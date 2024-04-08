https://sputnikarabic.ae/20240408/رتل-عسكري-روسي-ضخم-يتقدم-بسرعة-ويتسلل-في-الغابات-ويسيطر-على-موقع-أوكراني-فيديو--1087808815.html

رتل عسكري روسي ضخم يتقدم بسرعة ويتسلل في الغابات ويسيطر على موقع أوكراني... فيديو

رتل عسكري روسي ضخم يتقدم بسرعة ويتسلل في الغابات ويسيطر على موقع أوكراني... فيديو

سبوتنيك عربي

نفذت القوات الروسية عملية اقتحام برية جريئة، حيث اقتحمت قوات المظليين التابعة للكتيبة الهجومية، التي تحمل اسم بطل روسيا الرائد فيكتور أوميلكوف إيفانوفسكي،... 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T13:00+0000

2024-04-08T13:00+0000

2024-04-08T13:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087808659_0:28:1329:776_1920x0_80_0_0_3fe70c09f3b6b6eef405066eee91cf9f.jpg

وتظهر المشاهد التي نشرتها الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، رتلا من القوات الروسية يسير بسرعة على أحد الطرقات الفرعية في ضواحي تشاسوف يار.وقالت الدفاع الروسية في تعلقيها على المشاهد التي نشرت على قناتها الرسمية تلغرام، إنه "خلال الاستطلاع الجوي لمواقع القوات المسلحة الأوكرانية، كشفت قوات المظليين عن نقاط إطلاق النار الرئيسية والملاجئ التابعة للعدو في ضواحي المدينة".القوات الروسية تستخدم تكتيك "دائرة النار" في أرتيوموفسكوأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حسنت من أماكن تموضعها في جمهورية دونيتسك وتحرز تقدما ملحوظا في أفدييفكا.وعلى محور جنوب دونيتسك، قامت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية بتحسين الوضع على طول خط المواجهة وألحقت أضرارًا بنيران وحدات من اللواء الميكانيكي "58" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع "128" في من جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 80 عسكريًا ودبابة وثلاث سيارات ومدفع ذاتي الدفع "إم 109" عيار 155 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفع هاوتزر "إف إتش – 70" عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا.

https://sputnikarabic.ae/20240408/القوات-الروسية-تحسن-أماكن-تموضعها-على-جبهة-جمهورية-دونيتسك-وتتقدم-في-أفدييفكا--1087803586.html

https://sputnikarabic.ae/20240408/إعلام-يكشف-عن-افتقار-الغرب-لعنصر-مفصلي-في-صناعة-الذخيرة---1087792616.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

رصد عسكري