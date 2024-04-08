فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق الروسية بسبب خطر حدوث فيضانات... فيديو
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أفادت الخدمة الصحفية في مقاطعة كورغان الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم فرض حالة الطوارئ في منطقة تسيليني بسبب اتساع رقعة الفيضانات.
وجاء في المنشور: "تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة تسيليني بسبب حالة الفيضانات. وقد وّقع رئيس البلدية، بيوتر سكوروبوغاتوف، القرار المشار إليه".
وأشارت الخدمة الصحفية إلى ارتفاع حاد في منسوب المياه في نهر أوي، وهناك تهديد بفيضانات جزء من قرية أوست-أويسكوي وقرية كراسني أوكتيابر، ويجري إجلاء سكان هذه المستوطنات، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة.
كما تم فرض حالة الطوارئ في منطقة بلدية زفيرينوغولوفسكي منذ 5 أبريل/ نيسان الجاري، وتم تطبيق نظام التأهب العالي في مقاطعة كورغان.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة مع احتمال حدوث فيضانات في مقاطعتي كورغان وتيومين.
وووفقا لما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأحد، "قام حاكم مقاطعة أورينبورغ دينيس باسلر، وكذلك وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإبلاغ الرئيس اليوم بتطور الوضع جراء الفيضانات في أورينبورغ ومدينة أورسك. وركز كورينكوف بشكل أساسي على المعلومات حول عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والذين تم نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقتة”.
وأضاف أن "الرئيس أكد في محادثة مع كورينكوف، على الحاجة إلى التقييم والتنبؤ واتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالوضع، خاصة مع الفيضانات المحتملة في مقاطعتي كورغان وتيومين".
من جهة أخرى، كلف الرئيس بوتين، وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام وحماية ممتلكات المواطنين في مناطق الفيضانات في أورسك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في بيان، يوم أمس الأحد، إن "بوتين وجه بتكليف وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النظام، بالإضافة إلى ممتلكات المواطنين في المناطق التي تعرضت بالفعل للفيضانات".
ووصف وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، اليوم، الوضع في مدينة أورسك جراء الفيضانات بعد انهيار السد الذي يحمي المدينة من فيضان نهر الأورال، بأنه "حرج".
وقال كورينكوف، خلال اجتماع مع المسؤولين المحليين: "لقد تطور الوضع بشكل حرج في مدينة أورسك، حيث دمرت الهياكل الواقية على نهر الأورال. ونتيجة لذلك، غمرت المياه 4518 مبنى سكنيا و4587 قطعة أرض".
📍صور تظهر الوضع الحالي في مدينة أورسك بمقاطعة أرينبورغ الروسية، جراء الفيضانات المدمرة— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) April 7, 2024
وتم إجلاء 428 شخصا من مدينة أورسك وأكثر من 4 آلاف شخص من سكان مقاطعة أورينبورغ، حسبما أفادت السلطات المحلية pic.twitter.com/Qw9MZu8EBK
وأعلن كورينكوف خلال الاجتماع "حالة طوارئ اتحادية" في مقاطعة أورينبورغ، مؤكدًا أنه تم إجلاء أكثر من 4000 شخص، بينهم 885 طفلا.
وقال إنه تم إنشاء 11 ملجأ مؤقتا يضم أكثر من 8000 مكان لاستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في أورسك، مضيفًا أن 510 أشخاص، من بينهم 116 طفلا، موجودون حاليا في الملاجئ.
ووصل وزير الطوارئ الروسي إلى أورسك في مقاطعة أورينبورغ، صباح يوم أمس الأحد.
وقال بيان صادر عن وزارة الطوارئ الروسية إن "طائرة وزارة الطوارئ هبطت في مطار أورسك. وتوجه كورينكوف مباشرة إلى المناطق المغمورة بمياه الفيضان في المدينة.. وسيزور أيضًا مراكز إيواء النازحين وسيعقد اجتماعًا".
وأكد كورينكوف توافر الإمكانيات والوسائل الكافية لمواجهة تداعيات الفيضانات واسعة النطاق في أورسك.