رتل عسكري روسي ضخم يتقدم بسرعة ويتسلل في الغابات ويسيطر على موقع أوكراني... فيديو
13:00 GMT 08.04.2024 (تم التحديث: 13:07 GMT 08.04.2024)
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federationرتل مدرعات روسية يتقدم في ضواحي تشاسوف يار
© Photo / The Ministry of Defence of the Russian Federation
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نفذت القوات الروسية عملية اقتحام برية جريئة، حيث اقتحمت قوات المظليين التابعة للكتيبة الهجومية، التي تحمل اسم بطل روسيا الرائد فيكتور أوميلكوف إيفانوفسكي، معقلا للقوات الأوكرانية على مشارف تشاسوف يار.
وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رتلا من القوات الروسية يسير بسرعة على أحد الطرقات الفرعية في ضواحي تشاسوف يار.
ووصل الرتل إلى منطقة كثيفة الأشجار، حيث انتشر حولها واخترقها للوصول إلى المعقل الأوكراني وسيطر عليه بإحكام.
🇷🇺القوات الروسية تقتحم معقلا أوكرانيا في ضواحي منطقة تشاسوف يار— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 8, 2024
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وقالت الدفاع الروسية في تعلقيها على المشاهد التي نشرت على قناتها الرسمية تلغرام، إنه "خلال الاستطلاع الجوي لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية، كشفت قوات المظليين عن نقاط إطلاق النار الرئيسية والملاجئ التابعة للعدو في ضواحي المدينة".
وتابعت الدفاع الروسية: "بعد تلقي الأمر بتنفيذ مهمة قتالية، قامت مجموعات الهجوم من المظليين بتجهيز نفسها وفحص أسلحتها وتثبيت أعلام روسيا والقوات المحمولة جوًا على المركبات القتالية لتنفيذ الهجوم وانتقلوا إلى منطقة الانتظار.
وتابع البيان الصحفي: "وبعد إلحاق أضرار بالنيران بالضربات الجوية ونيران المدفعية (الروسية) المجوقلة التي قمعت الأسلحة النارية الرئيسية للعدو، تمكن مظليو إيفانوفسكي باستخدام المدرعات القتالية المجوقلة (دي إم دي-2) من الاقتراب من مواقع العدو من عدة اتجاهات، حيث استولت المجموعات الهجومية، تحت غطاء المركبات المدرعة، بسرعة على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية، ودمرت العدو بنيران جميع أنواع الأسلحة وقاذفات القنابل اليدوية والقنابل اليدوية".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسنت من أماكن تموضعها في جمهورية دونيتسك وتحرز تقدما ملحوظا في أفدييفكا.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "على جبهة دونيتسك، سيطرت وحدات من مجموعة "الجنوب" الروسية على مواقع أكثر فائدة، وهزمت القوة البشرية والمعدات للواءين الميكانيكيين "67" و "93" للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق كليشيفكا وكراسنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 460 فردًا عسكريًا، ودبابتين، ومركبتي مشاة قتالية، وثماني سيارات، ومدفع هاوتزر "إم 777" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومدفع بولندي ذاتي الدفع من عيار 155 ملم، ومدفع "أكاتسيا" ذاتي الدفع عيار 152 ملم، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع، ومنصة مدفعية ذاتية الدفع عيار 122 ملم "غفوزديكا"، ومحطتي رادار مضادة للبطارية مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية "آه إن / تي بي كيو – 36".
وعلى محور جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بنيران وحدات من اللواء الميكانيكي "58" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "128" في من جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا ودبابة وثلاث سيارات ومدفع ذاتي الدفع "إم 109" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفع هاوتزر "إف إتش – 70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا.