرانية في تشاسوف يار.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sputnikarabic.ae/20240408/خبير-بريطاني-روسيا-تسيطر-على-السماء-فوق-أوكرانيا-1087823409.html

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رصد عسكري, روسيا