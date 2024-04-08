https://sputnikarabic.ae/20240408/سبوتنيك-تواكب-افتتاح-القنصلية-الإيرانية-الجديدة-في-دمشق-فيديو-وصور--1087826092.html

"سبوتنيك" تواكب افتتاح القنصلية الإيرانية الجديدة في دمشق... فيديو وصور

"سبوتنيك" تواكب افتتاح القنصلية الإيرانية الجديدة في دمشق... فيديو وصور

سبوتنيك عربي

افتتح وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان، يرافقه نظيره السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، مبنى جديداً للقسم القنصلي لسفارة إيران في دمشق، بعد أسبوع... 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T19:47+0000

2024-04-08T19:47+0000

2024-04-08T19:47+0000

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وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في تصريح صحفي على هامش افتتاح القنصلية الإيرانية في دمشق إن "الكيان الصهيوني سيعاقب وسيتلقى الرد اللازم" على هجومه على مبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية.وأضاف الوزير عبد اللهيان عقب افتتاح القنصلية الجديدة "الأيام المقبلة ستكون أياما صعبة للكيان الصهيوني".وقال الصحفي سامر زرقة المختص في الشؤون السياسية للعلاقات الإيرانية في تصريح خاص لـ "سبوتنيك"، إن "إعادة افتتاح القنصلية بعد أسبوع من القصف يؤكد أن إيران مستمرة وباقية في سوريا رغم جميع المحاولات والأخبار الكاذبة التي تنشر وتعمم ولكن العلاقات ما زالت وستبقى قوية كما كانت".وتوقع زرقة أن يكون الرد الإيراني قوياً خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية تحمي إسرائيل في ارتكابها للإبادة الجماعية وانتهاك حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية وانتهاك القانون الدولي.ووصل عبد اللهيان اليوم الاثنين إلى دمشق، في إطار جولة إقليمية بدأها من سلطنة عُمان حيث التقى بمسؤولين عُمانيين، وبممثلين عن جماعة "أنصار الله" في اليمن.صرح وزيرالخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الاثنين، أن سوريا تعتبر خطا أماميا في المقاومة ضد الكيان الصهيوني.وأضاف عبد اللهيان في مؤتمر صحفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، أنه "من هنا من دمشق أقول: يجب معاقبة الكيان الصهيوني على الجريمة التي ارتكبها في القنصلية الإيرانية بدمشق".ووفقا لعبد اللهيان: "واشنطن منحت الضوء الأخضر لإسرائيل لارتكاب هذا العدوان ويجب أن تتحمل المسؤولية".وتابع الوزير الإيراني: "الجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة تتم بدعم من واشنطن".ومن جانبه، صرح وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، اليوم الاثنين، أن"العدوان الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية انتهاك للقوانين الدولية ولجميع القيم التي قامت عليها البشرية".وأضاف المقداد، أن "إسرائيل لا تريد السلام، لا تريد حل الدولتين وهي تريد كل شيء وتعمل على هذا الأساس، لا تريد إلا قتل الأبرياء من أبناء الشعب الفلسطيني في طريق الامتداد إلى دول عربية أخرى".

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