https://sputnikarabic.ae/20240408/فرض-حالة-الطوارئ-في-عدد-من-المناطق-الروسية-بسبب-خطر-حدوث-فيضانات-فيديو--1087811359.html

فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق الروسية بسبب خطر حدوث فيضانات... فيديو

فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق الروسية بسبب خطر حدوث فيضانات... فيديو

سبوتنيك عربي

أفادت الخدمة الصحفية في مقاطعة كورغان الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم فرض حالة الطوارئ في منطقة تسيليني بسبب اتساع رقعة الفيضانات. 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T13:40+0000

2024-04-08T13:40+0000

2024-04-08T13:40+0000

مجتمع

روسيا

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وجاء في المنشور: "تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة تسيليني بسبب حالة الفيضانات. وقد وّقع رئيس البلدية، بيوتر سكوروبوغاتوف، القرار المشار إليه".وأشارت الخدمة الصحفية إلى ارتفاع حاد في منسوب المياه في نهر أوي، وهناك تهديد بفيضانات جزء من قرية أوست-أويسكوي وقرية كراسني أوكتيابر، ويجري إجلاء سكان هذه المستوطنات، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة.كما تم فرض حالة الطوارئ في منطقة بلدية زفيرينوغولوفسكي منذ 5 أبريل/ نيسان الجاري، وتم تطبيق نظام التأهب العالي في مقاطعة كورغان.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة مع احتمال حدوث فيضانات في مقاطعتي كورغان وتيومين.وأضاف أن "الرئيس أكد في محادثة مع كورينكوف، على الحاجة إلى التقييم والتنبؤ واتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالوضع، خاصة مع الفيضانات المحتملة في مقاطعتي كورغان وتيومين".من جهة أخرى، كلف الرئيس بوتين، وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام وحماية ممتلكات المواطنين في مناطق الفيضانات في أورسك.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في بيان، يوم أمس الأحد، إن "بوتين وجه بتكليف وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النظام، بالإضافة إلى ممتلكات المواطنين في المناطق التي تعرضت بالفعل للفيضانات".ووصف وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، اليوم، الوضع في مدينة أورسك جراء الفيضانات بعد انهيار السد الذي يحمي المدينة من فيضان نهر الأورال، بأنه "حرج".وقال كورينكوف، خلال اجتماع مع المسؤولين المحليين: "لقد تطور الوضع بشكل حرج في مدينة أورسك، حيث دمرت الهياكل الواقية على نهر الأورال. ونتيجة لذلك، غمرت المياه 4518 مبنى سكنيا و4587 قطعة أرض".وأعلن كورينكوف خلال الاجتماع "حالة طوارئ اتحادية" في مقاطعة أورينبورغ، مؤكدًا أنه تم إجلاء أكثر من 4000 شخص، بينهم 885 طفلا.وقال إنه تم إنشاء 11 ملجأ مؤقتا يضم أكثر من 8000 مكان لاستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في أورسك، مضيفًا أن 510 أشخاص، من بينهم 116 طفلا، موجودون حاليا في الملاجئ.وقال بيان صادر عن وزارة الطوارئ الروسية إن "طائرة وزارة الطوارئ هبطت في مطار أورسك. وتوجه كورينكوف مباشرة إلى المناطق المغمورة بمياه الفيضان في المدينة.. وسيزور أيضًا مراكز إيواء النازحين وسيعقد اجتماعًا".وأكد كورينكوف توافر الإمكانيات والوسائل الكافية لمواجهة تداعيات الفيضانات واسعة النطاق في أورسك.

https://sputnikarabic.ae/20240408/كيم-جونغ-أون-يعزي-بوتين-في-ضحايا-الفيضانات-بأورينبورغ-1087787484.html

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