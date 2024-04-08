https://sputnikarabic.ae/20240408/ماسك-يحدد-موعد-استيطان-البشر-للقمر-والمريخ-1087825657.html
ماسك يحدد موعد "استيطان" البشر للقمر والمريخ
ماسك يحدد موعد "استيطان" البشر للقمر والمريخ
سبوتنيك عربي
توقع رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "سبايس إكس" إيلون ماسك، أن تكون شركته قادرة على إيصال البشر إلى القمر في غضون 5 سنوات، وإلى المريخ في غضون 7-9... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T19:02+0000
2024-04-08T19:02+0000
2024-04-08T19:02+0000
مجتمع
الفضاء
إيلون ماسك
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067997676_0:0:1089:614_1920x0_80_0_0_6ad5e342610af692cb0d884e308446c0.jpg
وأضاف ماسك في مقابلة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "أول مركبة فضائية تهبط على المريخ دون وجود أشخاص على متنها أولاً، وأعتقد ربما في غضون خمس سنوات، كما أظن أننا سنوصل البشر إلى القمر في غضون خمس سنوات، وكما أعتقد أن أول البشر سيصلون إلى المريخ في غضون 5 – 7 سنوات".وذكر أيضًا أنه بعد التمكن من التواجد على كوكبين، سيتمكن الناس من الوصول إلى كواكب أخرى بالإضافة إلى أنظمة أخرى. ويعتقد ماسك أيضًا أنه إذا عاشت البشرية على كواكب مختلفة، فستكون لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.وأشار ماسك إلى أن البعثات إلى المريخ سيتم تنفيذها كل عامين تقريبًا. وشدد رجل الأعمال أيضًا على أن معظم ساكني المريخ قد لا يعودون إلى الأرض، لكنه أشار إلى أنه يجب ضمان إمكانية العودة.
https://sputnikarabic.ae/20240406/ماسك-يتنبأ-بموعد-نهاية-وجود-البشرية-على-الأرض-1087760083.html
الفضاء
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/09/14/1067997676_104:0:1072:726_1920x0_80_0_0_6aee504823ba323d9538aa8bc416b515.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الفضاء, إيلون ماسك
ماسك يحدد موعد "استيطان" البشر للقمر والمريخ
توقع رجل الأعمال والملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "سبايس إكس" إيلون ماسك، أن تكون شركته قادرة على إيصال البشر إلى القمر في غضون 5 سنوات، وإلى المريخ في غضون 7-9 سنوات.
وأضاف ماسك في مقابلة على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس"، أن "أول مركبة فضائية تهبط على المريخ دون وجود أشخاص على متنها أولاً، وأعتقد ربما في غضون خمس سنوات، كما أظن أننا سنوصل البشر إلى القمر في غضون خمس سنوات، وكما أعتقد أن أول البشر سيصلون إلى المريخ في غضون 5 – 7 سنوات".
وذكر أيضًا أنه بعد التمكن من التواجد على كوكبين، سيتمكن الناس من الوصول إلى كواكب أخرى بالإضافة إلى أنظمة أخرى. ويعتقد ماسك أيضًا أنه إذا عاشت البشرية على كواكب مختلفة، فستكون لديها فرصة أفضل للبقاء على قيد الحياة.
وسبق أن قال ماسك إن وصول المريخ والعيش فيه سيتطلب ما لا يقل عن مليون شخص وعدة ملايين من الأطنان من البضائع، وهو ما يرى أنه من الممكن إيصاله إلى الكوكب الأحمر في غضون 20 عامًا. وبحسب رجل الأعمال، سيتم تنفيذ مشروع استعمار المريخ على صاروخ "ستارشيب 3"، وهو أحدث طراز في الخط حاليًا.
وأشار ماسك إلى أن البعثات إلى المريخ سيتم تنفيذها كل عامين تقريبًا. وشدد رجل الأعمال أيضًا على أن معظم ساكني المريخ قد لا يعودون إلى الأرض، لكنه أشار إلى أنه يجب ضمان إمكانية العودة.