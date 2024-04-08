https://sputnikarabic.ae/20240408/صحيفة-واشنطن-تعهدت-بإقناع-إسرائيل-بوقف-هجماتها-في-سوريا-ولبنان-مقابل-عدم-رد-طهران-على-غارة-دمشق-1087789237.html

صحيفة: واشنطن تعهدت بإقناع إسرائيل بوقف هجماتها في سوريا ولبنان مقابل عدم رد طهران على غارة دمشق

صحيفة: واشنطن تعهدت بإقناع إسرائيل بوقف هجماتها في سوريا ولبنان مقابل عدم رد طهران على غارة دمشق

سبوتنيك عربي

كشفت وسائل إعلام خليجية، اليوم الإثنين، أن الولايات المتحدة الأمريكية تعهدت بإقناع إسرائيل بوقف الهجمات في سوريا ولبنان مقابل عدم رد إيران على غارة دمشق. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T06:27+0000

2024-04-08T06:27+0000

2024-04-08T06:27+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

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وذكرت صحيفة "الجريدة" الكويتية، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية الإيرانية أن واشنطن لم تتخلَّ بعدُ عن مساعيها لإقناع إيران بعدم الرد على الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف المبنى الدبلوماسي الإيراني في دمشق، وأسفر عن مقتل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري العميد محمد رضا زاهدي ونائبه وخمسة ضباط في الحرس الثوري.ووفقا للمصدر، فإن واشنطن ستضمن لطهران إقناع تل أبيب بوقف عملياتها العسكرية في سوريا ولبنان، بشرط أن تتخلى إيران عن فكرة الرد مباشرة على إسرائيل انتقاما من هجوم دمشق. وأعلنت وزارة الدفاع السورية، أن إسرائيل وجهت ضربة جوية لمبنى القنصلية الإيرانية في العاصمة السورية دمشق، ما أدى إلى تدميره بالكامل ومقتل وإصابة جميع من بداخله. من جهته، عقد المجلس الأعلى للأمن الإيراني، يوم الثلاثاء الماضي، اجتماعا بحضور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، بعد القصف الإسرائيلي على القنصلية الإيرانية في دمشق.وقالت أمانة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، إن "المجلس اتخد القرارات المناسبة بشأن جريمة الحرب المتعلقة بالقصف الإسرائيلي للقنصلية الإيرانية في دمشق"، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس اتخذت في جلسة حضرها رئيسي.وأكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده استدعت القائم بأعمال السفارة السويسرية لديها للتأكيد على مسؤولية الولايات المتحدة في الهجوم على مبنى قنصلية طهران في العاصمة السورية دمشق.

https://sputnikarabic.ae/20240407/رئيس-البرلمان-الإيراني-إسرائيل-ستعاقب-بكل-قسوة-ردا-على-هجومها-ضد-القنصلية-الإيرانية-في-دمشق-1087783071.html

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