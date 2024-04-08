فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق الروسية بسبب خطر حدوث فيضانات... فيديو

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
ملفات ساخنة
ما هي فرص توقيع عقوبات على إسرائيل بسبب غزة؟
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
09:03 GMT
25 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
09:29 GMT
31 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لهذا السبب تستهدف إسرائيل المنظمات الدولية في غزة
10:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
14:03 GMT
29 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
14:34 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
القاهرة تستضيف جولة مفاوضات جديدة بين حماس وإسرائيل
15:03 GMT
59 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
16:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: إذا قرر الناتو أن يدخل الصراع مع روسيا بشكل مباشر فهذا سيفجر الأزمة العالمية
16:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
17:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
موجة الدماغ العابرة للرئيسيات والجزيء الغريب
17:31 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
106 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية السامة: تعريفها، وصفاتها، وكيفية التعامل معها
08:18 GMT
17 د
كواليس السينما
السينما والرياضة تحدي وشغف
08:35 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
الزواج المدني بين رفض رجال الدين وقبول المجتمع
09:03 GMT
17 د
قوانين الاقتصاد
خبير: بوتين يراهن على المركز الرابع للاقتصاد والدول العربية ستساعده
09:20 GMT
29 د
صدى الحياة
رحلة الأرواح الشرقية والأنغام العربية تحط في شوارع روسيا
09:50 GMT
10 د
مساحة حرة
محادثات روسية إريترية للتعاون العسكري التقني في ميناء مصوع
10:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
11:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: يجب تشكيل لجنة عاجلة لحماية محطة زابوروجيه النووية
14:03 GMT
60 د
مساحة حرة
هل تنجح أمريكا، ومصر، وقطر في إيجاد صيغة لهدنة إنسانية فورية في غزة؟
15:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: القيادة الإيرانية اتخذت القرار وتحدد الهدف والزمن المناسبين للرد على إسرائيل
15:33 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف نتفادى الخمول والكسل أثناء العمل في شهر رمضان؟
16:03 GMT
18 د
الإنسان والثقافة
بوشكين: شمس لا تغيب عن الثقافة العالمية
16:22 GMT
29 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
16:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
17:00 GMT
11 د
مساحة حرة
الأهمية الاقتصادية للربط الكهربائي بين الأردن والعراق
17:12 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعرة اللبنانية إلدا مزرعاني
17:41 GMT
19 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:00 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20240408/فرض-حالة-الطوارئ-في-عدد-من-المناطق-الروسية-بسبب-خطر-حدوث-فيضانات-فيديو--1087811359.html
فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق الروسية بسبب خطر حدوث فيضانات... فيديو
فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق الروسية بسبب خطر حدوث فيضانات... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت الخدمة الصحفية في مقاطعة كورغان الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم فرض حالة الطوارئ في منطقة تسيليني بسبب اتساع رقعة الفيضانات. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T13:40+0000
2024-04-08T13:40+0000
مجتمع
روسيا
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087795592_0:94:3309:1955_1920x0_80_0_0_92b824abd69661e8f43ac72e6b7abb6c.jpg
وجاء في المنشور: "تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة تسيليني بسبب حالة الفيضانات. وقد وّقع رئيس البلدية، بيوتر سكوروبوغاتوف، القرار المشار إليه".وأشارت الخدمة الصحفية إلى ارتفاع حاد في منسوب المياه في نهر أوي، وهناك تهديد بفيضانات جزء من قرية أوست-أويسكوي وقرية كراسني أوكتيابر، ويجري إجلاء سكان هذه المستوطنات، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة.كما تم فرض حالة الطوارئ في منطقة بلدية زفيرينوغولوفسكي منذ 5 أبريل/ نيسان الجاري، وتم تطبيق نظام التأهب العالي في مقاطعة كورغان.كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة مع احتمال حدوث فيضانات في مقاطعتي كورغان وتيومين.وأضاف أن "الرئيس أكد في محادثة مع كورينكوف، على الحاجة إلى التقييم والتنبؤ واتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالوضع، خاصة مع الفيضانات المحتملة في مقاطعتي كورغان وتيومين".من جهة أخرى، كلف الرئيس بوتين، وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام وحماية ممتلكات المواطنين في مناطق الفيضانات في أورسك.وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في بيان، يوم أمس الأحد، إن "بوتين وجه بتكليف وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النظام، بالإضافة إلى ممتلكات المواطنين في المناطق التي تعرضت بالفعل للفيضانات".ووصف وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، اليوم، الوضع في مدينة أورسك جراء الفيضانات بعد انهيار السد الذي يحمي المدينة من فيضان نهر الأورال، بأنه "حرج".وقال كورينكوف، خلال اجتماع مع المسؤولين المحليين: "لقد تطور الوضع بشكل حرج في مدينة أورسك، حيث دمرت الهياكل الواقية على نهر الأورال. ونتيجة لذلك، غمرت المياه 4518 مبنى سكنيا و4587 قطعة أرض".وأعلن كورينكوف خلال الاجتماع "حالة طوارئ اتحادية" في مقاطعة أورينبورغ، مؤكدًا أنه تم إجلاء أكثر من 4000 شخص، بينهم 885 طفلا.وقال إنه تم إنشاء 11 ملجأ مؤقتا يضم أكثر من 8000 مكان لاستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في أورسك، مضيفًا أن 510 أشخاص، من بينهم 116 طفلا، موجودون حاليا في الملاجئ.وقال بيان صادر عن وزارة الطوارئ الروسية إن "طائرة وزارة الطوارئ هبطت في مطار أورسك. وتوجه كورينكوف مباشرة إلى المناطق المغمورة بمياه الفيضان في المدينة.. وسيزور أيضًا مراكز إيواء النازحين وسيعقد اجتماعًا".وأكد كورينكوف توافر الإمكانيات والوسائل الكافية لمواجهة تداعيات الفيضانات واسعة النطاق في أورسك.
https://sputnikarabic.ae/20240408/كيم-جونغ-أون-يعزي-بوتين-في-ضحايا-الفيضانات-بأورينبورغ-1087787484.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087795592_289:0:3020:2048_1920x0_80_0_0_43c106bde9bdadf34e3a9318d3cb46cd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

فرض حالة الطوارئ في عدد من المناطق الروسية بسبب خطر حدوث فيضانات... فيديو

13:40 GMT 08.04.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات الفياضانات في أورسك، روسيا
تداعيات الفياضانات في أورسك، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت الخدمة الصحفية في مقاطعة كورغان الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم فرض حالة الطوارئ في منطقة تسيليني بسبب اتساع رقعة الفيضانات.
وجاء في المنشور: "تم إعلان حالة الطوارئ في منطقة تسيليني بسبب حالة الفيضانات. وقد وّقع رئيس البلدية، بيوتر سكوروبوغاتوف، القرار المشار إليه".
وأشارت الخدمة الصحفية إلى ارتفاع حاد في منسوب المياه في نهر أوي، وهناك تهديد بفيضانات جزء من قرية أوست-أويسكوي وقرية كراسني أوكتيابر، ويجري إجلاء سكان هذه المستوطنات، وإنشاء مراكز إيواء مؤقتة.
كما تم فرض حالة الطوارئ في منطقة بلدية زفيرينوغولوفسكي منذ 5 أبريل/ نيسان الجاري، وتم تطبيق نظام التأهب العالي في مقاطعة كورغان.
كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ناقش مع وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف الفيضانات في مقاطعة أورينبورغ، وأكد على ضرورة اتخاذ التدابير المناسبة، خاصة مع احتمال حدوث فيضانات في مقاطعتي كورغان وتيومين.

وووفقا لما صرح به المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أمس الأحد، "قام حاكم مقاطعة أورينبورغ دينيس باسلر، وكذلك وزير الطوارئ ألكسندر كورينكوف، بإبلاغ الرئيس اليوم بتطور الوضع جراء الفيضانات في أورينبورغ ومدينة أورسك. وركز كورينكوف بشكل أساسي على المعلومات حول عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم، والذين تم نقلهم إلى مراكز الإيواء المؤقتة”.

وأضاف أن "الرئيس أكد في محادثة مع كورينكوف، على الحاجة إلى التقييم والتنبؤ واتخاذ التدابير المناسبة في الوقت المناسب فيما يتعلق بالوضع، خاصة مع الفيضانات المحتملة في مقاطعتي كورغان وتيومين".
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس مجلس الدولة في جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كيم جونغ أون في قاعدة فوستوشني الفضائية. - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
كيم جونغ أون يعزي بوتين في ضحايا الفيضانات بأورينبورغ
00:16 GMT
وأكد بيسكوف على "أن الرئيس يعتزم أيضًا إجراء محادثات هاتفية اليوم مع قادة المقاطعتين".
من جهة أخرى، كلف الرئيس بوتين، وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على النظام وحماية ممتلكات المواطنين في مناطق الفيضانات في أورسك.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية، في بيان، يوم أمس الأحد، إن "بوتين وجه بتكليف وزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف باتخاذ التدابير اللازمة لحماية النظام، بالإضافة إلى ممتلكات المواطنين في المناطق التي تعرضت بالفعل للفيضانات".
ووصف وزير الطوارئ الروسي، ألكسندر كورينكوف، اليوم، الوضع في مدينة أورسك جراء الفيضانات بعد انهيار السد الذي يحمي المدينة من فيضان نهر الأورال، بأنه "حرج".
وقال كورينكوف، خلال اجتماع مع المسؤولين المحليين: "لقد تطور الوضع بشكل حرج في مدينة أورسك، حيث دمرت الهياكل الواقية على نهر الأورال. ونتيجة لذلك، غمرت المياه 4518 مبنى سكنيا و4587 قطعة أرض".
وأعلن كورينكوف خلال الاجتماع "حالة طوارئ اتحادية" في مقاطعة أورينبورغ، مؤكدًا أنه تم إجلاء أكثر من 4000 شخص، بينهم 885 طفلا.
وقال إنه تم إنشاء 11 ملجأ مؤقتا يضم أكثر من 8000 مكان لاستقبال الأشخاص الذين تم إجلاؤهم في أورسك، مضيفًا أن 510 أشخاص، من بينهم 116 طفلا، موجودون حاليا في الملاجئ.
ووصل وزير الطوارئ الروسي إلى أورسك في مقاطعة أورينبورغ، صباح يوم أمس الأحد.
وقال بيان صادر عن وزارة الطوارئ الروسية إن "طائرة وزارة الطوارئ هبطت في مطار أورسك. وتوجه كورينكوف مباشرة إلى المناطق المغمورة بمياه الفيضان في المدينة.. وسيزور أيضًا مراكز إيواء النازحين وسيعقد اجتماعًا".
وأكد كورينكوف توافر الإمكانيات والوسائل الكافية لمواجهة تداعيات الفيضانات واسعة النطاق في أورسك.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевая работа 152-мм пушки 2А3б Гиацинт-Б на Краснолиманском направлении СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:17 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى"... قتلى ومصابون في سلسلة غارات إسرائيلية على وسط وجنوبي غزة06:44 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала