https://sputnikarabic.ae/20240408/مسؤول-في-الجبهة-الشعبية-لـ-سبوتنيك-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي-من-غزة-هو-تكتيك-عسكري-بأهداف-مخفية-1087803799.html

مسؤول في الجبهة الشعبية لـ "سبوتنيك": انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة هو تكتيك عسكري بأهداف مخفية

مسؤول في الجبهة الشعبية لـ "سبوتنيك": انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة هو تكتيك عسكري بأهداف مخفية

سبوتنيك عربي

أكد مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية في لبنان، أحمد مراد، أن ما تروجه وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ناتج عن صمود الشعب الفلسطيني... 08.04.2024, سبوتنيك عربي

2024-04-08T12:31+0000

2024-04-08T12:31+0000

2024-04-08T12:32+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e8/04/08/1087803346_0:100:3072:1828_1920x0_80_0_0_4582a26148bab0154a2580245ba87cd8.jpg

ولفت مراد إلى أن "الفصائل الفلسطينية تحرص على إنجاز إتفاق لوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة المهجرين الى أرضهم ورفع الحصار وإدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل لاطلاق سراح الأسرى"، مضيفا بالقول: إنه "نتيجة التجارب السابقة مع إسرائيل وخرقها الدائم لكل الاتفاقيات السابقة وخصوصاً بوجود حكومة يمينية متطرقة برئاسة بنيامين نتنياهو، كلها عوامل أدت الى أن نتعامل بحذر مع التآمر الغربي على الشعب الفلسطيني". وأشار مراد إلى أن "نتنياهو يحاول أن يحقق من خلال المفاوضات ما عجز عن تحقيقه بالنار".وعن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة المفاوضات، قال مراد إن "واشنطن وعلى مدى تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، دائماً ما كانت شريكاً في العدوان على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وبالتالي الإدارة الأمريكية لا تقود المفاوضات، إنما تدير العدوان على شعوبنا وهي لا تمثل وسيطاً نزيهاً في هذه المفاوضات"، مذكرا بمواقف البيت الأبيض "المعادية للشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان".وأمل مراد أن يكون هناك "إرادة دولية في الوساطة وخاصة الأشقاء في مصر وقطر عبر ممارسة الضغوط على القيادة الأمريكية والإسرائيلية"، متسائلاً: "لماذا يطلب دائماً من الضحية أن تقدم التنازلات فيما الجلاد تقدم له كل وسائل الدعم والإسناد؟".

https://sputnikarabic.ae/20240408/مصدر-مصري-رفيع-المستوى-تقدم-في-المناقشات-حول-غزة-واتفاق-على-النقاط-الأساسية-بين-الأطراف-1087787753.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

العالم العربي, طوفان الأقصى