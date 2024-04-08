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https://sputnikarabic.ae/20240408/مقتل-3-أشخاص-إثر-غارة-إسرائيلية-استهدفت-منزلا-في-بلدة-السلطانية-جنوبي-لبنان-1087789119.html
مقتل 3 أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة السلطانية جنوبي لبنان
مقتل 3 أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة السلطانية جنوبي لبنان
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا مأهولا في بلدة السلطانية جنوبي لبنان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين. 08.04.2024, سبوتنيك عربي
2024-04-08T05:56+0000
2024-04-08T05:56+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني "صعد العدو الليلة الماضية وحتى صباح اليوم من اعتداءاته، حيث أغار ليلا على منزل مأهول في بلدة السلطانية في القطاع الأوسط، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى نقلوا جميعا إلى مستشفى تبنين الحكومي".وأضافت أن "الغارة أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والمنازل المجاورة للمنزل المستهدف الذي يقع في دائرة تجمع سكني، وفقدت أكثر من 10 عائلات مسكنها بسبب تضرر منازلها".وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
https://sputnikarabic.ae/20240407/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-استهداف-منصة-لإطلاق-الصواريخ-وبنية-تحتية-عملياتية-لـحزب-الله-جنوبي-لبنان-1087785620.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

مقتل 3 أشخاص إثر غارة إسرائيلية استهدفت منزلا في بلدة السلطانية جنوبي لبنان

05:56 GMT 08.04.2024
© Sputnik . Abed.K Bayبالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة
بالفيديو آخر التطورات من جنوب لبنان: غارات إسرائيلية عنيفة - سبوتنيك عربي, 1920, 08.04.2024
© Sputnik . Abed.K Bay
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام لبنانية، اليوم الإثنين، بأن الجيش الإسرائيلي شن غارة استهدفت منزلا مأهولا في بلدة السلطانية جنوبي لبنان، ما أدى لمقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين.
وذكرت وكالة الأنباء اللبنانية عبر موقعها الإلكتروني "صعد العدو الليلة الماضية وحتى صباح اليوم من اعتداءاته، حيث أغار ليلا على منزل مأهول في بلدة السلطانية في القطاع الأوسط، ما أدى إلى ارتقاء ثلاثة شهداء وعدد من الجرحى نقلوا جميعا إلى مستشفى تبنين الحكومي".
وأضافت أن "الغارة أدت إلى إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات والمنازل المجاورة للمنزل المستهدف الذي يقع في دائرة تجمع سكني، وفقدت أكثر من 10 عائلات مسكنها بسبب تضرر منازلها".
دخان يتصاعد من حريق بعد أن أصابت صواريخ من لبنان مدينة بيتزيت شمال إسرائيل ، الخميس ، 6 أبريل ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.04.2024
الجيش الإسرائيلي يعلن استهداف منصة لإطلاق الصواريخ وبنية تحتية عملياتية لـ"حزب الله" جنوبي لبنان
أمس, 19:32 GMT
وتتواصل المعارك في الجنوب اللبناني بين "حزب الله" من جهة والجيش الإسرائيلي من جهة أخرى، منذ أكثر من ستة أشهر، وتتوسع العمليات بشكل يومي على طول الحدود الجنوبية من رأس الناقورة إلى مزارع شبعا، ولكنها ما زالت محصورة ضمن قواعد الاشتباك المعمول بها في جنوب لبنان، والتي فرضها واقع الميدان العسكري، مع تسجيل بعض الاستهدافات بعيداً عن الحدود اللبنانية الجنوبية.
ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى"؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
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