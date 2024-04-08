https://sputnikarabic.ae/20240408/مسؤول-في-الجبهة-الشعبية-لـ-سبوتنيك-انسحاب-الجيش-الإسرائيلي-من-غزة-هو-تكتيك-عسكري-بأهداف-مخفية-1087803799.html
مسؤول في الجبهة الشعبية لـ "سبوتنيك": انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة هو تكتيك عسكري بأهداف مخفية
مسؤول في الجبهة الشعبية لـ "سبوتنيك": انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة هو تكتيك عسكري بأهداف مخفية
سبوتنيك عربي
أكد مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية في لبنان، أحمد مراد، أن ما تروجه وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ناتج عن صمود الشعب الفلسطيني... 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T12:31+0000
2024-04-08T12:31+0000
2024-04-08T12:32+0000
العالم العربي
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ولفت مراد إلى أن "الفصائل الفلسطينية تحرص على إنجاز إتفاق لوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة المهجرين الى أرضهم ورفع الحصار وإدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل لاطلاق سراح الأسرى"، مضيفا بالقول: إنه "نتيجة التجارب السابقة مع إسرائيل وخرقها الدائم لكل الاتفاقيات السابقة وخصوصاً بوجود حكومة يمينية متطرقة برئاسة بنيامين نتنياهو، كلها عوامل أدت الى أن نتعامل بحذر مع التآمر الغربي على الشعب الفلسطيني". وأشار مراد إلى أن "نتنياهو يحاول أن يحقق من خلال المفاوضات ما عجز عن تحقيقه بالنار".وعن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة المفاوضات، قال مراد إن "واشنطن وعلى مدى تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، دائماً ما كانت شريكاً في العدوان على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وبالتالي الإدارة الأمريكية لا تقود المفاوضات، إنما تدير العدوان على شعوبنا وهي لا تمثل وسيطاً نزيهاً في هذه المفاوضات"، مذكرا بمواقف البيت الأبيض "المعادية للشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان".وأمل مراد أن يكون هناك "إرادة دولية في الوساطة وخاصة الأشقاء في مصر وقطر عبر ممارسة الضغوط على القيادة الأمريكية والإسرائيلية"، متسائلاً: "لماذا يطلب دائماً من الضحية أن تقدم التنازلات فيما الجلاد تقدم له كل وسائل الدعم والإسناد؟".
https://sputnikarabic.ae/20240408/مصدر-مصري-رفيع-المستوى-تقدم-في-المناقشات-حول-غزة-واتفاق-على-النقاط-الأساسية-بين-الأطراف-1087787753.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
مسؤول في الجبهة الشعبية لـ "سبوتنيك": انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة هو تكتيك عسكري بأهداف مخفية
12:31 GMT 08.04.2024 (تم التحديث: 12:32 GMT 08.04.2024)
حصري
أكد مسؤول المكتب الإعلامي للجبهة الشعبية في لبنان، أحمد مراد، أن ما تروجه وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انسحاب إسرائيلي من قطاع غزة ناتج عن صمود الشعب الفلسطيني والضربات المؤلمة التي ألحقتها قوات الفصائل الفلسطينية.
واعتبر مراد في حديث لإذاعة "سبوتنيك"، أن هذا الترويج جزء من التكتيك الاستعماري الغربي والعسكري الإسرائيلي ويأتي في إطار إعادة نشر قواتها، تنفيذاً للخطة الإسرائيلية، خاصة في ظل الحديث عن التهدئة أو الهدنة التي يجري التفاوض بشأنها في القاهرة".
ولفت مراد إلى أن "الفصائل الفلسطينية تحرص على إنجاز إتفاق لوقف إطلاق نار دائم، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة المهجرين الى أرضهم ورفع الحصار وإدخال المساعدات والتوصل إلى صفقة تبادل لاطلاق سراح الأسرى"، مضيفا بالقول: إنه "نتيجة التجارب السابقة مع إسرائيل وخرقها الدائم لكل الاتفاقيات السابقة وخصوصاً بوجود حكومة يمينية متطرقة برئاسة بنيامين نتنياهو، كلها عوامل أدت الى أن نتعامل بحذر مع التآمر الغربي على الشعب الفلسطيني".
وأشار مراد إلى أن "نتنياهو يحاول أن يحقق من خلال المفاوضات ما عجز عن تحقيقه بالنار".
وعن قيام الولايات المتحدة الأمريكية بإدارة المفاوضات، قال مراد إن "واشنطن وعلى مدى تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي، دائماً ما كانت شريكاً في العدوان على الشعب الفلسطيني والأمة العربية، وبالتالي الإدارة الأمريكية لا تقود المفاوضات، إنما تدير العدوان على شعوبنا وهي لا تمثل وسيطاً نزيهاً في هذه المفاوضات"، مذكرا بمواقف البيت الأبيض "المعادية للشعب الفلسطيني منذ بدء العدوان".
وتابع مراد بالقول"ما تقوم به واشنطن هي محاولة لفك العزلة الدولية التي تتعرض لها نتيجة الظهور بمظهر الوسيط النزيه لفك الطوق عن رقبتها و عن الجيش الإسرائيلي في ظل الحملات الشعبية المنددة بالعدوان".
وأمل مراد أن يكون هناك "إرادة دولية في الوساطة وخاصة الأشقاء في مصر وقطر عبر ممارسة الضغوط على القيادة الأمريكية والإسرائيلية"، متسائلاً: "لماذا يطلب دائماً من الضحية أن تقدم التنازلات فيما الجلاد تقدم له كل وسائل الدعم والإسناد؟".